Sikorsky - một bộ phận của Lockheed Martin, đã hoán cải một chiếc trực thăng UH-60L Black Hawk thành máy bay không người lái S-70UAS U-Hawk chỉ trong 10 tháng. Lockheed Martin cho biết tin này trong thông cáo báo chí của mình.

Theo ghi chú của công ty, UAV mới có khoang chứa hàng lớn hơn 25% so với Black Hawk thông thường vì trực thăng không còn cần buồng lái nữa.

Nhà phát triển đã thay thế buồng lái và hệ thống điều khiển truyền thống bằng cơ cấu điều khiển từ xa tích hợp công nghệ tự động MATRIX.

Theo thuyết minh, ngoài chức năng chở hàng, máy bay không người lái này còn có khả năng phóng một "bầy" UAV trinh sát hoặc tấn công.

Ông Rich Benton, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sikorsky cho biết: “Chúng tôi mang đến một giải pháp của thế kỷ 21 bằng cách biến UH-60L Black Hawk thành một nền tảng đa năng hoàn toàn tự động".

"Sikorsky đã biến nguyên mẫu này từ ý tưởng thành hiện thực trong vòng chưa đầy một năm, và những cải tiến mà chúng tôi thực hiện giúp cho Black Hawk có người lái thành một phương tiện vận tải đa năng, có thể mở rộng quy mô nhanh chóng và tiết kiệm chi phí”.

Máy bay lên thẳng không người lái Sikorsky S-70UAS U-Hawk.

Nhóm tạo mẫu nhanh của Sikorsky Innovations đang tiến hành thiết kế lại và sửa đổi cấu trúc của UH-60L thành cấu hình U-Hawk không người lái, với chuyến bay đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Giống như UH-60L, phiên bản U-Hawk vẫn giữ nguyên khả năng tải và nâng 4.080 kg hàng hóa bằng móc treo ngoài. Máy bay không người lái này có tầm hoạt động 1.600 dặm và thời gian bay lên đến 14 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.

Máy tính bảng cho phép người vận hành kiểm soát hoàn toàn U-Hawk từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh. Sau khi máy bay không người lái được nạp dữ liệu, người vận hành nhập mục tiêu nhiệm vụ thông qua máy tính bảng, và hệ thống MATRIX sẽ tự động tạo kế hoạch bay, sử dụng camera, cảm biến và thuật toán để điều hướng U-Hawk đến đích một cách an toàn.

Ngoài ra cần nhớ lại rằng vào cuối tháng 8, Sikorsky đã ký hợp đồng với Quân đội Hoa Kỳ để hiện đại hóa trực thăng Black Hawk trở thành nền tảng phóng máy bay không người lái .

Theo kế hoạch, Sikorsky sẽ hiện đại hóa phương tiện này bằng cách cải thiện hệ thống điều khiển bay và giới thiệu những công nghệ kỹ thuật số mới nhằm đảm bảo tích hợp nhanh chóng UAV vào hệ thống vũ khí của trực thăng.

