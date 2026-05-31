Hoàn cảnh hiện tại của chú mèo giàu nhất hành tinh sau khi bố qua đời: 40 tỷ tiền thừa kế đang ở đâu?

Chú mèo giàu nhất hành tinh bất ngờ... hết tiền?

Nếu từng theo dõi cuộc đời cố NTK Karl Lagerfeld, hẳn nhiều người không còn xa lạ với Choupette Lagerfeld - cô mèo Birman lông trắng được ông cưng chiều như một nàng công chúa thực thụ. Từ những chuyến bay bằng chuyên cơ riêng, đầu bếp riêng, trợ lý riêng cho đến những chiếc bát ăn đến từ Goyard, cuộc sống của Choupette từng là giấc mơ mà ngay cả nhiều con người cũng khó chạm tới.

Sau khi huyền thoại tóc bạc qua đời vào năm 2019, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin chú mèo thời trang là một trong những đối tượng được hưởng lợi từ khối tài sản khổng lồ của ông. Con số được nhắc đến nhiều nhất là khoảng 1,5 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây từ Daily Mail và Atlantic Magazine, thực tế lại hoàn toàn khác. Choupette được cho là đang rơi cảnh "túng thiếu", phải sống nhờ vào người quản gia cũ - Francoise Cacote. Người phụ nữ trung niên này từng là bảo mẫu và hiện đang trực tiếp chăm sóc cho Choupette thay ông chủ quá cố. Cô cho biết chú mèo nổi tiếng chưa nhận được bất kỳ khoản tiền thừa kế nào từ con số 1,5 triệu USD rùm beng trên mặt báo: "Chúng tôi chẳng nhận được gì cả. Tôi vẫn phải đi làm bán thời gian để chăm sóc cho nó đây."

Thông tin này khiến không ít người hâm mộ của Karl bất ngờ, bởi trong suốt nhiều năm qua, Choupette luôn được xem như "tiểu thư lông trắng" giàu có nhất hành tinh.

Từ penthouse trăm tỷ dọn đến căn hộ bình dân

Hiện nay, Choupette đã bước sang tuổi 14, không còn sống trong căn biệt thự trị giá hàng triệu USD bên bờ sông Seine như thời còn Karl Lagerfeld, cô mèo hiện ở cùng Francoise Cacote, chồng bà, các con và một chú mèo cứu hộ khác trong một căn hộ nhỏ ở Pháp.

Đó là sự thay đổi rất lớn nếu nhìn lại cuộc sống trước đây của đại tiểu thư lông trắng. "Ông hoàng Chanel" từng nhiều lần công khai tình yêu đặc biệt dành cho em mèo cưng: "Tình yêu lớn nhất của tôi là Choupette. Nó là trung tâm của thế giới" . NTK huyền thoại thậm chí còn đùa rằng nếu pháp luật cho phép, ông đã sẵn sàng kết hôn với Choupette từ lâu.

Tình cảm sét đánh đó đến vào năm 2011, ban đầu, mèo Choupette thuộc sở hữu của nam người mẫu Pháp Baptiste Giabiconi - một trong những chàng thơ nổi tiếng nhất của Karl. Khi Baptiste đi nghỉ dưỡng, Karl được nhờ chăm sóc chú mèo nhỏ trong thời gian ngắn. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng thay đổi, bởi nhà thiết kế người Đức gần như "phải lòng" Choupette ngay từ ngày đầu chung sống.

Baptiste sau đó quyết định để Choupette ở lại với Karl vĩnh viễn. Từ đây, một trong những "fashion icon" kỳ lạ nhất lịch sử thời trang ra đời. Choupette liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí, tham gia các chiến dịch quảng cáo, sở hữu sách riêng, bộ mỹ phẩm riêng và trở thành khách mời quen thuộc của nhiều sự kiện xa xỉ.

Không quá lời khi nói rằng Choupette chính là một trong những "người mẫu mèo" kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Riêng trong năm 2014, cô mèo bận rộn này từng được cho là kiếm được khoảng 3 triệu USD (79 tỷ đồng) nhờ các hợp đồng quảng cáo thương mại.

Tờ di chúc phức tạp của huyền thoại làng mốt

Dù Karl Lagerfeld nhiều lần khẳng định muốn để lại tài sản cho Choupette, luật pháp Pháp lại không cho phép động vật trực tiếp thừa kế tiền hoặc bất động sản. Đó chính là lý do khoản tiền 1,5 triệu USD phải được chuyển qua người giám hộ hợp pháp - bà Francoise Cacote.

Vấn đề nằm ở chỗ di chúc của Karl Lagerfeld được đánh giá là một trong những hồ sơ thừa kế phức tạp nhất giới thời trang. Khối tài sản của ông được ước tính rơi vào khoảng 200 triệu Euro, với nhiều bất động sản trải dài trên nhiều vùng lãnh thổ. Theo luật sư phụ trách di chúc của Karl, quá trình giải quyết núi tài sản này có thể kéo dài tới gần một thập kỷ.

Sự việc càng trở nên rối rắm khi kế toán thân cận của Karl trong suốt hơn 30 năm, bất ngờ biến mất sau khi ông qua đời. Đến nay, phần lớn chi tiết liên quan đến việc phân chia tài sản này vẫn chưa được công khai.

Điều đó đồng nghĩa với việc số tiền gần 40 tỷ đồng từng được cho là thuộc về Choupette vẫn đang nằm đâu đó giữa những thủ tục pháp lý kéo dài và các tranh chấp liên quan đến di sản của cố NTK. Trong khi cuộc chiến pháp lý xung quanh khối tài sản hàng trăm triệu USD vẫn chưa đi đến hồi kết, có lẽ người vô tư nhất trong toàn bộ câu chuyện vẫn là Choupette bé nhỏ.

