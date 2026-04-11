Hóa thân thành nàng thơ Việt, thiếu nữ Myanmar "đốn tim" cộng đồng mạng

Ai cũng phải mê mẩn hot girl Myanmar

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc của một cô nàng hot girl xinh đẹp dạo bước bên dòng sông ở phố cổ Hội An. Không cần quá nhiều hiệu ứng cầu kỳ, chỉ với những bước đi nhẹ nhàng cùng nụ cười dịu dàng, cô gái nhanh chóng thu hút hàng loạt sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người thừa nhận rằng họ gần như "đứng hình" vài giây ngay từ những khung hình đầu tiên bởi vẻ đẹp vừa trong trẻo vừa cuốn hút.

Xuất hiện trong bộ áo dài cách tân mang sắc hồng nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc nón lá truyền thống, cô gái như hóa thân thành một "nàng thơ" đậm chất Việt Nam. Bối cảnh phố cổ Hội An với những chiếc thuyền trôi lững lờ trên sông và không khí bình yên, càng khiến hình ảnh của cô trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Rõ ràng, sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống Việt và vẻ đẹp hiện đại của cô gái đã tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa, khiến người xem không khỏi xao xuyến.

Ít ai biết rằng, nàng thơ trong đoạn video gây sốt ấy không phải người Việt Nam, mà là một hot girl đến từ Myanmar có tên Hillary Soe. Hiện tại, cô nàng này đang có gần 700.000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Với vẻ ngoài nổi bật cùng phong cách đa dạng, Hillary Soe vốn đã có một lượng fan đông đảo, nhưng chuyến du lịch Việt Nam lần này dường như đã giúp cô "bùng nổ" hơn nữa về độ phủ sóng.

Việc lựa chọn áo dài - một biểu tượng văn hóa Việt Nam, không chỉ cho thấy gu thẩm mỹ tinh tế của Hillary mà còn thể hiện sự tôn trọng và yêu thích văn hóa bản địa. Chính điều này đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt cư dân mạng Việt.

Không thể rời mắt khỏi cô nàng này

Sau khi đoạn video trở nên viral, nhiều người đã nhanh chóng "truy lùng" thông tin của Hillary Soe. Và quả thực, càng khám phá, người xem lại càng bị cuốn hút bởi nhan sắc cũng như phong cách sống của cô nàng. Trên trang cá nhân, Hillary thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch và những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu. Dù ở bất kỳ phong cách nào, năng động, quyến rũ hay nhẹ nhàng... cô nàng đều thể hiện được thần thái riêng đầy cuốn hút.

Phản ứng của cộng đồng mạng nhìn chung rất tích cực. Nhiều người bày tỏ sự thích thú khi thấy một hot girl ngoại quốc yêu thích và thể hiện văn hóa Việt một cách tinh tế như vậy. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng chính sự tự nhiên, không gượng ép trong từng cử chỉ đã giúp Hillary ghi điểm.

Có thể nói, sự viral của đoạn video không phải là điều ngẫu nhiên. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa bối cảnh đẹp, trang phục phù hợp và thần thái cuốn hút của nhân vật chính. Với riêng Hillary Soe, chuyến đi này chắc chắn đã giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm hơn trong lòng người hâm mộ, không chỉ ở Myanmar mà còn ở tại Việt Nam.