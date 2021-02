Hoài Linh khoe vườn nhà thờ Tổ, hài hước: "Có người vào trả cây này 8 tỷ nhưng tôi không bán"

Sau nhiều ngày tháng được khán giả mong đợi, NSƯT Hoài Linh đã chính thức lập kênh Youtube riêng cách đây ít hôm.



Trên kênh Youtube của mình, Hoài Linh đăng tải một clip quay lại cảnh anh ra thăm khu vườn trong nhà thờ Tổ. Khu vườn này đã từng xuất hiện trên kênh Youtube của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nam Thư, Cát Phượng, nhưng đến bây giờ Hoài Linh mới tự tay khoe.

Đầu tiên, Hoài Linh khoe cây mai trong vườn. Anh nói: "Tết rồi nên mai bắt đầu ra hoa. Mọi người thấy cây mai này không, nụ của nó rất nhiều. Tôi thấy mai toàn nụ to, nên chắc hoa ra sẽ rất đẹp".

Tiếp đó, anh ra tận rìa vườn, tự tay bẻ vài quả vả và tỏ ra bất ngờ: "Cây vả này đợt trước Cát Phượng đến đây có quay lại. Lúc đó trái nó còn nhỏ, giờ to đùng như thế này. Không hiểu sao bữa nay nó lại đột biến, quả bự dễ sợ. Mấy trái vả này hái về chấm mắm ruốc thì ngon phải biết.

Chỉ cần ba trái vả này chấm một chén mắm ruốc dầm ớt, ăn phải nói là xịn xò luôn đấy mọi người ạ".

Từ rìa vườn, Hoài Linh vào chỗ cây bưởi khoe tiếp: "Đây là bưởi đó mọi người. Bưởi này tôi trồng chơi chứ không phải để buôn bán kiếm tiền nên trái không to đẹp như nhà vườn họ trồng, với lại cũng chỉ được vài cây thôi. Tôi trồng để ăn dần.

Tuy thế mà trái bưởi nhìn cũng được lắm, không nhỏ quá đâu. Tôi sẽ hái xuống để thắp hương thôi".

Đặc biệt, Hoài Linh còn tiết lộ một điều khiến ai cũng bất ngờ. Anh nói: "Còn một cây nữa có người mon men vào đây trả tới 7, 8 tỷ nhưng tôi không bán, phải đợi báo lên thì họ mới mua. Vườn nhà tôi nhiều cây độc lắm. Người ta còn đồn vườn nhà tôi tới 700 tỷ cơ.

Cây cherry được Hoài Linh tiết lộ có người trả 7 tỷ nhưng không bán

Đây là cây cherry, mà là cherry Việt Nam chứ không phải cherry nước ngoài, ở ngoài chợ người ta bán đầy. Người ta chơi cherry nước ngoài chứ tôi chỉ chơi cherry Việt Nam thôi.

Cherry nước ngoài nguyên trái, ăn có một cái hột còn cherry này của tôi ăn xong nhả tới 5, 6 cái hột, phun đã luôn.

Còn cây này là cherry Brazil, con tôi nó đem xuống đây trồng. Tôi chờ từ ngày nọ qua tháng kia mà vẫn không có trái, chỉ có lá không. Mỗi lần nó ra cục lớn lớn, ai cũng đoán là trái, 5 ngày sau nó bung thành lá, nhìn mà chán".

Anh không quên giới thiệu thêm: "Cây này cây đinh lăng, ăn sống luôn cũng được để chống đau bụng. Ai bị đau lưng thì lấy nó đắp lên cũng rất tốt".

Ngoài cây ăn quả, Hoài Linh còn trồng cả rau để ăn. Anh chia sẻ đầy hài hước: "Còn đây là vườn rau, có ai ăn đâu nhưng vẫn trồng xanh um. Nhà tôi có kiểu là rau trồng xanh không ăn, phải chuyển vàng mới ăn. Nhà tôi còn không thích ăn rau lớn, phải nhỏ nhỏ, còi còi mới ăn.

Em tôi nó trồng mãi, che chắn cẩn thận mà cây vẫn nhỏ rồi vàng, không lớn được, nên ai hỏi tôi ăn cây gì, tôi đáp là ăn cây vàng, một rổ cây vàng. Có hai hơn tôi không?".

Cuối cùng, Hoài Linh ra vặt me trong vườn ăn thử nhưng phải rùng mình, nhăn mặt nhè ra ngay lập tức vì quá chua. Tuy nhiên, anh vẫn cố nói: "Cây này là me Việt chứ không phải me Thái nên không ngọt. Me Thái ngọt hơn nhiều nhưng me này ăn cũng rất ngon, ổn".