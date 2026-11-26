"Trước đây, khi đứng trước một phong cảnh đẹp, tôi thường nghĩ đến việc làm thế nào để đưa vẻ đẹp ấy vào tranh. Nhưng sau hành trình Mekong, tôi quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện và cảm xúc phía sau cảnh vật", Đặng Thanh Huyền chia sẻ.

Triển lãm cá nhân thứ ba mang tên Nơi những dòng chảy gặp nhau của họa sĩ Đặng Thanh Huyền khai mạc ngày chiều tối ngày 25/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội giới thiệu 54 tác phẩm mới chưa từng được trưng bày trước công chúng.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền trong ngày khai mạc.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền bên gia đình.

Triển lãm đánh dấu sự trở lại của Đặng Thanh Huyền sau triển lãm cá nhân thứ hai Nơi thời gian chậm lại vào tháng 3/2025. Các tác phẩm lần này trải rộng từ chân dung, phong cảnh đến những thử nghiệm mang tính trừu tượng, cho thấy sự thay đổi trong tư duy và ngôn ngữ hội họa của nữ họa sĩ.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển biến trong cách xử lý hình ảnh. Nếu trước đây Đặng Thanh Huyền chú trọng tái hiện đối tượng với cấu trúc, tỷ lệ và độ chính xác cao thì ở triển lãm lần này, cô dành nhiều sự quan tâm hơn cho ánh sáng, màu sắc và cảm xúc. Nền tảng hình họa, giải phẫu, bố cục và phối màu vẫn được duy trì nhưng việc mô tả giống thực tế không còn là mục tiêu duy nhất.

Sự thay đổi thể hiện qua những bức chân dung như Câu chuyện của tôi, Nắng ở lại I và Bình yên bắt đầu. Các tác phẩm vẫn bảo đảm cấu trúc khuôn mặt, khối và không gian ba chiều song nữ họa sĩ ưu tiên xử lý những mảng sáng tối để nhân vật giữ được thần thái và sự mềm mại.

Tác phẩm “Nắng qua miền sông nước”.

Ở tranh phong cảnh, nét cọ được sử dụng phóng khoáng hơn. Màu sắc có thể được điều chỉnh để diễn tả không khí và cảm xúc thay vì tái hiện nguyên vẹn cảnh vật. Cô cũng thử nghiệm cách tổ chức các lớp màu, độ dày mỏng của nét cọ và những bố cục trong đó màu sắc, đường nét, nhịp điệu mảng hình giữ vai trò chính.

"Tôi vẫn trân trọng vẻ đẹp của hội họa cổ điển, sự chính xác của hiện thực và những rung động ánh sáng, màu sắc trong hội họa ấn tượng. Nhưng thay vì lựa chọn đứng hẳn về một phía, tôi muốn tìm ra sự giao thoa giữa những giá trị ấy để hình thành tiếng nói riêng", Đặng Thanh Huyền chia sẻ.

Theo nữ họa sĩ, tự do trong sáng tác cần được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật vững chắc. Vì vậy, những thử nghiệm mới không đồng nghĩa với việc từ bỏ hội họa hiện thực mà là sự tiếp nối kiến thức, kinh nghiệm cô tích lũy trong quá trình học tập và thực hành.

Trong số 54 tác phẩm, Đặng Thanh Huyền lựa chọn Nắng qua miền sông nước, Bình yên bắt đầu và Câu chuyện của tôi là ba bức tranh mang nhiều dấu ấn cá nhân.

Nắng qua miền sông nước được thực hiện từ cảm hứng sau chuyến đi dọc sông Mekong qua Việt Nam và Campuchia của gia đình nữ họa sĩ. Với tác phẩm khổ lớn này, cô tập trung diễn tả không gian rộng mở, ánh nắng và nhịp sống vùng sông nước thay vì sao chép một địa điểm cụ thể.

Tác phẩm “Bình yên bắt đầu”.

Chuyến đi cũng mang đến chất liệu cho nhiều sáng tác khác. Những ngôi nhà ven sông, thuyền bè, đời sống người dân hai bên bờ và hình ảnh trẻ em Campuchia trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm. Tại đền Bayon, hình ảnh chú mèo nhỏ giữa những gương mặt đá cổ kính gợi ý tưởng để cô thực hiện bức Bayon và chú mèo con.

"Trước đây, khi đứng trước một phong cảnh đẹp, tôi thường nghĩ đến việc làm thế nào để đưa vẻ đẹp ấy vào tranh. Nhưng sau hành trình Mekong, tôi quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện và cảm xúc phía sau cảnh vật", nữ họa sĩ nói.

