Hòa Minzy thở dốc, mệt lả trong hậu trường fan concert Bắc Bling

Tối 1/2, Hòa Minzy chính thức ghi thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp khi lần đầu tổ chức fan concert mang tên Bắc Bling. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, đêm nhạc không chỉ là lời tri ân gửi đến người hâm mộ mà còn được xem như “bài kiểm tra thể lực và cảm xúc” nặng đô nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay.

(Ảnh: FBNV)

Ngay từ khi công bố, Bắc Bling đã gây chú ý bởi quy mô hoành tráng cùng dàn khách mời thân thiết, gắn bó với Hòa Minzy. Sân khấu được đầu tư chỉn chu từ hệ thống âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng tiết mục, mang màu sắc vừa hiện đại vừa đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ. Không khí đêm nhạc vì thế luôn giữ được nhịp sôi động, liên tục đẩy cảm xúc khán giả lên cao.

Xuyên suốt gần 4 tiếng đồng hồ, Hòa Minzy gần như không có khoảng nghỉ đúng nghĩa. Nữ ca sĩ liên tục mang đến loạt ca khúc quen thuộc xen kẽ những bản phối mới, những màn trình diễn được dàn dựng công phu và cả những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc với fan.

Thế nhưng, phía sau “hào quang” là một hình ảnh rất khác của Hòa Minzy mà không phải ai cũng thấy. Theo đó, ngay trước khi bước ra sân khấu Bắc Bling, nữ ca sĩ gần như không kịp nghỉ ngơi.

Các màn trình diễn được diễn ra liên tục cùng việc thay trang phục, biểu diễn, di chuyển cường độ vận động cao khiến Hòa Minzy không giấu được sự mệt mỏi, phải thở dốc trong cánh gà. Dẫu vậy chỉ vài phút giây, Hòa Minzy nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bước ra sân khấu với nguồn năng lượng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Clip Hòa Minzy thở dốc trong cánh gà (Nguồn: T Production)

Nhưng sau đó nữ ca sĩ vẫn giữ sự chuyên nghiệp, chuyển đổi trạng thái ngay tức khắc để bước ra sân khấu (Nguồn: T Production)

Hòa Minzy thở dốc trong cánh gà vì không kịp nghỉ ngơi (Nguồn: T Production)

Chính sự chuyển đổi “trong chớp mắt” đó đã cho khán giả nhìn thấy một hình ảnh Hòa Minzy hết mình vì sân khấu, vì khán giả, dù phía sau có mệt đến đâu cũng không cho phép bản thân làm phần trình diễn kém trọn vẹn. Với Bắc Bling, Hòa Minzy không chỉ mang đến một fan concert hoành tráng mà còn để lại dấu ấn bằng tinh thần làm nghề nghiêm túc khiến khán giả vừa thương, vừa nể nữ ca sĩ hơn bao giờ hết.

Bình chọn cho Hòa Minzy tại WeChoice Awards 2025 ở hạng mục Ca sĩ/Rapper của năm tại đây, Bài hát của năm với đề cử Bắc Bling tại đây và Nhân vật truyền cảm hứng tại đây.