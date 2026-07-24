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Hóa ra Trương Bá Chi được thừa kế 7000 tỷ từ Châu Tinh Trì là vì 1 câu nói từ 25 năm trước?

Mộng Điềm
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Câu nói này chắc chắn sẽ khiến ai cũng phải bất ngờ.

Những ngày gần đây, cái tên Trương Bá Chi trở thành tâm điểm bàn luận của làng giải trí Hoa ngữ sau thông tin liên quan đến khối tài sản thừa kế khổng lồ từ gia đình chồng cũ. Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, cha của Tạ Đình Phong là cố nghệ sĩ Tạ Hiền được cho là đã giao quyền quản lý phần lớn tài sản, trị giá hơn 3.000 tỷ đồng dành cho hai cháu nội Lucas và Quintus, cho Trương Bá Chi.

- Ảnh 1.

Ảnh: Facebook

Đáng chú ý, giữa lúc câu chuyện trên vẫn chưa hạ nhiệt, truyền thông Trung Quốc tiếp tục lan truyền thông tin Trương Bá Chi còn xuất hiện trong bản di chúc của "vua hài" Châu Tinh Trì. Theo Sohu, từ tháng 5/2024, nam đạo diễn đã hoàn tất việc phân chia khối tài sản trị giá khoảng 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng). Do chưa lập gia đình và không có con, phần lớn tài sản của Châu Tinh Trì được cho là dành cho người thân trong gia đình.

Ngoài ra, ông còn phân chia một phần tài sản cho những người có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp, trong đó có Trương Bá Chi và nữ diễn viên Từ Kiều - người được xem như con nuôi của ông. Nguồn tin cho biết khoản thừa kế này không nhất thiết là tiền mặt mà có thể dưới dạng cổ phần doanh nghiệp hoặc các khoản đầu tư có giá trị.

- Ảnh 2.

Ảnh: Sohu

Thông tin Trương Bá Chi được nhắc tên trong di chúc của Châu Tinh Trì khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không ít cư dân mạng còn liên tưởng đến một chi tiết nổi tiếng cách đây 25 năm và cho rằng nam danh hài cuối cùng cũng đã "giữ lời hứa" với nữ diễn viên.

Cụ thể, trong bộ phim Vua Hài Kịch (1999), Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi từng có một trong những phân cảnh kinh điển nhất của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Trong vai Doãn Thiên Cừu, Châu Tinh Trì hỏi nhân vật Liễu Phiêu Phiêu do Trương Bá Chi thủ vai: "Không đi làm được không?". Khi cô đáp lại: "Không đi làm thì anh nuôi tôi à?", Thiên Cừu không chút do dự trả lời: "Tôi nuôi cô".

- Ảnh 3.

Ảnh: Facebook

Trước lời hứa đầy chân thành ấy, Liễu Phiêu Phiêu chỉ cười mỉa và đáp: "Anh tự nuôi anh trước đi đã, đồ ngốc". Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng trở thành một trong những câu thoại kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ, được khán giả nhắc lại suốt nhiều thập kỷ.

Chính vì vậy, sau khi xuất hiện thông tin Trương Bá Chi có tên trong danh sách những người được Châu Tinh Trì để lại tài sản, nhiều cư dân mạng đã hài hước cho rằng câu nói "Tôi nuôi cô" năm nào nay dường như đã trở thành hiện thực theo một cách không ai ngờ tới. Dù vậy, đây chỉ là sự liên tưởng mang tính thú vị của khán giả, không có bằng chứng cho thấy quyết định lập di chúc của Châu Tinh Trì xuất phát từ lời thoại trong bộ phim.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi vốn rất đặc biệt. Với nữ diễn viên, Châu Tinh Trì không chỉ là bạn diễn mà còn là người đưa cô bước lên hàng ngũ ngôi sao. Chính vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua Hài Kịch đã mở ra bước ngoặt lớn, đưa Trương Bá Chi từ gương mặt mới trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật nhất màn ảnh Hong Kong cuối thập niên 1990.

- Ảnh 4.

Ảnh: Weibo

- Ảnh 5.

Ảnh: Weibo

Suốt nhiều năm sau đó, Trương Bá Chi luôn dành sự biết ơn đặc biệt cho vị đạo diễn nổi tiếng. Cô từng chia sẻ bản thân luôn ghi nhớ công lao của người đã phát hiện và trao cho mình cơ hội đổi đời. Có thời điểm, nữ diễn viên còn đặt ảnh chụp cùng Châu Tinh Trì ở đầu giường như một cách nhắc nhở bản thân không quên ân tình.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Trương Bá Chi cũng nhiều lần dùng hành động để đáp lại sự nâng đỡ của đàn anh. Năm 2001, cô nhận lời xuất hiện với vai khách mời trong Đội Bóng Thiếu Lâm mà không nhận cát-xê. Đến năm 2007, nữ diễn viên tiếp tục thể hiện ca khúc chủ đề cho bộ phim hoạt hình CJ7 Love the Earth, một dự án khác do Châu Tinh Trì thực hiện.

- Ảnh 6.

Ảnh: Weibo

Ngay cả khi hai người nhiều lần vướng tin đồn bất hòa trong giới giải trí, Trương Bá Chi vẫn công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho Châu Tinh Trì. Sau khi sinh con thứ ba, cô vẫn xuất hiện tại sự kiện quảng bá Vua Hài Kịch 2, như một cách đáp trả những lời đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt giữa cả hai. Trong nhiều năm, Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi cũng không ít lần bị đồn hẹn hò, song cả hai chưa từng xác nhận. Trong mắt nhiều khán giả, họ vẫn là cặp thầy trò, tri kỷ nghề nghiệp gắn bó hơn hai thập kỷ.

Theo Sohu

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Tags

Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi

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