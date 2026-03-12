Hóa ra vai Chúc Anh Đài vốn là của mỹ nhân này: Nhan sắc tuyệt đỉnh nhưng phải từ bỏ vì bị tẩy chay

Nhắc tới nhân vật Chúc Anh Đài - biểu tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ, nhiều khán giả thường nghĩ ngay đến những phiên bản nổi tiếng do Đổng Khiết hay Lương Tiểu Băng thể hiện. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau thành công của bản truyền hình có Đổng Khiết, từng có thêm một mỹ nhân đình đám được nhắm tới cho vai diễn này nhưng cuối cùng lại không thể tham gia: Chung Hân Đồng.

Phiên bản Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ( Butterfly Lovers ) ra mắt năm 2008 sau đó đã lựa chọn Thái Trác Nghiên vào vai nữ chính. Tuy vậy, bộ phim không tạo được tiếng vang như những bản trước. Điều khiến khán giả nhớ nhất về tác phẩm này chủ yếu là phần tạo hình khá bắt mắt, đặc biệt là màn giả trai của Thái Trác Nghiên được đánh giá tự nhiên, không quá “giả trân” như một số phiên bản Chúc Anh Đài khác.

Trên thực tế, lựa chọn đầu tiên cho vai diễn này không phải là Thái Trác Nghiên. Đạo diễn của bộ phim từng mời Chung Hân Đồng đảm nhận vai diễn này. Chung Hân Đồng vốn được biết đến là mỹ nhân cổ trang hàng đầu showbiz với nhan sắc không tỳ vết và phong thái thoát tục.

Chung Hân Đồng là nữ thần cổ trang top đầu showbiz

Đáng tiếc, lời mời này không thành hiện thực. Thời điểm đó, Chung Hân Đồng đang vướng vào bê bối lộ clip nóng với Trần Quán Hy, khiến hình ảnh của cô chịu tổn hại nghiêm trọng và bị công chúng tẩy chay trên diện rộng. Trước áp lực dư luận, cô buộc phải từ chối vai diễn.

Sau khi không nhận được cái gật đầu từ Chung Hân Đồng, ê-kíp đã mời Thái Trác Nghiên. May mắn là đoàn phim Wind and Cloud , nơi cô đã nhận lời tham gia trước đó, đã sắp xếp lại lịch quay để nữ diễn viên có thể góp mặt trong cả hai dự án. Nhờ vậy, Thái Trác Nghiên cuối cùng đã trở thành Chúc Anh Đài của phiên bản năm 2008.

Dù bỏ lỡ một dự án lớn, thực tế Chung Hân Đồng cũng không thiệt thòi quá nhiều. Bởi lẽ phiên bản Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài năm 2008 không đạt được thành công như kỳ vọng, thậm chí theo thời gian còn khá mờ nhạt trong ký ức khán giả. Nhiều người cho rằng nếu Chung Hân Đồng nhận vai vào đúng giai đoạn bê bối bùng nổ, cô có thể phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí bộ phim còn khó được phát sóng.

Sau scandal, nữ diễn viên gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí trong một thời gian dài. Mãi tới tháng 3/2009, cô mới xuất hiện trở lại trong một chương trình truyền hình, lần đầu trực tiếp chia sẻ về vụ bê bối với Trần Quán Hy.

Đến năm 2010, Chung Hân Đồng chính thức quay lại với vai trò diễn viên khi một bộ phim của cô từng bị “đóng băng” suốt hai năm cuối cùng cũng được công chiếu. Tác phẩm này không chỉ giúp cô dần lấy lại thiện cảm của công chúng mà còn mang về giải thưởng điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp.

Từ năm 2011 trở đi, sự nghiệp diễn xuất của Chung Hân Đồng bắt đầu khởi sắc trở lại. Cô liên tiếp tham gia nhiều dự án truyền hình đáng chú ý như Đại Đường Nữ Tuần Án , Nguyên Soái Vui Vẻ , Võ Tắc Thiên Bí Sử , Diệp Vấn , Cổ Kiếm Kỳ Đàm …

Trong những năm gần đây, nữ diễn viên giảm bớt tần suất đóng phim và ít xuất hiện hơn trước. Ở tuổi ngoài 40, Chung Hân Đồng hiện tận hưởng cuộc sống độc thân. Sau nhiều lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, cô từng chia sẻ rằng bản thân không còn ý định kết hôn thêm lần nữa.

Nguồn: 163