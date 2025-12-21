Họa sĩ đương đại nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, Fan Zeng, ở tuổi 87, bất ngờ thông báo chào đón con trai ruột duy nhất với người vợ kém ông 50 tuổi, giữa lúc những tranh chấp gia đình và tin đồn liên quan đến khối tài sản nghệ thuật trị giá hàng trăm triệu USD tiếp tục gây xôn xao dư luận.

Trong hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Fan Zeng được xem là một trong những tên tuổi có giá trị thương mại cao nhất của hội họa đương đại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ QQ.com, chỉ tính từ năm 2008 đến 2024, tổng doanh thu từ các tác phẩm của ông đã vượt mốc 4 tỷ nhân dân tệ (567 triệu USD). Ít nhất 10 bức tranh của Fan từng được đấu giá với mức giá trên 10 triệu nhân dân tệ, trong đó một tác phẩm sáng tác năm 1991 được bán với giá 18,4 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh năm 2011.

Không chỉ nổi danh ở hội họa, Fan còn là một nhà thư pháp hàng đầu. Giá thư pháp của ông hiện được định ở mức khoảng 200.000 nhân dân tệ (28.000 USD) cho mỗi 0,11 mét vuông – con số khiến nhiều nghệ sĩ trẻ phải mơ ước cả đời.

Những năm gần đây, tên tuổi Fan Zeng liên tục xuất hiện trên mặt báo không chỉ vì nghệ thuật, mà còn bởi đời sống cá nhân đầy sóng gió. Tháng 4 năm ngoái, ông gây chấn động dư luận khi kết hôn với Xu Meng, cựu phát thanh viên Đài Phát thanh Giao thông Trung Quốc, người kém ông 50 tuổi.

Trước cuộc hôn nhân này, Fan từng trải qua ba lần đò, có một con gái ruột và hai người con riêng theo họ ông. Tuy nhiên, ngày 11/12, họa sĩ lão thành bất ngờ đăng tải thông báo trên mạng xã hội về sự ra đời của con trai do Xu Meng sinh hạ.

“Gần đây, tôi đã chào đón con trai – đứa con duy nhất của tôi. Tôi cũng đã chuyển đến nhà mới. Vợ tôi, con trai và tôi tạo thành một gia đình rất hạnh phúc”, Fan viết.

Ông cho biết, do tuổi cao sức yếu, bản thân đã ủy quyền toàn bộ việc quản lý gia đình cho vợ, đồng thời khẳng định rõ ràng rằng không ai khác có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của họ.

“Vì tuổi tác đã cao, tôi giao phó cho người vợ yêu quý của mình, bà Xu Meng, toàn quyền quản lý mọi việc trong và ngoài gia đình. Người khác không có quyền can thiệp”, Fan nhấn mạnh.

Đáng chú ý hơn cả, Fan Zeng cũng tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với những người con khác. Ông cho rằng một số cá nhân đã lợi dụng danh nghĩa con cái của mình để tung tin đồn, kích động mâu thuẫn và gây tổn hại trực tiếp đến gia đình hiện tại.

“Tôi chính thức tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với con gái Fan Xiaohui, con riêng Fan Zhongda và gia đình của họ. Tôi thu hồi toàn bộ sự tin tưởng, ủy quyền và mọi thỏa thuận hợp tác. Họ không được phép sử dụng tên tôi cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Nếu vi phạm, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm”, Fan viết.

Thực tế, mối quan hệ giữa Fan Zeng và các con đã rạn nứt từ trước. Tháng 8 vừa qua, con gái ông – Fan Xiaohui – từng đăng tải thông tin cho biết cô không thể liên lạc với cha mình, đồng thời cáo buộc Xu Meng kiểm soát và ngược đãi ông. Cô còn tố Xu đã bí mật bán nhiều tác phẩm nghệ thuật của Fan với tổng giá trị lên tới 2 tỷ nhân dân tệ (280 triệu USD). Những cáo buộc này sau đó bị công ty của Fan bác bỏ, cho rằng hoàn toàn vô căn cứ.

Sinh ra tại tỉnh Giang Tô, Fan Zeng theo học hội họa truyền thống Trung Quốc tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh từ thập niên 1960. Ông được đào tạo trực tiếp bởi hai bậc thầy lớn của mỹ thuật Trung Quốc hiện đại là Li Keran và Li Kuchan.

Cuộc đời riêng của Fan cũng nhiều ngã rẽ. Ông kết hôn lần đầu với Lin Xiu năm 1963 và ly hôn sau đó 5 năm. Năm 1971, ông kết hôn với bạn học Bian Baohua, người từng có một con gái riêng và sau đó sinh cho Fan con gái Fan Xiaohui. Hai người chia tay năm 1993. Cuộc hôn nhân thứ ba với Zhang Guiyun (Nan Li) kéo dài cho đến khi bà qua đời năm 2021.

Xu Meng gặp Fan thông qua công việc, sau đó trở thành trợ lý và người chăm sóc ông trong giai đoạn bệnh tật. Fan từng chia sẻ rằng chính “sự chăm sóc tận tụy và tình yêu thương” của Xu đã giúp ông hồi phục.

Bất chấp những tranh cãi đời tư, các tác phẩm của Fan Zeng vẫn đều đặn xuất hiện tại nhiều triển lãm quốc tế. Ở tuổi gần 90, ông vẫn là một biểu tượng vừa huy hoàng, vừa gây tranh luận – nơi nghệ thuật, tài sản và gia đình đan xen trong những lớp sóng dư luận chưa có hồi kết.

