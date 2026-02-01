Hoà Minzy mở màn quá "bốc" và thực sự xuất hiện 1 đám cháy

Tối 1/2, fan-concert của Hòa Minzy chính thức diễn ra, đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ tổ chức một sự kiện fan-concert trong sự nghiệp. Sau một năm hoạt động sôi nổi với nhiều dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là sự lan tỏa của hai ca khúc Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình, sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả ngay từ khi được công bố. Không khí tại địa điểm tổ chức trở nên sôi động từ sớm với sự góp mặt của đông đảo người hâm mộ.

Mở màn chương trình, Hòa Minzy mang đến ca khúc Bật Tình Yêu Lên. Nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ váy đỏ nổi bật, kết hợp cùng phụ kiện LED phát sáng được bố trí kéo dài theo thân váy. Khi phần nhạc vang lên, hệ thống ánh sáng trên sân khấu đồng loạt thay đổi, tạo hiệu ứng đồng bộ với phần trình diễn. Tiết mục được dàn dựng với nhiều lớp hiệu ứng như ánh sáng chuyển động, khói mờ và đội hình vũ công hỗ trợ phía sau. Ở phần cao trào, Hòa Minzy di chuyển lên cao bằng hệ thống nâng, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng từ trên xuống, mở rộng không gian trình diễn theo chiều dọc và tạo sự liền mạch giữa âm nhạc và hình ảnh sân khấu.

Mở màn chương trình, Hòa Minzy mang đến ca khúc Bật Tình Yêu Lên

Màn trình diễn được đầu tư của Hoà Minzy

Bên cạnh các tiết mục của nhân vật chính, fan-concert còn có sự góp mặt của Erik - người em thân thiết của Hòa Minzy. Nam ca sĩ lần lượt trình diễn hai ca khúc Ghen và Dù Cho Tận Thế. Tại màn trình diễn Ghen, nam ca sĩ mang tới màn trình diễn sôi động, cùng với đông đảo các và nhanh chóng khuấy động không khí tại sự kiện. Với Dù Cho Tận Thế, Erik mang đến phần trình diễn theo hướng cảm xúc, kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu mờ ảo, tạo nên không gian phù hợp với tinh thần ca khúc. Khán giả phía dưới sân khấu hòa theo giai điệu trong suốt tiết mục. Tuy nhiên, trong phần biểu diễn này, một số khán giả phát hiện sự cố cháy nhỏ xảy ra phía trên khu vực giàn giáo cao của sân khấu. Sự việc nhanh chóng được ê-kíp kỹ thuật xử lý kịp thời, đảm bảo chương trình tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch.

Trong phần biểu diễn của Erik bất ngờ xảy ra sự cố cháy nhỏ xảy ra phía trên khu vực giàn giáo cao của sân khấu

Sự cố đã nhanh chóng được xử lý kịp thời, đảm bảo chương trình tiếp tục diễn ra

Tại sự kiện, Hòa Minzy cũng có những chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Nữ ca sĩ cho biết vào cuối năm 2017, cô từng nghĩ đến việc phải dừng lại và đã tự đặt ra lời hứa với bản thân: “Vào cuối năm 2017, hoà nghĩ là hoã có lẽ phải dừng lại và mình đã đặt ra lời hứa cho bản thân là nếu năm tiếp theo không có nổi bản hit cho mình” . Tại đây, Hòa Minzy gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng - tác giả ca khúc Rời Bỏ vì đã tin tưởng và trao cho cô cơ hội thể hiện bài hát. Theo chia sẻ, chính ca khúc này đã giúp cô có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và ghi dấu ấn quan trọng trong giai đoạn đầu.

Tại sự kiện, Hòa Minzy cũng có những chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình

Trong suốt chương trình, Hòa Minzy lần lượt trình diễn nhiều ca khúc gắn liền với sự nghiệp. Các tiết mục được sắp xếp theo trình tự, đan xen giữa những phần trình diễn sôi động và các ca khúc mang tiết tấu chậm. Dưới sân khấu, khán giả theo dõi chương trình trong không khí hào hứng, nhiều thời điểm cùng hát theo, vỗ tay hoặc giơ cao lightstick, tạo nên sự kết nối xuyên suốt giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Xuyên suốt fan-concert, các màn trình diễn được triển khai trên không gian sân khấu có quy mô lớn, với bố cục được điều chỉnh linh hoạt theo từng tiết mục. Sự góp mặt của nhiều vũ công cùng hệ thống ánh sáng và hiệu ứng sân khấu được vận hành liên tục, từ phần mở màn đến các phần trình diễn tiếp theo. Các yếu tố kỹ thuật như ánh sáng chuyển động, hiệu ứng LED và khói sân khấu được sử dụng đồng bộ, góp phần hoàn thiện tổng thể chương trình và cho thấy sự đầu tư của Hòa Minzy đối với sự kiện fan-concert đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, fan-concert Bắc Bling được tổ chức với quy mô khoảng 8.000 khán giả. Chương trình có 11 hạng vé gồm: Thị Mầu, Bắc Bling, Ăn Gì Đây, Rời Bỏ, Hòa Minzy, Kén Cá Chọn Canh, Chấp Nhận, Bật Tình Yêu Lên, Nàng Tiên Cá, VIP và VVIP, với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng. Trong đó, nhiều hạng vé đã hết ngay trong ngày mở bán sớm 8/1 và tiếp tục được ghi nhận hết vé sau hơn một tuần mở bán chính thức. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời như nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry, Erik, Rhyder, Suboi, Quốc Thiên cùng ê-kíp thực hiện gồm Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, Masew, Mew Amazing và đạo diễn ánh sáng Long Kenji.

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, fan-concert Bắc Bling được tổ chức với quy mô khoảng 8.000 khán giả (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, Hoà Minzy cũng gây chú ý khi góp mặt tại danh sách đề cử của WeChoice 2025 (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh đó, Hoà Minzy cũng gây chú ý khi góp mặt tại danh sách đề cử của WeChoice 2025 với hạng mục Nhân Vật Truyền Cảm Hứng. Đồng thời, bản hit Bắc Bling của nữ ca sĩ cũng xuất hiện trong đề cử Bài Hát Của Năm. Việc nữ ca sĩ có mặt ở cả hai hạng mục cá nhân và tác phẩm càng cho thấy sự hiện diện nổi bật của Hoà Minzy trong đời sống âm nhạc cũng như các hoạt động văn hoá - giải trí trong năm qua, đồng thời góp phần lý giải cho sức hút của fan-concert Bắc Bling ngay vừa được công bố.