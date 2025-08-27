HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hoà Phát "khoe" một siêu phẩm tại công trình 7.000 tỷ đồng của Vingroup

Phụng Tiên |

Gian triển lãm của Hòa Phát giới thiệu hệ sinh thái dải sản phẩm thép chất lượng cao, đa dạng, khẳng định vị thế của nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Hoà Phát "khoe" một siêu phẩm tại công trình 7.000 tỷ đồng của Vingroup - Ảnh 1.

Từ ngày 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) sẽ diễn ra Triển lãm A80 với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Gian hàng Hòa Phát ở vị trí sảnh 2- Đầu tàu kinh tế (kí hiệu H2-029), trưng bày những thành tựu tiêu biểu, những sản phẩm thép chính của Tập đoàn, trong đó có nhiều sản phẩm thép công nghệ cao. Gian trưng bày được thiết kế hiện đại, ứng dụng TV tương tác và LED 3D với công nghệ trình chiếu naked-eye tiên tiến, mang đến những trải nghiệm trực quan, sống động và khác biệt.

Hoà Phát "khoe" một siêu phẩm tại công trình 7.000 tỷ đồng của Vingroup - Ảnh 2.

Tập đoàn Hòa Phát giới thiệu hành trình 33 năm xây dựng và phát triển với tinh thần “Thép tôi ý chí, vững bước cùng non sông”. Từ những bước khởi đầu đầy thách thức, Hòa Phát đã vươn lên trở thành doanh nghiệp thép số 1 Đông Nam Á, tương đương Top 30 thế giới với công suất thiết kế thép đạt 16 triệu tấn/năm từ cuối năm 2025, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ thép quốc tế. Thiết kế gian hàng tái hiện lại các mốc thành tựu chính trong lịch sử của Tập đoàn về lĩnh vực, dự án đã và đang đầu tư, mạng lưới nhà máy, văn phòng trên toàn quốc.

Hòa Phát sẽ trưng bày các sản phẩm HRC, cáp thép dự ứng lực và các loại thép chất lượng cao như thép chế tạo, đặc biệt là thép ray và thép hình. Tại Việt Nam, chưa có doanh nghiệp nào ngoài Hòa Phát sản xuất được các sản phẩm này. Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu, nắm giữ thị phần số 1 Việt Nam như thép xây dựng, tôn mạ, ống thép các loại cũng được giới thiệu tại đây. Đặc biệt, Ống thép Hòa Phát tự hào cung cấp 10.000 tấn ống thép cỡ lớn gia công kết cấu mái vòm và khoảng 180 tấn cáp thép dự ứng lực vào dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Hoà Phát "khoe" một siêu phẩm tại công trình 7.000 tỷ đồng của Vingroup - Ảnh 3.

Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được thành lập (8/1992) sau khi Luật doanh nghiệp ra đời. Khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng, đến nay, Hòa Phát đã có 33 năm hoạt động. Tập đoàn hoạt động trong 5 lĩnh vực: Gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng) - Sản phẩm thép (Ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực, container) - Nông nghiệp - Bất động sản – Điện máy gia dụng. Trong đó sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ trọng khoảng 90% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (còn gọi là Trung tâm Triển lãm Việt Nam) là một tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 thế giới với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng, nằm ở Đông Anh, Hà Nội.

Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, nổi bật với nhà triển lãm Kim Quy mang tính biểu tượng hình thần Kim Quy, hệ thống trung tâm hội nghị, khu vực triển lãm trong và ngoài trời. Trung tâm này nhằm phục vụ các sự kiện quốc gia và quốc tế và đã khánh thành vào ngày 19/8/2025.

