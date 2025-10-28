'Hoa mắt vì vàng': Vàng 999 có gì khác vàng 9999?

Cùng khám phá vàng 999 và vàng 9999 ở Việt Nam qua 3 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Vàng 999 có 99,9% vàng nguyên chất, vàng 9999 có 99,99%
Giải thích: Vàng 999 có 99,9% hàm lượng vàng nguyên chất, lẫn 0,1% tạp chất, trong khi vàng 9999 có độ tinh khiết cao hơn, đạt 99,99%. Sự khác biệt chính nằm ở tỷ lệ vàng nguyên chất, với vàng 9999 gần như tuyệt đối tinh khiết. Ngoài ra, vàng 999 được dùng cho trang sức cầu kỳ, còn vàng 9999 thường dùng cho nhẫn tròn hoặc đầu tư.
Đáp án đúng là: B. 99,9%
Giải thích: Vàng 999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,9%, chỉ lẫn 0,1% tạp chất. Loại vàng này có đặc tính mềm, dễ bị biến dạng khi chịu lực.
Đáp án đúng là: B. Số chỉ và tuổi vàng
Giải thích: Giấy chứng nhận đi kèm vàng 999 và vàng 9999 ghi rõ số chỉ (đơn vị đo lường vàng) và tuổi vàng (độ tinh khiết, như 99,9% hoặc 99,99%).