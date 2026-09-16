Hòa Minzy có thêm nhiệm vụ mới, trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy vừa chia sẻ một dấu mốc mới trong hành trình hoạt động xã hội bên cạnh sự nghiệp âm nhạc. Theo nữ ca sĩ, chiều 15/9 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Hòa, nghệ danh Hòa Minzy, được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa IX. Thông tin này cũng được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xác nhận.

Ảnh chụp màn hình

Hòa Minzy là một trong 7 cá nhân tiêu biểu được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa IX, bên cạnh các nhân sự đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo thông tin tại hội nghị, tổng cộng 38 nhân sự được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa IX. Trong nhóm cá nhân tiêu biểu, Hòa Minzy được giới thiệu với tư cách ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cùng được lựa chọn còn có MC Khánh Vy, người hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và sáng tạo nội dung.

Các nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Việc tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mở thêm một vai trò mới đối với Hòa Minzy, trong bối cảnh cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện thường xuyên trước công chúng.

Năm 2025, Hòa Minzy tạo dấu ấn với Bắc Bling, sản phẩm kết hợp chất liệu văn hóa Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại. MV đạt 200 triệu lượt xem sau 81 ngày. Đầu năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục tổ chức fan concert Bắc Bling tại TPHCM với khoảng 8.000 khán giả. Nếu trong âm nhạc, sức ảnh hưởng của Hòa Minzy được thể hiện thông qua sản phẩm, sân khấu và cộng đồng người hâm mộ, thì vai trò mới tại Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đưa cô vào một không gian hoạt động rộng hơn, liên quan đến công tác Hội và phong trào thanh niên.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu trong năm nay Hòa Minzy đảm nhận một vai trò ở cấp Trung ương. Tháng 6/2026, cô được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành khóa này có 127 Ủy viên. Như vậy, Hòa Minzy hiện cùng lúc tham gia hai tổ chức Hội ở cấp Trung ương, với tư cách một nghệ sĩ trẻ. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực biểu diễn của nữ ca sĩ.

Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trong chia sẻ mới, Hòa Minzy cho biết cô mong muốn có thể dùng sức trẻ và tấm lòng của mình để đóng góp cho các hoạt động của hai Hội, hướng tới những việc có ích cho phụ nữ và thanh niên Việt Nam. Việc Hòa Minzy tham gia với tư cách cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật diễn ra trong bối cảnh Trung ương Đoàn nhấn mạnh việc phát huy sức ảnh hưởng của nghệ sĩ, KOL, trí thức trẻ nhằm mở rộng khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Với Hòa Minzy, nhiệm vụ mới vì thế bổ sung thêm một phần việc bên cạnh âm nhạc, đồng thời đặt nữ ca sĩ vào vai trò kết nối với cộng đồng thanh niên thông qua sức ảnh hưởng đã được tạo dựng trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.