Hoà Minzy công khai chồng sắp cưới, dàn WAGs Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên rần rần chúc phúc

Sau thời gian dài giữ kín chuyện riêng tư, trưa ngày 7/3/2026, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi chính thức xác nhận danh tính bạn trai là một quân nhân. Động thái này không chỉ nhận được sự ủng hộ từ khán giả mà còn hé lộ mối quan hệ cực kỳ thân thiết của cô với hội bạn thân đình đám trong giới cầu thủ Việt Nam.

Hòa Minzy xúc động chia sẻ rằng gia đình nhà trai đã chính thức sang thưa chuyện và hỏi cưới cô.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, dàn WAGs đình đám đã nhanh chóng vào cuộc, cho thấy họ vốn đã biết mặt "chàng rể" từ lâu nhưng âm thầm giữ bí mật cho người chị em thân thiết.

- Dương Thùy Phương (vợ Quế Ngọc Hải) bày tỏ sự xúc động: "Vui lây thực sự. Cô gái nào cũng xứng đáng hạnh phúc" và không quên nhắn nhủ: "Chời ơi, chúc mừng cô Hoà, tan chảy quá".

- Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu) dường như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu khi hào hứng bình luận: "Xả ảnh thôi chị ơi".

- Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải) và Ngô Tố Uyên (vợ Thành Chung) cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, khẳng định rằng: "Hẹ hẹ ngày này đã tới chị iu".

Hoà Minzy trước giờ chơi thân với dàn WAGs Việt. Mối quan hệ này gắn bó đến mức dàn WAGs và các cầu thủ thân thiết như Văn Toàn đều đã biết mặt và giữ kín danh tính bạn trai của Hòa Minzy trong suốt một thời gian dài để bảo vệ sự riêng tư cho cô. Chỉ đến khi chính chủ xác nhận, hội bạn này mới thoải mái tương tác và bày tỏ sự vui mừng công khai.