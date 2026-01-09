Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân công khai rõ ràng thế này rồi mà chả ai biết.

Mới đây, thông tin Khả Ngân chính thức nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh đang khiến khắp cõi mạng dậy sóng. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này, netizen thi nhau chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt. Đáng nói là trước đó, hai người không hề dính nghi vấn hẹn hò. Thế nên khi nhìn lại hành trình lẳng lặng bên nhau của họ, công chúng mới chợt nhận ra: Hóa ra cả hai đã ngầm công khai từ lâu và dù showbiz có bao nhiêu bóng hồng đi chăng nữa thì chỉ có Khả Ngân mới là "ngoại lệ" của Nhan Phúc Vinh.

Mới đầu năm nay, tại sự kiện công bố dự án phim điện ảnh Vạn Dặm Yêu Em do Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính, một nhân vật đặc biệt đã chiếm trọn tâm điểm chú ý của truyền thông. Dù xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ che kín gương mặt nhưng Nhan Phúc Vinh vẫn dễ dàng bị nhận ra nhờ chiều cao 1m81 nổi bật cùng khí chất nam thần không lẫn vào đâu được.

Nhan Phúc Vinh bí ẩn đến chúc mừng Khả Ngân trong ngày công bố phim điện ảnh Vạn Dặm Yêu Em

Nam diễn viên vốn nổi tiếng là người cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư, tính cách trầm lắng và rất hiếm khi chủ động tham gia các sự kiện giải trí không liên quan đến công việc cá nhân. Thế nhưng anh vẫn lẳng lặng xuất hiện tại một góc sự kiện, mục đích duy nhất chỉ là để chúc mừng và ủng hộ tinh thần cho Khả Ngân.

Ở thời điểm đó, cặp đôi hoàn toàn chưa vướng tin đồn hẹn hò. Thế nhưng, sự xuất hiện "đột xuất" đầy ngọt ngào này đã lọt vào tầm ngắm của các "thám tử mạng". Netizen nhanh chóng soi ra Khả Ngân chính là nhân vật đặc biệt được nam tài tử hiếm hoi xuất hiện trước đám đông để đến cổ vũ. Đến nay, khi tin vui cầu hôn chính thức được công bố, khán giả mới vỡ òa hiểu rằng: Khả Ngân đúng là ngoại lệ và cô ấy chuẩn bị trở thành người bạn đời chính thức của anh.

Khả Ngân (tên thật là Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 1997), nổi tiếng từ tuổi teen với danh xưng "hot girl boxing" nhờ ngoại hình khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ. Năm 2014, cô chính thức bén duyên với diễn xuất qua bộ phim Trở Về 3. Sau nhiều năm nỗ lực tự khẳng định mình, Khả Ngân ghi dấu ấn đậm nét qua loạt dự án như Hậu Duệ Mặt Trời (phiên bản Việt), 100 Ngày Bên Em, 11 Tháng 5 Ngày.... và từng nhận giải thưởng Cánh Diều Vàng cho hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh (sinh năm 1986) xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh vào năm 2009. Sở hữu vóc dáng chuẩn cùng gương mặt góc cạnh nam tính, Nhan Phúc Vinh nhanh chóng trở thành ngôi sao thực lực qua nhiều tác phẩm như Sao Đổi Ngôi, Đảo Của Dân Ngụ Cư, Tình Yêu Và Tham Vọng, Ngày Ấy Mình Đã Yêu... Anh là một trong số ít nam diễn viên sở hữu gia tài giải thưởng đồ sộ gồm nhiều cúp Mai Vàng và Cánh Diều Vàng.

Không chỉ thông báo cầu hôn thành công, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh còn "khoe" đã cùng nhau có em bé. Một cái kết viên mãn bằng một đám cưới ngọt ngào cho cặp đôi đang là điều mà toàn bộ người hâm mộ Vbiz mong chờ nhất lúc này.