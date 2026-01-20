HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hòa Minzy hứa tặng quà nóng, cùng Trấn Thành và dàn sao cổ vũ U23 Việt Nam chiến thắng U23 Trung Quốc

Liên Hoa |

Cả nước đang hòa chung không khí tưng bừng, cùng hướng về trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam tại giải châu Á.

Trong không khí sôi động trước giờ bóng lăn trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á, mạng xã hội những giờ qua ngập tràn sắc đỏ và những lời cổ vũ cuồng nhiệt. Không chỉ người hâm mộ, dàn sao Việt cũng đồng loạt lên tiếng tiếp lửa tinh thần cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, tạo nên bầu không khí bóng đá rộn ràng.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành khiến cộng đồng mạng phấn khích khi đăng tải hình ảnh nền đỏ rực kèm dòng chữ đầy khí thế: "Việt Nam ơi!!! Quyết thắng đêm nay nha!!! Chung kết thẳng tiến nào!". Chỉ với vài câu ngắn gọn nhưng đầy năng lượng, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, thể hiện rõ sự kỳ vọng của nam MC vào một chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Cũng hòa chung nhịp đập đó, Hòa Minzy mang đến không khí vừa hào hứng vừa dí dỏm. Nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn đội tuyển giành chiến thắng nhưng không quên "than thở" chuyện ekip đang lo lắng vì… lượng vé show còn lại. Hòa Minzy còn hứa hẹn tạo mã giảm giá 50% nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng. Cách cổ vũ hài hước, gần gũi của Hòa Nguyễn khiến nhiều khán giả thích thú, để lại hàng loạt bình luận cười nghiêng ngả bên dưới.

- Ảnh 1.

Trấn Thành cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng để tiến vào chung kết

- Ảnh 2.

Hòa Minzy hứa giảm giá vé concert 50% nếu đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng

- Ảnh 3.

Hoa hậu Hương Giang cũng gia nhập hội ủng hộ đội tuyển Việt Nam

Không ít nghệ sĩ khác cũng chọn cách thể hiện tình yêu bóng đá theo cách riêng: người đăng story nền cờ đỏ sao vàng, người viết lời chúc chiến thắng, người đơn giản chỉ chia sẻ cảm xúc hồi hộp trước trận cầu quan trọng. Dù mỗi bài đăng mang một sắc thái khác nhau, tất cả đều chung một tinh thần hướng về U23 Việt Nam trong thời khắc then chốt của giải đấu.

- Ảnh 4.

Người mẫu Lê Thúy hẹn mọi người ra phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) cổ vũ cho đội tuyến

Bước vào giải đấu, U23 Việt Nam không được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu nhưng càng vào sâu, đội bóng càng cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu đáng khen. Sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu xuât sắc và trên cơ so với đối thủ U23 UAE ở tứ kết.

Trong trận bán kết hôm nay, các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc. Đây là trận đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc và bùng nổ. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng các cầu thủ như Đình Bắc, Lê Phát, Khuất Văn Khang, Trung Kiên,... sẽ có một trận đấu hay để mang về chiến thắng đầy tự hào cho người dân Việt Nam.

- Ảnh 5.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hi vọng các "chiến binh sao vàng" sẽ có chiến thắng tiến vào trận đấu cuối cùng. Ảnh: VFF

