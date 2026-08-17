Hòa Minzy chính thức phản hồi về chuyện "có tin vui"

Nữ ca sĩ đã có hành động làm rõ về tin đồn "có bầu".

Sau những hình ảnh mới được chia sẻ trên mạng xã hội, Hòa Minzy bất ngờ vướng nghi vấn đang có “tin vui”. Trước sự bàn tán của người hâm mộ, nữ ca sĩ đã có động thái phản hồi, qua đó phần nào làm rõ thông tin đang được nhiều người quan tâm.

Trước đó, chuyện đời tư của Hòa Minzy thường nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm và gia đình. Vì vậy, chỉ một hình ảnh hay câu nói có phần ẩn ý cũng dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Lần này, thay vì để những suy đoán tiếp tục lan rộng, Hòa Minzy đã chủ động lên tiếng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô chưa có “tin vui” ở thời điểm hiện tại, mà chỉ đang vui vẻ “xin vía” từ những gia đình có em bé khỏe mạnh, hạnh phúc.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải hình ảnh mới kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Đang săn, chưa gì hết mà cứ đồn mất vía quá. Ai mát nhả vía cho e xin bé Dê mạnh khoẻ mau tới nào”. Dòng trạng thái dí dỏm của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thay vì né tránh tin đồn, Hòa Minzy trực tiếp nhắc đến việc “đang săn bé Dê”, đồng thời khéo léo cho biết hiện tại chưa có tin vui như những lời đồn đoán. Câu trả lời của cô khiến nhiều khán giả thích thú bởi sự thẳng thắn nhưng vẫn giữ được nét hài hước quen thuộc.

Hòa Minzy hạnh phúc bên bạn trai. Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của cô, nhiều khán giả hào hứng "nhả vía", chia sẻ niềm vui có con với ca sĩ trẻ. Hòa Minzy tích cực đón nhận những lời chúc từ người hâm mộ bằng lời chia sẻ: “Trời ơi đoàn quân nhà mình sinh đôi nhiều quá nè. E xin vía nha haha. Chúc tất cả các mẹ các bé nhà ta luôn khoẻ mạnh hạnh phúc ạ”. Động thái này càng cho thấy nữ ca sĩ đang đón nhận những lời chúc và sự quan tâm của khán giả với tâm thế vui vẻ.

Cách phản hồi nhẹ nhàng của Hòa Minzy cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nữ ca sĩ không chỉ giải đáp thắc mắc của khán giả mà còn biến câu chuyện thành một màn tương tác vui vẻ với người hâm mộ.Dù chưa có em bé thứ hai như những lời đồn đoán, chia sẻ “đang săn” của Hòa Minzy vẫn khiến nhiều khán giả thích thú và không khỏi mong chờ ngày cô thực sự báo tin vui.