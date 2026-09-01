Hoài Lâm sắp cưới vợ

Nhiều khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng đến ca sĩ Hoài Lâm.

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải loạt ảnh cưới. Nam ca sĩ xuất hiện bảnh bao trong trang phục chú rể, sánh đôi bên cô dâu xinh xắn. Đáng chú ý, người đẹp xuất hiện cùng Hoài Lâm không hoạt động trong showbiz nhưng nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ diện mạo nổi bật.

Không chỉ tung ảnh cưới, Hoài Lâm còn lựa chọn ca khúc Rồi Tới Luôn để chèn vào bài đăng. Động thái này được xem như một lời thông báo đầy ẩn ý rằng nam ca sĩ đang chuẩn bị bước vào một cột mốc mới trong chuyện tình cảm. Kèm theo những hình ảnh ngọt ngào, Hoài Lâm viết: "Cảm ơn những lời chúc mừng của khán giả gần xa…". Đặc biệt, nam ca sĩ còn sử dụng chính khoảnh khắc diện đồ cưới bên bạn gái để thay ảnh đại diện trên Facebook cá nhân.

Hoài Lâm "đánh úp" mạng xã hội khi bất ngờ công khai ảnh cưới

Hoài Lâm cười tươi rói khi làm chú rể

Với loạt động thái liên tiếp, dân tình cho rằng Hoài Lâm sắp kết hôn. Dù nam ca sĩ chưa chia sẻ cụ thể về thời gian tổ chức hôn lễ, việc công khai hình ảnh cưới và đổi ảnh đại diện được xem là tín hiệu khá rõ ràng. Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận chúc mừng nam ca sĩ. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ nhưng cũng gửi lời chúc Hoài Lâm sẽ có một chặng đường mới thật hạnh phúc.

Cặp đôi còn thực hiện bộ ảnh diện áo dài đỏ truyền thống

Hoài Lâm đặt bức ảnh cưới này làm ảnh đại diện trang cá nhân

Vợ Hoài Lâm không hoạt động showbiz, ngoại hình xinh xắn

Cận nhan sắc cô dâu của ca sĩ Hoài Lâm

Hoài Lâm từng là hiện tượng của làng nhạc Việt nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng thể hiện đa dạng nhiều dòng nhạc. Sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014, anh nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ca sĩ được săn đón với loạt bản hit như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi... Thành công đến từ rất sớm giúp Hoài Lâm trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop suốt nhiều năm.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nam ca sĩ cũng trải qua không ít sóng gió. Từ những ồn ào trong chuyện tình cảm đến quãng thời gian dài gần như biến mất khỏi showbiz khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Không ít lần, hình ảnh gầy gò, xuống sắc của Hoài Lâm lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên những bàn tán về sức khỏe và tinh thần của anh.

Sau nhiều biến cố, Hoài Lâm dần tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Anh sống kín tiếng hơn, dành phần lớn thời gian ở quê, thi thoảng nhận lời biểu diễn tại các phòng trà và đêm nhạc nhỏ. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân không còn quá đặt nặng hào quang hay danh tiếng, mà chỉ muốn được sống với niềm đam mê âm nhạc theo cách bình yên nhất. Những năm gần đây, Hoài Lâm kín tiếng trong chuyện đời tư nên việc anh đăng ảnh cưới gây xôn xao.

Sau những biến cố trong cuộc sống, gần đây Hoài Lâm đã trở lại biểu diễn ở phòng trà, các đêm nhạc ngoài trời

Ảnh: FBNV