Đặc biệt, dự án lần này còn ghi dấu ấn khi có sự đồng hành của các thành viên trong gia đình Hoàng Bách.

Mới đây, ca sĩ Hoàng Bách chính thức ra mắt MV Chung Mái Nhà Việt Nam để chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trên tất cả các nền tảng.



Không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, ca khúc Chung Mái Nhà Việt Nam còn là lời gửi gắm của nam ca sĩ Hoàng Bách về tình đồng bào, niềm tự hào nguồn cội và khát vọng gắn kết người Việt trong hành trình xây dựng đất nước.

Cả gia đình Hoàng Bách

Đặc biệt, dự án lần này còn ghi dấu ấn khi có sự đồng hành của các thành viên trong gia đình Hoàng Bách, tạo nên một câu chuyện âm nhạc vừa mang tinh thần cộng đồng, vừa chứa đựng những tình cảm riêng tư, gần gũi.

Không chỉ xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc mang tinh thần hướng về quê hương, đất nước, Hoàng Bách còn là một trong những nghệ sĩ kiên trì đưa tình yêu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua các sân khấu biểu diễn lớn. Trong thời gian qua, nam ca sĩ liên tục góp mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc và văn hóa có ý nghĩa đặc biệt như các concert quốc gia, lễ hội quy mô lớn và những chương trình chính luận cấp quốc gia.

Từ những chuyến lưu diễn qua nhiều tỉnh, thành, đến việc góp mặt trong các chương trình văn hóa trên khắp cả nước, nam ca sĩ từng bước lan tỏa những sáng tác về Tổ quốc, con người và bản sắc dân tộc.

Với Hoàng Bách, mỗi sân khấu không đơn thuần là một điểm dừng chân biểu diễn mà còn là cơ hội để kết nối với khán giả, cảm nhận sự đa dạng văn hóa giữa các vùng miền và tìm thấy thêm nguồn cảm hứng sáng tạo.

Thông qua Chung Mái Nhà Việt Nam, Hoàng Bách muốn gửi gắm thông điệp: "Dù mỗi người Việt có thể đến từ những vùng miền, mang những câu chuyện và hành trình khác nhau, tất cả đều chung một cội nguồn, chung tình yêu thương và cùng thuộc về mái nhà Việt Nam.

Từ sự gắn kết, sẻ chia giữa đồng bào đến trách nhiệm gìn giữ, xây dựng đất nước, chính tình yêu và tinh thần đoàn kết ấy tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam!".

Ở phần nội dung, MV Chung Mái Nhà Việt Nam được Hoàng Bách và ê-kíp thống nhất lựa chọn phong cách hoạt hình, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, sử dụng những nét vẽ truyền thống làm ngôn ngữ mỹ thuật chủ đạo xuyên suốt sản phẩm.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, Hoàng Bách cho biết anh đặc biệt yêu thích cách những câu chuyện mang màu sắc sử thi được tái hiện bằng nét vẽ dân gian Đông Hồ gần gũi, thân thuộc. Dù không phải một MV quá cầu kỳ về mặt hình thức, sản phẩm vẫn được đầu tư nhiều tâm huyết với khoảng nửa năm cùng đội ngũ hoạt hình xây dựng ý tưởng, thực hiện từng nét vẽ và tìm kiếm cách kể chuyện phù hợp. Nam ca sĩ kỳ vọng khán giả khi thưởng thức MV sẽ có cảm giác như được trở về với những ký ức tuổi thơ, đồng thời cảm nhận niềm tự hào về nguồn cội và lịch sử dân tộc qua một ngôn ngữ nghệ thuật mới.

Đặc biệt, với lợi thế nhiều thành viên thuộc các thế hệ khác nhau và sở hữu những quãng giọng đa dạng, gia đình Hoàng Bách còn trực tiếp tham gia vào phần bè, hợp xướng. Hoàng Bách hào hứng chia sẻ:

"Bách rất thích cảm giác khi biểu diễn trên sân khấu, nghe thấy giọng hát của từng thành viên vang lên và có cảm giác như cả gia đình đang cùng mình đi diễn".

Riêng với dự án lần này, nam ca sĩ đã dành nhiều thời gian thuyết phục các con tham gia. Bên cạnh đó, mẹ của anh - bà Thục An, năm nay đã 85 tuổi, vẫn tiếp tục đồng hành, góp giọng hát bè cùng con trai và các cháu nội, tạo nên một hình ảnh đầy ý nghĩa trong quá trình thực hiện MV.

Khi các con ngày càng trưởng thành và có những hoạt động riêng, việc xuất hiện trong MV cũng khiến các bạn đôi chút ngại ngùng. Tuy nhiên, sau khi hiểu được ý nghĩa đặc biệt của ca khúc đối với bố cũng như dấu mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc lần này, các con của anh đã vui vẻ đồng ý.

Với Hoàng Bách, đây không chỉ là sự đồng hành về mặt âm nhạc mà còn là dấu mốc đẹp để cả gia đình cùng lưu giữ, đặc biệt khi các con có cơ hội trực tiếp tìm hiểu và tiếp nối những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua sản phẩm của bố.

Hành trình thực hiện EP Lời Trái Tim Việt Nam năm 2025 - một sản phẩm thành công ngoài mong đợi, cũng mở ra cho Hoàng Bách cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn về văn hóa và con người Việt Nam. Bên cạnh việc dành thời gian đọc hàng chục cuốn sách về lịch sử, văn hóa, các vùng miền, nam ca sĩ còn chủ động tận dụng những chuyến lưu diễn để khám phá đất nước.

Nếu trước đây, mỗi chuyến đi đơn thuần gắn với công việc biểu diễn, thì từ khi thực hiện các dự án âm nhạc về quê hương, đất nước, đó còn là dịp để anh quan sát, trải nghiệm và cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng ở từng địa phương. Chia sẻ về những điều đúc kết được sau hành trình ấy, Hoàng Bách cho biết: "Qua đó, Bách nhận ra văn hóa Việt Nam được kết tinh từ rất nhiều điều gần gũi: nụ cười, lối sống, ẩm thực, âm nhạc và đặc biệt là cách con người đối xử với nhau. Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục đưa chất liệu truyền thống vào âm nhạc đương đại, kể những câu chuyện về đất nước bằng góc nhìn gần gũi và giàu cảm xúc hơn."

Anh khép lại những chia sẻ về sản phẩm đầy tâm huyết lần này: "Chính tình yêu thương của khán giả, những trải nghiệm trên mỗi chặng đường biểu diễn và cơ hội được sống trong không khí phát triển của đất nước đã tiếp thêm năng lượng để Bách tiếp tục sáng tạo.

Với Bách, chuỗi sản phẩm về quê hương, đất nước lần này cũng là sự tiếp nối của nguồn năng lượng ấy. Và ngay cả khi chia sẻ những điều này, Bách cũng đang trên hành trình di chuyển đến một sân khấu mới, tiếp tục mang tiếng hát và những sáng tác của mình đến với khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc…".