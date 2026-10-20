Hoãn xây sân vận động lớn gấp 1,7 lần sân Mỹ Đình: 16 năm đắp chiếu, tổng vốn đầu tư 10.500 tỷ đồng, vẫn dự kiến hoàn thành năm 2027

Sân vận động sức chứa khoảng 70.044 người đã nằm bất động gần 16 năm trước khi thi công được nối lại đầu năm 2025.

Nou Mestalla là sân vận động mới của câu lạc bộ Valencia CF, nằm tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha. Dự án được khởi công năm 2007 với tham vọng tạo ra một công trình thể thao hiện đại, thay thế sân Mestalla hiện tại và mở rộng nguồn thu cho đội bóng.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng không diễn ra như kế hoạch. Đến tháng 2/2009, Valencia CF quyết định dừng thi công do không đủ khả năng thanh toán các khoản chi phí liên quan. Công trường sau đó bị bỏ dở trong thời gian dài, với phần khung bê tông của sân vận động trở thành hình ảnh quen thuộc tại khu vực Benicalap, phía tây bắc thành phố.

Phải đến ngày 10/1/2025, dự án mới chính thức được khởi động trở lại sau gần 16 năm đình trệ. Valencia CF lựa chọn FCC Construcción, doanh nghiệp xây dựng Tây Ban Nha từng tham gia thi công sân Metropolitano, RCDE và cải tạo sân Santiago Bernabéu, để tiếp tục hoàn thiện công trình.

Theo kế hoạch được câu lạc bộ công bố, sân vận động Nou Mestalla có sức chứa 70.044 chỗ ngồi có mái che, đủ điều kiện hướng tới tổ chức các trận đấu cấp cao của FIFA và UEFA cũng như những sự kiện lớn. Công trình được thiết kế với ba tầng khán đài, đồng thời tích hợp các khu vực dịch vụ và tiện ích phục vụ khán giả.

Ngân sách 360 triệu euro, huy động 322 triệu euro

Theo báo El País của Tây Ban Nha, ngân sách hoàn thiện Nou Mestalla được ước tính khoảng 360 triệu euro, tương đương 10.456 tỷ đồng. Con số này cao hơn dự toán trước đó do chi phí vật liệu xây dựng tăng lên trong thời gian dự án bị đình trệ.

Trong tổng ngân sách, khoảng 172 triệu euro đã được chi trước khi công trường dừng hoạt động. Phần việc còn lại từng được ước tính khoảng 168 triệu euro, sau đó tăng lên khoảng 188 triệu euro theo phương án ngân sách mới. Việc để dự án kéo dài nhiều năm đã làm gia tăng áp lực tài chính đối với câu lạc bộ.

Để đưa công trình về đích, tháng 6/2025, Valencia CF thông báo đã hoàn tất gói huy động vốn trị giá 322 triệu euro, tương đương khoảng 377 triệu USD tại thời điểm công bố. Gói tài chính gồm 237 triệu euro trái phiếu và 85 triệu euro khoản vay ngắn hạn.

Khoản huy động này nhằm bảo đảm nguồn lực cho quá trình hoàn thiện sân vận động. Theo Valencia CF, sân vận động Nou Mestalla được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột tạo doanh thu của câu lạc bộ trong dài hạn, thông qua các dịch vụ thương mại, sự kiện và hoạt động ngoài ngày thi đấu.

Hướng tới mở cửa vào mùa hè năm 2027

Không chỉ phục vụ bóng đá, sân vận động Nou Mestalla được định hướng trở thành tổ hợp thể thao, giải trí và thương mại hoạt động quanh năm. Thiết kế của sân bao gồm các nhà hàng, cửa hàng chính thức của Valencia CF, bảo tàng câu lạc bộ, khán phòng và các khu vực dịch vụ dành cho khách hàng cao cấp.

Theo thông tin cập nhật trên website chính thức của Valencia CF ngày 28/1/2026, công trường đã bước vào giai đoạn lắp đặt các cột kết cấu đầu tiên, tháp cầu thang và những cấu kiện liên quan đến hệ thống mái. Một số cột đỡ mái cao 38 m, nặng khoảng 30 tấn mỗi cột, đã được lắp đặt tại khu vực phía bắc sân vận động.

Valencia CF đặt mục tiêu đưa đội bóng chuyển sang sân mới vào mùa hè năm 2027, tương ứng thời điểm bắt đầu mùa giải 2027–2028. Nếu hoàn thành theo kế hoạch, Nou Mestalla sẽ khép lại hành trình kéo dài hai thập kỷ kể từ khi khởi công.

Đây cũng sẽ là sân vận động có thời gian xây dựng kéo dài nhất trong số các địa điểm tổ chức World Cup 2030, với tổng cộng 20 năm kể từ ngày khởi công năm 2007 đến khi hoàn thành.

Dù vậy, mốc khai trương vẫn phụ thuộc vào tiến độ thi công thực tế. Sau nhiều năm đình trệ, việc hoàn thiện Nou Mestalla không chỉ có ý nghĩa về mặt hạ tầng thể thao mà còn là một phần trong kế hoạch cải thiện năng lực tài chính và tạo nguồn thu dài hạn cho Valencia CF.

Nguồn: Valencia CF, FCC Construcción, El País, Reuters



