Hỏa thiêu 155 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe tăng Abrams, kiểm soát thêm lãnh thổ

Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc đẩy lùi nỗ lực xâm lược lãnh thổ Nga của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại khu vực Kursk.

Lực lượng Sever của Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị của 1 lữ đoàn xe tăng, 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ AFU.

Giao tranh diễn ra gần Viktorovka, Zazulevka, Zaoleshenka, Lebedevka, Malaya Loknya, Makhnovka, Melovoy, Nikolayevka, Nikolayevo-Daryino, Nikolsky, Rubanshchina, Sudzha, Sverdlikovo, Staraya Sorochina và Cherkasskoye Porechnoye.

Một cuộc phản công của AFU đã bị đẩy lùi.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU gần Bogdanovka, Viktorovka, Guyevo, Kazachya Loknya, Pervy Knyazhy, Krugleknoye, Kurilova, Lebedevka, Loknya, Malaya Loknya, Martynovka, Makhnovka, Melovoy, Mirny, Yunkovka… ở vùng Sumy.

Trong 24 giờ, ở vùng Kursk, AFU mất hơn 190 quân, 3 xe tăng, gồm 1 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 3 xe bọc thép chở quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 pháo lựu M777 do Mỹ sản xuất, 2 khẩu súng cối, 1 trạm tác chiến điện tử, 6 trạm điều khiển UAV và 1 kho đạn dược.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 24/1/2025. (Ảnh: Rybar)

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt từ ngày 18-24/1:

Trong khoảng thời gian trên, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 8 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV.

Cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng khí đốt và điện quan trọng hỗ trợ hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng như các mục tiêu của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Ngoài ra, các kho vũ khí, cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự, xưởng lắp ráp, khu vực lưu trữ UAV tấn công và khu vực triển khai tạm thời của các nhóm vũ trang Ukraine đều bị tấn công.

Theo hướng Kharkov , các đơn vị Nga đã tấn công vào đội hình của 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới AFU và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Trong tuần, ở hướng trên, AFU mất 2.300 quân, 15 xe tăng, gồm 2 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 69 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Quân đội Nga đã phá hủy 127 xe cơ giới, 34 khẩu pháo dã chiến, gồm 1 khẩu lựu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad của Nga đã kiểm soát Novoyegorovka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) và Zapanoye của vùng Kharkov.

Các đơn vị Nga đã tấn công vào lực lượng và thiết bị của 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn cơ động trên không, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn tấn công trên núi, 1 lữ đoàn tấn công của AFU, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 3.260 quân, 5 xe tăng, 35 xe chiến đấu bọc thép, gồm 10 xe bọc thép chở quân M113, 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất và 71 xe cơ giới.

149 khẩu pháo dã chiến, gồm 15 khẩu do các nước NATO sản xuất, 3 trạm tác chiến điện tử và 8 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug cải thiện tình hình chiến thuật. Họ không kích vào đội hình của 3 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 1 lữ đoàn cơ động trên không của AFU và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là: 1.680 quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, gồm xe chiến đấu bọc thép M113 và HMMWV do Mỹ sản xuất, 21 xe cơ giới, 17 khẩu pháo dã chiến, gồm 5 khẩu pháo do phương Tây sản xuất. Ba trạm tác chiến điện tử và 13 kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 24/1/2025, hướng Novopavlivka. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU và kiểm soát Petropavlovka, Vozdvizhenka, Volkovo, Solenoye, Timofeyevka và Shevchenko (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Quân đội Nga tấn công các đơn vị của 1 lữ đoàn cơ giới hạng nặng, 7 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới của AFU, 2 lữ đoàn vệ binh quốc gia, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và Lữ đoàn tấn công Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine.

Tổn thất AFU ở hướng trên trong tuần là: 4.050 quân, 2 xe tăng, 28 xe chiến đấu bọc thép, gồm 7 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe bọc thép chở quân Pasi do Phần Lan sản xuất, 1 xe bọc thép VAB do Pháp sản xuất và 1 xe chiến đấu bọc thép HMMWV của Mỹ.

Ngoài ra, 46 xe cơ giới và 26 khẩu pháo dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Nam Donetsk , Lực lượng Vostok của Nga đã kiểm soát Vremevka (DPR).

Họ tấn công 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công đường không của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 1.070 quân, 7 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe chiến đấu bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất, 14 xe cơ giới và 18 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 8 khẩu do các nước NATO sản xuất.

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của 1 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Tổn thất của AFU lên tới hơn 455 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 46 xe cơ giới, 6 khẩu pháo dã chiến, 7 trạm tác chiến điện tử và 6 kho đạn.

Trong tuần qua, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 5 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 17 quả đạn pháo HIMARS do Mỹ sản xuất, 752 UAV, trong đó có 218 chiếc và 174 chiếc nằm ngoài vùng tác chiến quân sự đặc biệt.

Trong tuần qua, 17 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trên tiền tuyến.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 23/1, phía Nga mất thêm: 1.500 quân, 2 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 39 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 51 UAV, 87 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.