Ngày 3/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình quân sự đặc biệt

Ở hướng Kharkov , các đơn vị từ Tập đoàn quân Sever của Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ gần Yunakovka, Budki, Sadki, Maryino (khu vực Sumy) và Malye Prokhody (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU lên tới 170 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 16 xe cơ giới và 5 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Kupyansk , Tập đoàn quân Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật. Họ gây tổn thất với các đội hình của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn cơ động đường không của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Glushenkovo, Vyssheye Solenoye, Druzhelyubovka, Kamenka, Olgovka, Sobolevka, Kupyansk, Krasnoye Pervoye và Moscovka (khu vực Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 220 quân, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 bệ phóng tên lửa Heron do Croatia sản xuất, 4 xe cơ giới và 5 khẩu pháo, gồm 2 khẩu pháo do phương Tây sản xuất. Ba kho đạn của AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn không vận của AFU, 1 lữ đoàn tác chiến đặc biệt và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Seversk, Serebryanka, Zvanovka, Klinovoye, Verolyubovka, Aleksandro-Kalinovo và Konstantinovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 235 quân, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 3 xe cơ giới, 4 khẩu pháo, gồm 2 khẩu pháo do phương Tây sản xuất. Bốn kho đạn dược và 1 trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Ở hướng Adeevka , Tập đoàn quân Tsentr của Nga đã cải thiện tình hình dọc tuyến đầu. Họ gây tổn thất đã xảy ra với các đội hình của 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn không vận của AFU, 1 lữ đoàn tác chiến đặc biệt và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Giao tranh diễn gần Poltavka, Novoekonomicheskoye, Dimitrov, Novopavlovka, Tarasovka, Yelizavetovka, Lysovka, Beryozovka, Aleksandropol, Mirolyubovka và Zverevo (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 460 quân, 1 xe tăng AMX do Pháp sản xuất, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 khẩu pháo.

Ở hướng Nam Donetsk , các đơn vị từ Tập đoàn quân Vostok của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU. Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn jaeger, 1 lữ đoàn không vận của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Giao tranh diễn ra gần Zeleny Gai, Karla Marksa, Otradnoye, Bogatyr (DPR) và Gulai Pole (khu vực Zaporozhye).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 170 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 4 khẩu pháo dã chiến, gồm 2 khẩu pháo do NATO sản xuất.

Các đơn vị từ Cụm lực lượng Dnepr của Nga đã gây tổn thất cho các đội hình của 1 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn phòng thủ bờ biển của AFU và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Pavlovka, Kamenskoye, Novoandreyevka, Malaya Tokmachka (khu vực Zaporozhye), Romashkovo, Nikolskoye, Veletenskoye, Sadovoye và Antonovka (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 60 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất và 6 xe cơ giới. 1 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn dược đã bị phá hủy.

Các lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, kho đạn dược, UAV và các trạm kiểm soát phương tiện mặt nước không người lái, 1 nhà máy đạn dược và thuốc nổ.

Ngoài ra, họ tấn công các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 152 khu vực.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 7 quả bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất và 1 quả đạn HIMARS cũng như 292 UAV Ukraine.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 2/5, phía Nga mất thêm: 1.170 quân, 4 xe tăng, 48 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 126 UAV, 1 tên lửa hành trình, 121 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.