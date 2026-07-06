‘Hoa khôi nhí Tây Đô’ Lê Huỳnh Bảo Ngọc là ai?

Từng là một trong những sao nhí được yêu mến nhất Vbiz, Lê Huỳnh Bảo Ngọc sở hữu nhan sắc nổi bật, diễn xuất tự nhiên và được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn khi trưởng thành.

Thế nhưng thay vì tiếp tục phát huy thế mạnh trên màn ảnh, cô lại lựa chọn theo đuổi con đường ca hát. Quyết định này đang khiến nữ diễn viên trẻ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, mỗi lần Lê Huỳnh Bảo Ngọc xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng giọng hát, phong cách trình diễn cũng như hình ảnh hiện tại của cô chưa đủ sức thuyết phục để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Kênh Youtube liên tục cập nhật các MV, sân khấu ca nhạc của sao nhí.

Bên dưới các video biểu diễn, nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối hơn là chỉ trích. Nhiều người mong Bảo Ngọc quay trở lại với diễn xuất hoặc tập trung vào hình ảnh xinh đẹp, nhẹ nhàng là người mẫu ảnh, tham gia các cuộc thi sắc đẹp sau này - điều từng giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ từ khi còn rất nhỏ.

Cô bé 4 tuổi bước chân vào nghệ thuật được kỳ vọng trở thành hoa hậu

Sinh năm 2008 tại Cần Thơ, Lê Huỳnh Bảo Ngọc bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Khi mới 4 tuổi, cô đã theo học các lớp năng khiếu tại nhà văn hóa và nhanh chóng bộc lộ sự tự tin trước ống kính cũng như sân khấu.

Khoảng 5-6 tuổi, Bảo Ngọc lần đầu được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình Đồ Rê Mí. Dù còn nhỏ, cô đã gây thiện cảm nhờ ngoại hình sáng, khả năng làm chủ sân khấu và sự lanh lợi.

Bảo Ngọc trong chương trình Gương mặt thân quen.

Một năm sau, Bảo Ngọc tiếp tục tham gia Gương mặt thân quen Nhí và xuất sắc giành ngôi Á quân. Chương trình giúp tên tuổi cô được nhiều khán giả cả nước biết đến, mở ra cơ hội hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Nhờ gương mặt sáng, nét đẹp trong trẻo và phong thái tự tin, Bảo Ngọc nhanh chóng được truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh “Hoa khôi nhí Tây Đô”.

Từng được khán giả gọi là "Hoa khôi nhí Tây Đô".

Dù xuất phát điểm từ các cuộc thi âm nhạc, chính diễn xuất mới là lĩnh vực đưa tên tuổi Lê Huỳnh Bảo Ngọc lên một vị trí mới.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô đảm nhận vai Lam Chi trong sitcom Gia đình là số 1 (phần 2) - phiên bản Việt của bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc. Nhân vật có tính cách đanh đá, lém lỉnh nhưng đáng yêu đã giúp Bảo Ngọc ghi điểm với khán giả ở khả năng diễn xuất tự nhiên, biểu cảm linh hoạt và cách thoại giàu cảm xúc.

Từng được khán giả gọi là "Hoa khôi nhí Tây Đô".

Sau thành công của Gia đình là số 1, Bảo Ngọc tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình và chương trình truyền hình khác. Hình ảnh cô bé có đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh cùng lối diễn xuất duyên dáng trở thành ký ức của nhiều khán giả.

Khi trưởng thành, Bảo Ngọc vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Cô là một trong những gương mặt nữ chính của dự án điện ảnh Lật mặt 8: Vòng tay nắng, cho thấy sự chuyển mình từ diễn viên nhí sang diễn viên trẻ.

Nhan sắc tuổi 17 của cô bé vẫn rất ấn tượng.

Chính vì vậy, nhiều người từng kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ tiếp tục đầu tư cho diễn xuất để từng bước xây dựng vị thế trong điện ảnh Việt.

Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Bảo Ngọc còn nhiều lần gây chú ý với ngoại hình ngày càng trưởng thành.

Sở hữu gương mặt thanh tú, thần thái sáng và kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, cô từng được nhiều khán giả dự đoán sẽ thử sức tại các cuộc thi nhan sắc khi đủ tuổi.

Từng được kỳ vọng tham gia các kỳ thi sắc đẹp trong tương lai.

Tuy nhiên, chiều cao hiện tại khoảng 1,6 m được xem là một trong những yếu tố khiến cơ hội cạnh tranh ở các đấu trường sắc đẹp của Bảo Ngọc không quá nổi bật, nhất là trong bối cảnh nhiều cuộc thi ưu tiên những thí sinh có chiều cao vượt trội.

Dù vậy, nhan sắc của nữ diễn viên trẻ vẫn nhận được nhiều lời khen mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Quyết định rẽ hướng sang ca hát gây nhiều tranh luận

Thay vì tiếp tục tập trung cho điện ảnh, Bảo Ngọc thời gian gần đây lại xuất hiện thường xuyên hơn với vai trò ca sĩ.

Việc chuyển hướng này nhanh chóng tạo nên những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nền tảng thanh nhạc của cô chưa đủ nổi bật để tạo dấu ấn giữa thị trường âm nhạc vốn có sự cạnh tranh rất lớn. Không ít màn trình diễn của nữ nghệ sĩ trẻ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Nhưng dạo gần đây cô bé lại chuyển hướng sang ca hát.

Điều đáng chú ý là phần lớn bình luận không phủ nhận tài năng của Bảo Ngọc, mà chủ yếu bày tỏ sự tiếc nuối khi cô lựa chọn một con đường được cho là chưa phù hợp với thế mạnh vốn có.

Nhiều ý kiến nhận định cô sở hữu lợi thế rõ ràng về diễn xuất, kinh nghiệm trước máy quay và khả năng nhập vai đã được kiểm chứng qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Vì thế, việc dành nhiều thời gian cho âm nhạc khiến không ít khán giả cảm thấy cô đang bỏ lỡ cơ hội phát triển ở lĩnh vực từng làm nên tên tuổi.

Dẫu vậy, ở góc độ khác, cũng có ý kiến cho rằng Bảo Ngọc vẫn còn rất trẻ và hoàn toàn có quyền thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau trước khi xác định con đường lâu dài cho sự nghiệp.

Bảo Ngọc đang khiến khá nhiều khán giả tiếc nuối.

Việc chuyển hướng từ diễn viên sang ca sĩ vốn không phải câu chuyện hiếm trong làng giải trí. Tuy nhiên, để được công chúng công nhận ở một lĩnh vực mới, nghệ sĩ cần nhiều thời gian, sự đầu tư nghiêm túc và những sản phẩm đủ sức thuyết phục.

Với Lê Huỳnh Bảo Ngọc, hành trình từ cô bé “Hoa khôi nhí Tây Đô”, sao nhí đình đám của Gia đình là số 1 đến nữ diễn viên của Lật mặt 8: Vòng tay nắng đã chứng minh cô có nền tảng nghệ thuật đáng kể. Chính vì vậy, những tranh luận xoay quanh quyết định theo đuổi âm nhạc hiện nay cũng phản ánh kỳ vọng rất lớn mà khán giả từng dành cho cô, kỳ vọng rằng Bảo Ngọc sẽ tiếp tục tỏa sáng ở lĩnh vực vốn đã làm nên dấu ấn của mình.