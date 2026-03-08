Hoà Minzy chốt hạ tổ chức đám cưới với chồng Đại uý vào năm 2027?

Trước khi chính thức công khai mối quan hệ, Hòa Minzy và ông xã Đại úy Thăng Cương đã có 4 năm yêu đương kín tiếng. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết nửa kia là người chín chắn, thầm lặng ở phía sau chăm sóc và ủng hộ cô theo đuổi con đường nghệ thuật.

Tối 7/3, Hòa Minzy đăng tải đoạn clip trò chuyện với con trai đầu lòng là bé Bo. Trong video, khi nữ ca sĩ hỏi con trai: "Con muốn mẹ lấy bố làm chồng không", nhóc tỳ liền trả lời ngay: "Có ạ. Nhưng mà khi nào mới được". Hòa Minzy còn để lộ chuyện dự tính tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027.

Trong ngày vui, bé Bo còn hứa hẹn sẽ cầm tay bố Thăng Cương để đón mẹ trên sân khấu. Cư dân mạng liền vui mừng, cho rằng nữ ca sĩ Hòa Minzy đã chốt hạ lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm sau. Trước đó khi một netizen hỏi về hôn lễ, giọng ca 9x cũng khẳng định sẽ làm vào năm 2027.

Hòa Minzy trò chuyện với con trai về ông xã Thăng Cương. Nguồn: FBNV

Nữ ca sĩ tiết lộ dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027. Nguồn: FBNV

Cư dân mạng đang rất mong chờ tới hôn lễ của cặp đôi trong thời gian tới. Nguồn: FBNV

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, vào khoảng tháng 10 năm ngoái, nữ ca sĩ từng tiết lộ danh sách khách mời sẽ rất khủng, quy tụ không chỉ bạn bè trong giới nghệ sĩ mà còn nhiều người thân, đối tác ở các lĩnh vực khác. Thậm chí, cô còn hài hước cho rằng nếu khách mời quá nhiều, biết đâu phải tổ chức đám cưới ở… sân vận động để có thể mời thêm người hâm mộ đến chung vui.

Kể từ sau khi chia tay bạn trai thiếu gia vào năm 2022, Hòa Minzy khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Thời gian qua, nữ ca sĩ chủ yếu tập trung cho các dự án âm nhạc, chăm sóc gia đình và dành nhiều thời gian bên con trai đầu lòng. Do đó khi cô công khai bạn trai yêu kín tiếng trong suốt nhiều năm, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ.

Hòa Minzy từng chia sẻ trên trang cá nhân về dự định tổ chức ngày vui ở sân vận động. Ảnh: FBNV

Trưa 7/3, Hòa Minzy khiến cộng đồng mạng và showbiz Việt xôn xao khi lần đầu xác nhận đang có mối quan hệ tình cảm mới. Nữ ca sĩ cho biết bạn trai của mình tên Văn Cương, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang.

Theo chia sẻ từ giọng ca sinh năm 1995, gia đình phía nhà trai đã chính thức sang thăm hỏi, bàn chuyện hôn sự. Nói về mối quan hệ của Thăng Cương với gia đình, Hòa Minzy chia sẻ: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông Nội còn sống! Để ông biết cháu gái của ông được mọi người yêu thương. Ông rất thương anh, Bố Mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình, fans hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi".