HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoài Lâm cưới

Đỗ Quyên
|

Hoài Lâm và bạn gái Ngọc Trinh thực hiện bộ ảnh cưới tại Cần Thơ, chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Bộ ảnh cưới của Hoài Lâm và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trinh được thực hiện trên đường phố Cần Thơ. Trong những hình ảnh được công bố, họ lựa chọn phong cách trẻ trung, gần gũi, tạo dáng tự nhiên.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhiếp ảnh gia Gia Minh - người thực hiện bộ ảnh - cho biết Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện hai bộ ảnh, gồm một bộ tại studio và một bộ ngoại cảnh.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hoài Lâm chụp ảnh cưới với phong cách trẻ trung trên đường phố Cần Thơ. Ảnh: Gia Minh Studio.

Buổi chụp hình tại Cần Thơ kéo dài khoảng một tiếng. Theo nhiếp ảnh gia, cả hai phối hợp ăn ý nên quá trình thực hiện diễn ra nhanh. “Hoài Lâm và Ngọc Trinh bên ngoài vui vẻ, dễ gần”, Gia Minh cho biết.

Theo thông tin trên thiệp cưới, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức hôn lễ ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long. Đám cưới diễn ra tại nhà riêng, với sự góp mặt của gia đình và đồng nghiệp thân thiết.

Trước ngày cưới, Hoài Lâm cùng Ngọc Trinh tới nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh nhân dịp giỗ Tổ nghề sân khấu. Nam ca sĩ nhận lời chúc phúc từ cha nuôi. Khoảnh khắc cả hai xuất hiện tại đây thu hút sự chú ý của đồng nghiệp và khán giả.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Hoài Lâm đăng tải nhiều khoảnh khắc bên Ngọc Trinh. Nam ca sĩ gọi cô là “vợ” trong một số bài đăng.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, có tên gọi thân mật là Thư, cùng quê Vĩnh Long và kém Hoài Lâm 9 tuổi. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Hoài Lâm sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Nam ca sĩ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi và hướng dẫn hoạt động nghệ thuật.

Năm 2014, Hoài Lâm giành quán quân Gương mặt thân quen, từ đó được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ. Anh ghi dấu với các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu...

Ngoài âm nhạc, Hoài Lâm từng tham gia các phim như Thiên đường máu, Quý tử bất đắc dĩ, Tía tôi là cao thủ, Yêu em bất chấp...

Hoài Lâm từng có cuộc hôn nhân với Bảo Ngọc - cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Hai người công khai tình cảm năm 2017 và có hai con chung. Cuối năm 2019, cả hai chia tay.

Nữ diễn viên vừa lấy chồng tiết lộ mối quan hệ 18 năm với NSND Công Lý
Tags

Hoài Lâm

Ngoc trinh

Cần Thơ

Vĩnh Long

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại