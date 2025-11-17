Pháo phản lực Grad tấn công gần Velkomikhaylovka.
Hỏa lực bất ngờ phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV
Hải Yến |
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy bệ phóng APR-40, HIMARS và xưởng UAV của Ukraine trong ngày.
Theo Giáo dục và Thời đại
Link bài gốc https://giaoducthoidai.vn/hoa-luc-bat-ngo-pha-huy-be-phong-apr-40-himars-va-xuong-uav-post757038.html