Hoà Minzy đã được cầu hôn?

Chuyện tình cảm của Hoà Minzy đang trở thành đề tài được quan tâm trên mạng xã hội. Sau thời gian giấu kín bưng, nữ ca sĩ công khai ảnh tình tứ bên một chàng trai mặc quân phục tên Văn Cương. Qua chia sẻ mới nhất của Hoà Minzy, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ này được gia đình 2 bên ủng hộ, cả hai cũng đã về ra mắt gia đình và loạt ảnh gây bão trên được chụp tại nhà riêng của nữ ca sĩ ở quê.

Giữa loạt bàn tán, mới đây cư dân mạng còn soi ra hint đặc biệt liên quan đến chuyện yêu đương của Hoà Minzy. Cụ thể, vào giữa tháng 2/2025, Hoà Minzy từng đăng ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út - nơi các cô gái thường đeo nhẫn cầu hôn, kết hôn để "đánh dấu chủ quyền". Thời điểm đó, Hoà Minzy thể hiện rõ niềm hạnh phúc, ôm một chàng trai giấu mặt.

Cách đây 1 năm, Hoà Minzy từng đăng ảnh hôm một chàng trai giấu mặt

Nữ ca sĩ còn đeo nhẫn ở ngón áp út

Bên dưới bài đăng này, Erik còn để lại bình luận ẩn ý: "Chị cả đã có hạnh phúc mới mặc áo màu xanh rồi". Cư dân mạng cho rằng cụm từ "áo màu xanh" ẩn ý là một chàng trai mặc quân phục. Đến nay, khi Hoà Minzy công khai bạn trai, netizen đào lại bài đăng này và cho rằng đây chính là thời điểm nữ ca sĩ được cầu hôn.

Cư dân mạng rần rần trước bình luận "thả hint" nhưng không ai nhận ra của Erik

Hoà Minzy cho biết chàng trai này tên là Văn Cương. Về gia thế đối phương, nữ ca sĩ chia sẻ: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa ạ". Theo nhiều nguồn tin, Hoà Minzy và chàng trai này quen biết nhau ở chương trình Sao Nhập Ngũ, cả hai đã có thời gian tìm hiểu và hẹn hò. Mối quan hệ cả hai được gia đình ủng hộ, các chị gái và mẹ Hoà Minzy đồng loạt gửi lời chúc phúc.

Hoà Minzy công khai chàng trai này tên Văn Cương, mối quan hệ được gia đình ủng hộ

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, cô từng nói rõ quan điểm không thể gọi là tái hôn nếu tìm được hạnh phúc mới: "Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ".

Những người theo dõi Hoà Minzy đều biết cô từng trải qua cuộc tình nhiều sóng gió với thiếu gia. Hậu tan vỡ, Hoà Minzy làm mẹ đơn thân để nuôi dạy cậu con trai tên Bo. Cho đến thời gian gần đây, Hoà Minzy liên tục tung hint mong muốn lên xe hoa. Nữ ca sĩ từng chia sẻ sau khi dự đám cưới đồng nghiệp: "Đi đám cưới bạn bè nhiều quá cũng nôn sao ý ta, về thử làm cái list khách mời của mình nếu mình cưới xem đông không. Hoà thì là người sống hướng nội, ngại giao tiếp. Bạn của Hoà thì đâu có nhiều mọi người biết mà đúng không? Chỉ có ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, anh em quay phim, người mẫu, hoa á hậu, cầu thủ, vận động viên, team make up làm tóc, stylist, bạn bè người thân. Đâu có ai đâu… Biết tổ chức chỗ nào cho đủ ta haha. Hay làm sân vận động mời thêm 1.000 người hâm mộ vào dự cùng cho vui".

Hoà Minzy làm mẹ đơn thân, cô được khen nuôi dạy bé Bo tốt, tâm lý

Ảnh: FBNV