Hoàn cảnh cháu bé bị bà nội và 2 người đàn ông bạo hành: Bố mẹ ly hôn khi mới 1 tuổi, kể bị đánh 4 tiếng

Sự việc cháu P.A. (SN 2012, ở Thái Nguyên) bị bà nội và 2 người đàn ông bạo hành gây thương tích khắp người đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. 3 người tham gia đánh cháu bé là bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi, bà nội P.A.), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng).

Ai cũng xót xa khi nhìn thấy hình ảnh cháu bé với những vết thương tím ngắt, rỉ máu trên cơ thể. Mọi người càng thương hơn khi biết, cháu bé vốn thiệt thòi từ nhỏ. Dư luận căm phẫn những người ông, người bà nỡ ra tay với một đứa trẻ, lại là máu mủ của mình, mong pháp luật nghiêm trị.

Cháu P.A. bị chính những người thân ruột thịt bạo hành.

Được biết, hiện cháu P.A.đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chị T.Q.T. (32 tuổi, ở Thái Nguyên, mẹ của cháu P.A.) túc trực, chăm sóc con tại bệnh viện.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị T. cho biết, hiện sức khỏe của P.A. có phần ổn định nhưng các vết thương trên cơ thể chưa lành. Cháu bị đánh bầm tím toàn thân, từ đỉnh đầu xuống gót chân, chỉ phần mông và bụng là chưa bị ảnh hưởng. Theo lời người mẹ, cháu bé rất đau, phần mềm bị tổn thương. Đứa trẻ tội nghiệp vẫn còn giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ vì sợ hãi.

Mẹ P.A. kể, cháu bé bị bà Hằng, ông Trung, ông Thành đánh đập vì nghi ngờ lấy số tiền 3,5 triệu đồng. Theo lời kể, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 16/11. Cháu bé bị đánh trong vòng 4 giờ, đến 2 giờ ngày 17/11 mới tìm được cơ hội bỏ chạy.

P.A. kể với mẹ rằng, khi bị ông Trung dọa dùng kìm để rút móng tay, cháu sợ quá. Nhân lúc ông đi tìm kìm, cháu đã bỏ chạy. Theo lời chị T., người đánh P.A. nhiều nhất là ông Trung và ông Thành.

Cơ thể cháu bé chi chít vết thương.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, người mẹ tâm sự chị và chồng cũ - con trai bà Hằng có 3 người con chung. Sau khi ly hôn, chị T. nuôi con trai lớn còn gia đình chồng cũ nhận nuôi chị em P.A. Lúc bố mẹ chia tay, P.A. mới 1 tuổi.

P.A. đã sống cùng ông bà nội gần 12 năm, được chăm sóc, đi học như bình thường. Dù hôn nhân đổ vỡ nhưng 2 bên gia đình vẫn qua lại, giữ mối quan hệ. Khoảng 2 năm trở lại đây, chị T. nghe con gái kể chuyện là bà nội hay đánh và cáo buộc cháu lấy trộm tiền dù không có bằng chứng. Sau vụ việc này, chị T. sẽ đưa chị em P.A. về nuôi để đảm bảo an toàn.

Dùng đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo,... để đánh cháu

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao thông tin, hình ảnh về việc cháu P.A. bị người thân bạo hành phải nhập viện. Mẹ của nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc với Công an phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Linh Sơn tiến hành xác minh, làm rõ vi phạm của những người có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thành và bà Nguyễn Thị Bích Hằng tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, kết quả điều tra ban đầu xác định, nạn nhân là cháu P.A., hiện cháu sinh sống cùng bà Hằng, ông Trung và ông Thành. Khoảng 22 giờ ngày 16/11, khi P.A. đi chơi về thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh do nghi ngờ cháu bé lấy tiền của bà nội. Những người này còn dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người nạn nhân.

P.A. buộc phải nhận đã lấy tiền thì ông Trung và bà Hằng mới dừng đánh. Sau đó, ông Thành vặn tay phải của P.A., yêu cầu cháu bé đi lấy tiền trả cho bà nội. Nhưng vì không lấy trộm số tiền đó nên cháu không trả lời được.

Tiếp đó, ông Trung, ông Thành kéo cháu bé xuống khu vực cạnh nhà bếp rồi cả 2 tiếp tục bạo hành đứa trẻ, ép cháu bé phải đưa số tiền lấy trộm. P.A. sau đó may mắn vùng chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện.

Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.