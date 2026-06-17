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Hoàng Đắc Phong SN 2005 ra đầu thú

Trang Anh
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Ngày 16/6/2026, Hoàng Đắc Phong đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đầu thú.

Công an TP Hải Phòng ngày 16/6 cho biết, Đội 2 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Đắc Phong ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn.

Đối tượng Hoàng Đắc Phong, sinh năm 2005, trú tại thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (nay thuộc phường Lưu Kiếm, Hải Phòng), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra Quyết định truy nã ngày 17/12/2024 về tội Giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 14/9/2024, tại khu vực ngã ba Pháp Cổ, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (nay là phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng), do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, Hoàng Đắc Phong cùng các đối tượng liên quan đã sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công anh T.V.Đ, gây thương tích nghiêm trọng.

Sau khi gây án, Hoàng Đắc Phong bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Đối tượng Hoàng Đắc Phong (x) - Ảnh: Công an Hải Phòng

Xác định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Đội 2 - Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các mối quan hệ, người thân, địa bàn đối tượng có khả năng lẩn trốn; đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động gia đình phối hợp thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng sự kiên trì vận động, ngày 16/6/2026, Hoàng Đắc Phong đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; mọi hành vi lẩn trốn đều không thể tránh khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

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