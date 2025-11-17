HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV

Hải Yến |

 Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV của Ukraine trong ngày.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 1.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 2.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/11/2025. (Ảnh: Rybar)

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 3.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 4.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 5.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 6.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 7.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 16/11/2025, hướng Pokrovsk-Myrnohrad. (Ảnh: Rybar)

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 8.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 9.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 10.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 11.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 12.

Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV- Ảnh 13.

Pháo phản lực Grad tấn công gần Velkomikhaylovka.

Đáng buồn thay, từ kẻ tiên phong, Samsung giờ chỉ biết ngồi chờ iPhone làm cái gì là "bắt chước cái đấy"?
Tags

Ukraine

tấn công

phản lực

Grad

bệ phóng APR-40

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại