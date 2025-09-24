Hóa ra trước khi lấy vợ, tôi là người đàn ông khiến bạn bè phải ngưỡng mộ khen ngợi

Anh Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, Hà Nội) từng được bạn bè khen ngợi là mẫu đàn ông biết cách chi tiêu. Khi còn độc thân, dù thu nhập chỉ ở mức trung bình, anh vẫn đều đặn để dành được khoản tiết kiệm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, sau 2 năm kết hôn, khi nhìn vào con số vợ đưa ra, Trường ngỡ ngàng vì tổng thu nhập của hai vợ chồng hơn 30 triệu mỗi tháng, vậy mà chỉ có 50 triệu để dành sau 2 năm chung sống.

Thời độc thân: Tiêu thoải mái vẫn dư 10 triệu/tháng

Trường là nhân viên kỹ thuật tại một công ty tư nhân, thu nhập cố định 19 triệu/tháng. Anh thừa nhận mình cũng không phải mẫu đàn ông khắt khe chuyện chi tiêu, vẫn ăn nhậu, tụ tập với bạn bè, vẫn mua sắm quần áo, giày dép hàng hiệu vừa túi. Nhưng tính ra, mỗi tháng anh chỉ tiêu khoảng 9 triệu, còn lại 10 triệu gửi tiết kiệm đều đặn. Có nghĩa là chỉ tiêu hết gần 50% và vẫn tiết kiệm được 50%.

"Độc thân thì đơn giản lắm, chi cho mình là chính. Tôi không khắt khe nhưng ít ra cuối tháng vẫn thấy tài khoản nhỉnh lên. 5 năm liên tiếp, tôi đã để được 600 triệu", anh Trường chia sẻ.

Sau khi cưới: Tổng thu nhập 31 triệu nhưng "tiền bốc hơi"

Kết hôn năm 2023, vợ Trường là chị Lan Hương (28 tuổi, nhân viên hành chính), lương 12 triệu/tháng. Cộng lại, tổng thu nhập hai vợ chồng là 31 triệu. Trường tin rằng, với mức này, sau vài năm chăm chỉ tiết kiệm, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện mua ô tô, thậm chí vay thêm để mua nhà.

Thế nhưng, sau 2 năm, khi hỏi đến tiền tiết kiệm, Hương cho biết mới để được khoảng 50 triệu. Trường sững sờ, bởi trong đầu anh từng tính toán chỉ cần mỗi tháng tiết kiệm 10 triệu thôi thì 24 tháng cũng đã là 240 triệu. Trong khi tổng thu nhập 31 triệu, dù ăn tiêu thoải mái thì cũng phải để dư được 15-16 triệu.

Hương giải thích chi phí sinh hoạt cho hai người tốn kém hơn độc thân rất nhiều. Cưới rồi đâu chỉ cơm áo gạo tiền, còn quà cáp, hiếu hỉ, họ hàng, rồi lo cho hai bên nội ngoại nữa...

Bảng chi tiêu trung bình mỗi tháng của vợ chồng Trường

Khoản mục Số tiền (triệu đồng) Tiền ăn uống, chợ búa 8 Điện, nước, internet, xăng xe 2,5 Ăn uống, cà phê bạn bè 3 Quần áo, mỹ phẩm, làm đẹp 3,5 Hiếu hỉ, quà cáp hai bên 4 Du lịch, giải trí 3 Khám sức khỏe, thuốc men 1 Dự phòng, phát sinh 2 Tổng chi 27

Như vậy, trung bình mỗi tháng hai vợ chồng chỉ để ra được khoảng 4 triệu. Nếu nhân lên 24 tháng, số tiền đúng là gần 100 triệu, nhưng thực tế, nhiều tháng phát sinh thêm, chẳng hạn có tháng Hương mua chiếc lò vi sóng mới thay cho chiếc cũ, hay đổi tủ lạnh cũ sang tủ lạnh mới to đẹp hơn... nên con số hiện chỉ còn 50 triệu.

Câu hỏi lớn: Tiền bạc – thử thách sau hôn nhân?

Trường thừa nhận, anh không trách vợ, bởi đúng là khi lập gia đình, chi tiêu không còn gói gọn trong phạm vi cá nhân. Nhưng anh cũng không khỏi hoang mang nếu cứ như thế này thì 5 năm, 10 năm nữa vợ chồng tôi có tích góp được gì không?

Nhiều người cho rằng câu chuyện của vợ chồng Trường không hiếm gặp. Khi còn độc thân, người ta có thể dễ dàng đặt mục tiêu tiết kiệm vì chỉ quản lý chi tiêu của riêng mình. Nhưng khi đã lập gia đình, tiền bạc không chỉ cho bản thân mà còn liên quan đến nhiều mối quan hệ, khiến khoản tiết kiệm bị "rò rỉ" nhiều hơn. Vợ chồng Trường có thể thử theo 3 phương án dưới đây để tích cóp, tiết kiệm.

1. Lập ngân sách gia đình chi tiết, minh bạch

Vợ chồng cần ngồi lại, cùng nhau ghi ra tất cả khoản chi tiêu cố định và khoản chi linh hoạt. Nên thống nhất mức trần cho từng nhóm chi, ví dụ: ăn uống không vượt 7 triệu, hiếu hỉ không vượt 2,5 triệu, du lịch tối đa 2 triệu/tháng. Khi có sự đồng thuận, người giữ tiền cũng không bị áp lực phải giải trình sau này.

2. Áp dụng quy tắc 50 – 30 – 20

Theo quy tắc phổ biến, 50% thu nhập dùng cho nhu cầu thiết yếu (ăn ở, đi lại, hóa đơn), 20% cho mong muốn (giải trí, mua sắm, du lịch), 30% cho tiết kiệm và đầu tư. Với thu nhập 31 triệu, mỗi tháng vợ chồng Trường nên để riêng ít nhất 9 triệu vào tài khoản tiết kiệm ngay từ đầu tháng, coi đó là "chi phí bắt buộc" như tiền điện nước. Nếu tháng nào chi tiêu còn dư thì cũng gửi hết quỹ tiết kiệm.

3. Thiết lập mục tiêu tài chính cụ thể

Tiết kiệm không chỉ để có tiền, mà để đạt mục tiêu rõ ràng: mua ô tô sau 3 năm hoặc mua nhà trong 5 năm, hay chuẩn bị quỹ giáo dục cho con. Khi có mục tiêu chung, cả hai sẽ có động lực tiết kiệm, đồng thời biết cân nhắc kỹ hơn trước mỗi khoản chi.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ sau vài năm mới nhận ra tiền đi đâu hết, bởi không có kế hoạch tài chính chung. Điều quan trọng nhất là hai vợ chồng phải coi tiết kiệm là ưu tiên, chứ không phải khoản còn lại mới để dành.