Nếu những bức tranh lấy cảm hứng từ Mekong gắn với trải nghiệm khám phá những vùng đất mới, Bình yên bắt đầu lại xuất phát từ câu chuyện gia đình. Sau triển lãm năm 2025, gia đình Đặng Thanh Huyền đón thêm một thành viên mới. Việc làm mẹ thêm lần nữa khiến cô có những suy nghĩ khác về thời gian và các giá trị trong cuộc sống.

Với tác phẩm này, nữ họa sĩ không chỉ quan tâm đến sự giống thật của nhân vật mà muốn thể hiện mối liên kết giữa mẹ và con qua ánh nhìn, cử chỉ, hình khối và ánh sáng.

"Tôi nhận ra rằng có những điều trước đây mình từng xem là quan trọng, giờ không còn quá lớn lao trong khi những khoảnh khắc rất bình thường bên gia đình lại trở nên vô cùng quý giá", Đặng Thanh Huyền chia sẻ.

Tác phẩm “Bayon và chú mèo con”.

Trong khi đó, Câu chuyện của tôi là bức chân dung tự họa. Theo nữ họa sĩ, vẽ bản thân có những khó khăn riêng bởi cô phải cân nhắc cách thể hiện khuôn mặt, ánh sáng, các mảng khối và không gian xung quanh, đồng thời tránh sa vào việc trau chuốt hình ảnh. Tác phẩm được điều chỉnh nhiều lần trước khi tìm được cách biểu đạt phù hợp.

Đặng Thanh Huyền cho biết quá trình hoàn thiện 54 bức tranh kéo dài hơn một năm. Có tác phẩm được thực hiện nhanh nhưng cũng có những bức phải sửa đi sửa lại. Với cô, quyết định dừng cọ đôi khi khó hơn việc tiếp tục chỉnh sửa.

"Có những bức tranh cần nhiều lần sửa đổi nhưng cũng có những khoảnh khắc nếu can thiệp thêm, ta có thể đánh mất sự tự nhiên ban đầu. Biết khi nào cần tiếp tục và khi nào nên dừng lại cũng là điều tôi luôn học hỏi trong quá trình sáng tác", cô nói.

Chia sẻ thêm về tên gọi triển lãm lần này - Nơi những dòng chảy gặp nhau được nữ họa sĩ lý giải qua nhiều lớp ý nghĩa. Đó trước hết là hình ảnh dòng Mekong kết nối những vùng đất, nền văn hóa và đời sống. Rộng hơn, dòng chảy còn tượng trưng cho ký ức, thời gian, các mối quan hệ và trải nghiệm cá nhân. Trong hội họa, đó là sự giao thoa giữa kỹ thuật hiện thực với những cách thể hiện tự do hơn.

Để chuẩn bị triển lãm, Đặng Thanh Huyền không chỉ lựa chọn tác phẩm mà còn xây dựng mạch nội dung và thiết kế không gian trưng bày. Cô muốn các bức tranh tạo được sự kết nối, chuyển tiếp từ chân dung đến phong cảnh và những sáng tác trừu tượng thay vì chỉ là tập hợp những tác phẩm đẹp khi đứng riêng lẻ.

Nữ họa sĩ cũng phải tham gia chuẩn bị catalogue vận chuyển và tổ chức không gian triển lãm. Việc đưa những bức tranh khổ lớn từ Nha Trang ra Hà Nội đòi hỏi sự cẩn trọng trong khâu đóng gói và di chuyển.

Tác phẩm “Câu chuyện của tôi”.

Nhìn lại hành trình sáng tác, Đặng Thanh Huyền nhận thấy mỗi triển lãm cá nhân đều đánh dấu một giai đoạn khác nhau. Hương sắc Hà Thành gắn với ký ức về Hà Nội, Nơi thời gian chậm lại hướng nhiều hơn đến gia đình, con người và những điều thân thuộc. Trong khi đó, triển lãm lần này mở rộng sang trải nghiệm văn hóa và những sáng tác mang tính chiêm nghiệm.

Cô cho biết bản thân chưa từng trải qua một cuộc khủng hoảng sáng tạo theo đúng nghĩa, dù có những lúc mệt mỏi hoặc nghi ngờ hướng đi của mình. Việc cân bằng giữa gia đình, công việc kinh doanh và hoạt động hội họa cũng đặt ra những áp lực nhất định. Tuy nhiên, những trải nghiệm trong đời sống thường ngày lại trở thành chất liệu cho sáng tác.

Đặng Thanh Huyền không đặt kỳ vọng người xem phải hiểu tất cả tác phẩm theo cùng một cách. Cô mong mỗi người có thể tìm thấy một điểm kết nối riêng khi đứng trước tranh: "Tôi không xem Nơi những dòng chảy gặp nhau là một sự tổng kết mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn sáng tác mới", nữ họa sĩ nói.

Triển lãm Nơi những dòng chảy gặp nhau khai mạc lúc 17h ngày 25/11, kéo dài đến ngày 29/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.