Ngày 9/10, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo quyết định của Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, dựa trên các cân nhắc nhân đạo, trong lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, từ 0:00 ngày 8/5, các Nhóm Lực lượng Nga được triển khai trong khu vực tác chiến quân sự đặc biệt đã tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ngừng bắn vẫn giữ nguyên ở các vị trí đã kiểm soát trước đó.

Các đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) không ngừng giao tranh với quân đội Nga mặc dù đã có thông báo về lệnh ngừng bắn.

Họ đã thực hiện 4 nỗ lực đột phá biên giới Nhà nước của Liên bang Nga tại các khu vực Kursk và Belgorod, cũng như tiến hành 15 cuộc tấn công và 1 cuộc trinh sát có vũ trang.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Novoyegorovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Lipovoye, Redkodoub, Dzerzhinsk, Romanovka, Novoolenovka, Mirolyubovka, Ulyanovka, Yelizavetovka, Troitskoye, Alekseyevka, Novoaleksandrovka và Veseloye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Dọc tiền tuyến, các đơn vị Ukraine đã thực hiện 1.455 cuộc tấn công bằng pháo binh, xe tăng và súng cối, cũng như 23 cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa đa nòng vào các vị trí Nga.

Ngoài ra, họ thực hiện 3.502 cuộc tấn công bằng UAV và thả đạn dược. Tổng cộng đã ghi nhận 5.026 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong những trường hợp trên, Lực lượng Nga sẽ phản ứng với các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của AFU theo cách công bằng và sẽ tiếp tục hành động theo tình hình để đáp trả mọi hành vi vi phạm của Kiev.

Hoạt động quân sự trước lệnh ngừng bắn từ ngày 3 đến 8/5:

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành 6 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV.

Các cuộc tấn công trên nhằm vào các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, kho vũ khí và đạn dược, khu vực lưu trữ và trạm chỉ huy các phương tiện mặt nước không người lái và UAV tấn công, các điểm triển khai tạm thời của AFU và lính đánh thuê nước ngoài.

Nhóm lực lượng Sever của Nga đã gây thiệt hại cho các đội hình gồm 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger, 1 trung đoàn tấn công của AFU và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Ukraine mất: hơn 1.445 quân, 10 xe tăng, 34 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe cơ giới, 24 khẩu pháo dã chiến và 7 kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Nhóm Lực lượng Zapad đã kiểm soát Lipovoye (DPR). Họ tấn công 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn cơ động đường không, 1 lữ đoàn tấn công của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia.

Tổn thất của AFU là: 1.495 quân, 2 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 2 xe chiến đấu MLRS, 62 xe cơ giới và 26 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 12 khẩu do các nước NATO sản xuất.

Ngoài ra, Ukraine mất thêm 8 hệ thống tác chiến điện tử và phản công và 14 kho đạn.

Các đơn vị của Nhóm Lực lượng Yug có được các tuyến và vị trí có lợi hơn và đánh tan các đội hình gồm 6 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn không vận AFU, 1 lữ đoàn tác chiến đặc biệt và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Tuần qua, theo hướng này, AFU đã chịu tổn thất hơn 1.860 quân, 1 xe tăng, 29 xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 9 xe bọc thép chở quân M113 và 1 xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, 2 xe bọc thép chở quân Senator do Canada sản xuất.

Ngoài ra, 48 xe cơ giới, 33 khẩu pháo dã chiến, gồm 2 khẩu pháo do phương Tây sản xuất, 2 trạm tác chiến điện tử và 16 kho đạn dược đã bị vô hiệu hóa.

Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã kiểm soát Lysovka và Troitskoye (DPR).

Họ tấn công nhân lực và trang thiết bị gồm 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn không vận, 1 lữ đoàn jaeger của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 lữ đoàn tác chiến đặc biệt và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Phía AFU mất: 3.015 quân, 7 xe tăng, gồm 2 xe AMX do Pháp sản xuất, 22 xe chiến đấu bọc thép và 1 bệ phóng MLRS HIMARS do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, 44 xe cơ giới và 21 khẩu pháo dã chiến của AFU đã bị vô hiệu hóa, gồm 3 khẩu pháo do phương Tây sản xuất.

Tập đoàn quân Vostok của Nga tiếp tục tiến vào sâu trong hệ thống phòng thủ của AFU.

Họ gây thiệt hại cho đội hình của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn không vận, 1 lữ đoàn tấn công đường không của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

Tổn thất của AFU là: 1.255 quân, 1 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 39 xe cơ giới và 27 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 6 khẩu do các nước NATO sản xuất, 6 trạm tác chiến điện tử.

Các đơn vị của Tập đoàn Dnepr của Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 3 lữ đoàn phòng thủ bờ biển AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

AFU chịu tổn thất: 410 quân, 3 xe chiến đấu bọc thép, gồm 1 xe bọc thép HMMWV và 1 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất. Hơn nữa, 28 xe cơ giới, 4 khẩu pháo dã chiến, 6 trạm tác chiến điện tử và 11 kho đạn đã bị vô hiệu hóa.

Trong tuần qua, các hệ thống phòng không Nga bắn hạ 32 quả bom dẫn đường JDAM, 14 quả đạn HIMARS, 8 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, 9 tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 1.615 UAV cánh cố định của Ukraine.

Máy bay hải quân từ Hạm đội Biển Đen của Nga đã tiêu diệt 23 phương tiện mặt nước không người lái trên vùng biển Biển Đen.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 8/5, phía Nga mất thêm: 1.300 quân, 4 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 36 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 39 UAV và 120 phương tiện chở nhiên liệu.