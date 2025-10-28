'Hoa mắt vì vàng': Vàng 999 có gì khác vàng 9999?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Vàng 999 có gì khác vàng 9999?

A. Vàng 999 cứng hơn, vàng 9999 mềm hơn sai B. Vàng 999 có 99,9% vàng nguyên chất, vàng 9999 có 99,99% đúng C. Vàng 999 dùng cho trang sức, vàng 9999 dùng để tích trữ sai D. Vàng 9999 có 99,9% vàng nguyên chất, vàng 999 có 99,99% sai