Ca sĩ Hoàng Bách chính thức ra MV mới, tin một điều về người nghệ sĩ

Tối 11/04, MV "Lời Trái Tim Việt Nam" chính thức ra mắt trên kênh YouTube của Hoàng Bách, khép lại giai đoạn chuẩn bị kéo dài hơn một năm và mở màn cho EP cùng tên bao gồm 3 ca khúc viết về quê hương, đất nước.



Ca sĩ Hoàng Bách.

"Lời Trái Tim Việt Nam" là sáng tác của chính Hoàng Bách, được phối khí bởi Duy Sơn và SlimV – hai tên tuổi trẻ tiêu biểu của dòng nhạc pop giao hưởng hiện đại. Ca khúc lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, sâu lắng, không hào hùng, không hô hào – một lựa chọn mạo hiểm khi đi ngược với số đông các bài hát chủ đề yêu nước.

Nhưng chính sự "bình tĩnh" đó lại trở thành thế mạnh: Ca khúc mở ra không gian tự sự đầy cảm xúc, khơi gợi nhiều liên tưởng trong lòng người nghe. Từ phần lời ca đến cấu trúc hoà âm, bài hát như một làn gió khác biệt – nói về Tổ quốc bằng ngôn ngữ đời thường, gần gũi và giàu chất thơ.

Phần phối khí của "Lời Trái Tim Việt Nam" không chỉ dừng lại ở ban nhạc truyền thống mà còn có sự tham gia của dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng, tạo nên một tổng thể vừa tinh tế, vừa nâng tầm cảm xúc.

Về phần hình ảnh, MV được đạo diễn bởi Vũ Hồng Thắng – người từng gây tiếng vang với các MV truyền cảm hứng cộng đồng trước đó. Vũ Hồng Thắng nói: "Ngay lần đầu tiên nghe anh Bách hát live ca khúc này, tôi đã rưng rưng. Trong đầu tôi hiện lên một Việt Nam đầy biến chuyển – từ những năm tháng kiên cường đến hiện tại vươn mình. Tôi không muốn kể câu chuyện một chiều mà chọn cách khắc họa một đất nước vừa truyền thống vừa hiện đại, yên bình nhưng luôn hướng về phía trước".



MV được quay tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước, bao gồm Vĩnh Hy, Hà Nội, TP.HCM và cả show diễn lớn tại sân khấu ngoài trời với hàng chục nghìn khán giả.

Hình ảnh trong MV

Với riêng Hoàng Bách, "Lời Trái Tim Việt Nam" là một dấu mốc không chỉ trong âm nhạc mà còn trong hành trình đời sống cá nhân. Anh viết nên bài hát này từ căn gác nhỏ trong gia đình, sau nhiều chuyến đi dài trong và ngoài nước để tìm cảm hứng. Những nốt nhạc cuối cùng được viết tại London, trong ngôi nhà của một người Việt xa xứ. Nó bao hàm hơn một sản phẩm nghệ thuật, đây là một lời thủ thỉ – một bản nhạc viết nên từ ký ức, lòng biết ơn, và tình yêu không thể gọi tên dành cho quê hương.



" Bách tin rằng, mỗi người nghệ sĩ đều có một lời trái tim muốn gửi về đất nước mình. Và hôm nay, tôi chỉ mong được cất lời – không để nói điều lớn lao mà góp một chút tiếng lòng vào bản hòa âm dân tộc", nam ca sĩ chia sẻ.

Hoàng Bách đang có nhiều dự án âm nhạc.

MV "Lời Trái Tim Việt Nam" là sản phẩm đầu tiên trong EP cùng tên, bao gồm 3 ca khúc sẽ lần lượt ra mắt trong năm 2025. Hai bài hát tiếp theo – "Welcome to Vietnam" và "Nụ cười Việt Nam" – được dự kiến sẽ mang màu sắc hiện đại, tích cực và lan tỏa hơn, nhằm truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. EP do Hoàng Bách làm giám đốc âm nhạc, SlimV và Duy Sơn đồng hành sản xuất.

MV Lời trái tim Việt của Hoàng Bách.