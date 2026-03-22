Hoà Minzy công bố tin vui, còn gọi tên Đại uý Thăng Văn Cương để nói 1 câu

Mới đây, Hòa Minzy khiến người hâm mộ tự hào khi chia sẻ tin vui được vinh danh là "Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025". Đây là một dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của nữ ca sĩ không chỉ trong nghệ thuật mà còn ở hình ảnh cá nhân tích cực. Khoảnh khắc nữ ca sĩ diện áo dài nền nã, nhận bằng khen trên sân khấu trang trọng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy xúc động viết: "Đồng Chí Nguyễn Thị Hoà - Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Hôm nay, Hoà Minzy rất vinh dự và xúc động khi được tỉnh Bắc Ninh, quê hương của Hoà ghi nhận và vinh danh trao tặng bằng khen cùng giải thưởng lớn như thế này. Hoà Minzy xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Tỉnh nhà và sẽ nỗ lực hơn nữa trong tương lai để mang lại niềm tự hào cho Bắc Ninh cũng như bà con quê mình".

Hoà Minzy hạnh phúc khi được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh (Clip: Hoà Minzy)

Hoà Minzy cười tươi rói, khuôn mặt đầy sự tự hào

Hoà Minzy được khen khi xây dựng hình ảnh nghệ sĩ tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng

Công chúng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Hòa Minzy ngày càng viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng. Ngay lặp tức, cô tự hào gọi tên Đại uý Thăng Văn Cương để khoe thành tích mới: "Hậu phương cỡ này đồng chí tên C (Cương) gì ơi, chắc người ta cũng có tí tự hào vì mình nhỉ".

Hoà Minzy còn nhanh chóng "flex" nhẹ thành tích với "chồng iu" là Đại uý Thăng Văn Cương

Nữ ca sĩ hào hứng khoe: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn là đây"

Thời gian qua, Hòa Minzy tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng. Từ việc hỗ trợ người dân miền Trung mùa lũ, đến những chương trình gây quỹ cho trẻ em nghèo, cô cho thấy trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ. Điều này càng củng cố hình ảnh Hòa Minzy như một nghệ sĩ không chỉ hát để nổi tiếng, mà hát để đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Vào năm 2025, Hoà Minzy từng nhận bằng khen bằng khen Thanh Niên Tiên Tiến Làm Theo Lời Bác vào năm 2025.

Hoà Minzy từng chia sẻ: "Những gì Hòa làm, cộng đồng đã công nhận và ghi nhận. Dự án thiện nguyện của Hòa có tên là Từ Trái Tim, vì tiền là của Hòa chứ Hòa không kêu gọi ai cả. Khi các bệnh viện cần hỗ trợ chi phí mổ cho các cháu nhỏ, sau khi họ đã xác minh hoàn cảnh, Hòa sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Cách làm của Hòa rất nhanh gọn. Mọi người yêu thương, tương tác mạng xã hội của Hòa cao, các nhãn hàng thấy được sức ảnh hưởng và mời Hòa làm việc, mang lại thu nhập. Từ thu nhập đó, Hòa trích một phần để làm công tác xã hội là điều đương nhiên.

Việc này cũng liên quan trực tiếp đến hình ảnh của người nghệ sĩ. Hòa có nghe mọi người nói về 'công thức Hòa Minzy'. Nghe như một công thức làm bánh có sẵn, nhưng không phải ai làm theo cũng ra thành quả ngon nếu không đặt cái tâm vào đó. Khán giả bây giờ rất thông minh, họ có thể phân biệt được thật giả. Cho nên, Hoà nghĩ mình không phải giữ gìn hình ảnh mà đúng hơn là tiếp tục phát triển những gì mình đang làm. Hòa đang khá hài lòng với con đường mình đi vì nó chính là con người thật của Hòa, hết mình với bạn bè, công việc và gia đình".

Hoà Minzy góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp, tích cực đến công chúng

Về âm nhạc, Hòa Minzy không chỉ hát về tình yêu hay cảm xúc cá nhân, mà ngày càng gắn âm nhạc của mình với thông điệp cộng đồng. Trong nhiều sự kiện lớn, cô góp mặt với những tiết mục mang tinh thần dân tộc hát quan họ trong các chương trình quảng bá văn hóa Bắc Ninh, thể hiện ca khúc dân gian trong sự kiện quốc gia, tham gia chiến dịch truyền thông về lòng yêu nước… Không ít lần, Hòa khiến khán giả xúc động khi trình diễn những ca khúc ca ngợi đất nước với cách xử lý trẻ trung nhưng vẫn trang nghiêm. Mới đây, sản phẩm Bắc Bling của Hoà Minzy đã chạm mốc 300 triệu lượt xem trên Youtube.

Trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 vừa được Trung ương Đoàn công bố có sự xuất hiện của Hoà Minzy. Cô là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra vào tối 25/3 tới.

Hoà Minzy trọn vẹn cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng

Ảnh: FBNV