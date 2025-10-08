Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ca sĩ Hoài Lâm xuất hiện tại một thẩm mỹ viện, thực hiện liệu trình xóa hình xăm bằng laser. Theo hình ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ nằm trên giường điều trị, các kỹ thuật viên xử lý hình xăm ở phần cổ đến cổ chân.

Trong clip, bố mẹ của Hoài Lâm cũng xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ, vui vẻ vẫy tay chào ống kính, dường như cùng đồng hành và ủng hộ con trai trong quá trình thay đổi hình ảnh. Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động, bởi trước đây Hoài Lâm từng có giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp và đời sống cá nhân, khiến ngoại hình, phong cách của anh thay đổi đáng kể so với thời đỉnh cao.

Hoài Lâm quyết định xoá hình xăm sau nhiều năm

Nam ca sĩ thực hiện xoá xăm từ cổ đến chân bằng laser

Bố mẹ Hoài Lâm cũng có mặt như cách ủng hộ tinh thần con trai

Việc Hoài Lâm quyết định xóa toàn bộ hình xăm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy anh đang muốn làm mới bản thân, hướng đến hình ảnh chỉn chu, gọn gàng hơn sau thời gian dài im ắng. Một số khán giả bình luận: "Có vẻ như Lâm đang muốn bắt đầu lại từ đầu", "Nhìn bố mẹ anh ấy vui là thấy yên tâm phần nào", "Hoài Lâm đang quay lại con đường nghệ thuật chăng?".

Trước đó, nam ca sĩ từng khiến fan lo lắng vì cuộc sống trầm lặng, ít xuất hiện và phong cách ngày càng khác biệt so với thời điểm còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu. Quyết định xóa hình xăm được xem là một bước ngoặt trong quá trình anh tìm lại hình ảnh quen thuộc, gần gũi với khán giả.

Hoài Lâm từng gây sốc khi xuất hiện với nhiều hình xăm

Ngoại hình của Hoài Lâm ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp

Hoài Lâm sinh năm 1995, từng là giọng ca được yêu mến bậc nhất Vbiz nhờ chất giọng ngọt ngào và loạt bản hit như Như những phút ban đầu, Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi... Hoài Lâm từng chiến thắng chương trình Gương mặt thân quen năm 2014 và được kỳ vọng sẽ trở thành cái tên đình đám của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao, Hoài Lâm dần rút lui khỏi showbiz, có thời điểm vướng nhiều ồn ào đời tư.

Năm 2017, Hoài Lâm công khai mối quan hệ tình cảm với Cindy Lư - cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, cả hai xác nhận đã chia tay. Hậu đường ai nấy đi, Hoài Lâm về quê sống ẩn một thời gian dài và vài năm gần đây mới quay lại hoạt động nghệ thuật. Hoài Lâm từng chia sẻ không còn quan tâm đến danh tiếng mà chỉ muốn tập trung sống đúng với đam mê âm nhạc.

Sau khi ly hôn và dành 2 năm lui về hậu trường, Hoài Lâm trở lại với khán giả yêu nhạc. Nam ca sĩ nhận show diễn nhiều hơn và thường xuyên livestream, giao lưu và hát tặng người hâm mộ. Dù ngoại hình và thần thái có nhiều sự thay đổi nhưng khán giả vẫn đánh giá cao chất giọng kỹ thuật và đong đầy cảm xúc của Hoài Lâm.