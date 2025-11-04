Hòa Minzy bức xúc: "Khổ quá trời khổ rồi!"

Nữ ca sĩ Hòa Minzy vừa đăng tải status dài trên fanpage chính thức, bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng hàng loạt trang mạng xã hội mạo danh mình để chạy quảng cáo lừa đảo. "Cô gái Bắc Ninh" nhấn mạnh: "Hoà không có quảng cáo tào lao, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự gì hết cho nên bà con hãy luôn đặt ra nghi vấn tránh bị lừa". Đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng chung tay báo cáo các trang giả mạo để bảo vệ khán giả nhẹ dạ.

Status được đăng tải chỉ ít phút trước đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ. Hòa Minzy chia sẻ chi tiết về thủ đoạn tinh vi của các page lừa đảo: "Trang này khi vào trang của nó thì thấy up bài rất bình thường, nhưng khi chạy quảng cáo thì lại đưa tin lừa gạt". Những quảng cáo giả mạo thường hứa hẹn thu nhập cao ngất ngưởng như "tuyển cộng sự cày view" với mức lương 300-500 nghìn đồng/ngày chỉ bằng vài phút xem video, hoặc bán hàng kém chất lượng, yêu cầu chuyển khoản trước. Nữ ca sĩ khẳng định cô đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý, đồng thời tiết lộ đây không phải lần đầu tiên hình ảnh của mình bị lợi dụng.

"Đầu tiên Hoà mong mọi người phải cẩn thận, tỉnh táo. Hãy luôn đặt ra nghi vấn tránh bị lừa", Hòa Minzy nhắn nhủ. Cô nhấn mạnh chỉ sở hữu hai trang chính thức là "Hoà Nguyễn" và "Hoà Minzy" có dấu tích xanh, mọi trang khác đều là giả mạo. Nữ ca sĩ kêu gọi: "Cái thứ 2, Hoà kêu gọi mọi người cùng vào báo cáo page này giúp Hoà. Mọi người báo cáo mục mạo danh nhé!". Kết thúc status, giọng ca "Bắc Bling" không giấu nổi sự mệt mỏi: "Khổ quá trời khổ rồi…".

Trong năm 2025, Hòa Minzy đã nhiều lần lên tiếng về vấn nạn mạo danh nghệ sĩ. Chỉ riêng tháng 10, cô đã hai lần lên tiếng về công nghệ AI deepfake tạo video giả, nơi kẻ xấu dùng hình ảnh cô để quảng cáo sản phẩm lạ lẫm mà chưa từng xuất hiện trên kênh chính thức. Trước đó, tháng 4/2025, một cá nhân mạo danh quản lý của Hòa Minzy ký hợp đồng biểu diễn giả tại Hạ Long với giá chỉ bằng 1/4 cát-xê thực, khiến ê-kíp phải công khai đính chính. Thậm chí, công ty HMZ Entertainment từng phát thông báo chính thức về ứng dụng Tikplay lợi dụng hình ảnh cô để lừa ưu đãi 30.000 đồng.

Không chỉ Hòa Minzy, nạn mạo danh đang trở thành "cơn ác mộng" của showbiz Việt. Mỹ Tâm, Đức Phúc, Quyền Linh, Đỗ Thị Hà... đều từng bức xúc vì bị kẻ xấu dùng tên tuổi bán thuốc giả, tuyển dụng ảo hay quảng cáo đa cấp. Theo Cục An ning mạng, mỗi phút trôi qua có 2,9 triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao - A05, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay đã phát hiện tới gần 1.500 vụ lừa đảo qua mạng. Thiệt hại do lừa đảo qua mạng tại riêng Việt Nam chỉ trong vòng hơn một năm nay đã lên tới hơn 19.000 tỷ đồng, tình trạng vẫn đang ở mức rất đáng báo động. Thủ đoạn ngày càng tinh vi nhờ AI: chỉ cần vài bức ảnh công khai, kẻ gian có thể tạo video "Hòa Minzy" nói chuyện, hành động y chang thật để dụ nạn nhân chuyển tiền hoặc chia sẻ thông tin cá nhân.

Ngay dưới bài đăng của Hòa Minzy, cộng đồng người hâm mộ phản hồi tích cực, ủng hộ cô chung tay ngăn chặn nạn lừa đảo. Nhiều bình luận bày tỏ: "Chị Hòa khổ quá, tụi em report hết!", "Cảnh giác chị em ơi, đừng để lừa!". Một số nạn nhân chia sẻ đã suýt sập bẫy: "May mà thấy status chị kịp, em định chuyển 500k tuyển view rồi!".

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông về trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội. Facebook cần tăng cường AI phát hiện quảng cáo giả, trong khi người dùng phải "tỉnh táo như Hòa Minzy dạy". Hãy nhớ: Thích thì thích, nhưng tiền bạc phải kiểm tra kỹ! Nếu thấy quảng cáo "quá hời" từ thần tượng, 99% là lừa.

Bước ra khỏi một cuộc thi ca hát với ngôi vị Quán quân đã mở ra chương mới cho sự nghiệp nghệ thuật của Hòa Minzy. Sở hữu giọng hát cao, nội lực và đầy cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 1995 được khán giả đón nhận bằng tài năng thật sự. Sau nhiều năm hoạt động, Hòa Minzy đã "bỏ túi" nhiều bản hit như Rời Bỏ, Điều Buồn Nhất Khi Yêu, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình...

Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, nữ ca sĩ tích lũy cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Không chỉ mua nhà, tậu xe và chăm lo cuộc sống cho con trai, Hòa Minzy còn xây nhà cho bố mẹ ở quê và cô cũng là người hỗ trợ tài chính để nuôi em trai ăn học.

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp và đời sống cá nhân, Hòa Minzy còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, không chỉ quyên góp tiền mà còn trực tiếp đến những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ để trao quà và hỗ trợ người dân.

