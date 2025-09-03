Hoàng Bách được hát tại 2 sự kiện quan trọng: "Đó là vinh dự lớn của tôi"

Tối 1/9/2025, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), ca sĩ Hoàng Bách tham gia biểu diễn trong concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sáng hôm sau (2/9), anh tiếp tục xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình với những tiết mục nghệ thuật mang đậm niềm tự hào dân tộc.

Hoàng Bách và Lamoon Diễm Hằng.

Hoàng Bách hát cùng NSND Thanh Lam và divo Tùng Dương.

Trong concert quốc gia, Hoàng Bách trình diễn hai ca khúc nằm trong EP "Lời trái tim Việt Nam" là: Welcome to Việt Nam (cùng ca sĩ Lamoon Diễm Hằng) và Yêu nụ cười Việt Nam (cùng NSND Thanh Lam, Tùng Dương). Đặc biệt, đây cũng là hai ca khúc do chính anh sáng tác – dấu ấn riêng biệt của Hoàng Bách tại sự kiện tầm vóc quốc gia này.

Ở lễ diễu binh 2/9, nam ca sĩ tham gia tiết mục đồng diễn "Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang" cùng 80 nghệ sĩ và vũ đoàn, mang đến màn trình diễn hoành tráng, giàu cảm xúc.

Chia sẻ về trải nghiệm được góp mặt ở những sự kiện trọng đại, Hoàng Bách không giấu được sự tự hào. Anh chia sẻ: "Được biểu diễn tại concert quốc gia và lễ diễu binh, diễu hành là niềm vinh dự lớn của tôi. Đây cũng là cơ hội để tôi mang những ca khúc trong EP "Lời trái tim Việt Nam" đến với hàng triệu khán giả, hòa vào dòng chảy tự hào của dân tộc".

Hoàng Bách hát tại Quảng trường Ba Đình.

Trước khi góp mặt tại 2 sự kiện trọng đại này, Hoàng Bách cũng từng tham gia nhiều sự kiện đáng chú ý như chương trình "Mùa xuân thống nhất" (kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam), "Hải Phòng – 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình"...

Không chỉ nổi bật với EP "Lời trái tim Việt Nam" ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người... phát hành tháng 4/2025, Hoàng Bách còn để lại dấu ấn với các ca khúc về thể thao như: Chiều nay ra sân (bài hát chính thức của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023), Những bước chân của rồng (nhạc hiệu cho các giải bóng đá chuyên nghiệp từ 2022).

Bằng sự kiên định với dòng nhạc mang giá trị cộng đồng và xã hội, Hoàng Bách đã khẳng định vị thế riêng, tạo được dấu ấn sâu đậm và được khán giả yêu mến qua những giai điệu gần gũi, chan chứa tình yêu quê hương đất nước.

Hoàng Bách không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà còn có gia đình hạnh phúc.

Ca sĩ Hoàng Bách sinh năm 1980 tại TP.HCM. Anh từng là thành viên nhóm nhạc AC&M (2001–2009), sau đó hoạt động solo với nhiều ca khúc nổi bật như Chuyện chàng cô đơn, Mình là một gia đình, Ngày em đến… Ngoài ca hát, anh còn sáng tác, làm huấn luyện viên âm nhạc. Năm 2006, Hoàng Bách kết hôn với Thanh Thảo (cựu người mẫu), hiện có 3 con, được khán giả yêu mến bởi hình ảnh gia đình hạnh phúc, gắn bó.