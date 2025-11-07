Hoán đổi xe xăng sang xe điện: Cần quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp công nghệ

Việc chuyển đổi động cơ xe máy chạy xăng sang điện cần nghiên cứu thêm quy chuẩn kỹ thuật. Ảnh: Nguyễn Lê

Chiều 6-11, tại họp báo kinh tế - xã hội, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, Sở có tiếp nhận đề xuất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV về đề án Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng.

Theo đó, đơn vị đề xuất nghiên cứu, thử nghiệm phương án hoán cải xe máy sử dụng xăng sang động cơ điện nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh của thành phố.

Theo nội dung báo cáo bước đầu của đơn vị đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải.

Tuy nhiên, nội dung này hiện mới là báo cáo, đề xuất của doanh nghiệp chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá, thẩm định. Do đó, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức cuộc họp để nghe đơn vị đề xuất thuyết trình đề án, với sự tham dự của đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị dự họp, Sở Xây dựng đã có công văn báo cáo nội dung và đề xuất Cục Đăng kiểm xem xét đánh giá, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm; xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện.

Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, để đề án được xem xét triển khai chính thức, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, giải pháp công nghệ và đánh giá mức độ tác động đối với yếu tố kinh tế và môi trường theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Sau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan sẽ xem xét, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định việc triển khai với lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.