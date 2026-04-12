Hỏa hoạn lớn tại nhà máy sản xuất tiêm kích Su-35S và Su-57 của Nga

Video về vụ cháy đã được kênh Telegram Exilenova+ đăng tải.

Theo kết luận của các nhà phân tích thuộc cộng đồng tình báo "CyberFlour", những gì thu thập được cho thấy một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng số 46 của Nhà máy Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ).

Xưởng này chuyên sản xuất các bộ phận từ vật liệu composite polymer (PCM) cho máy bay chiến đấu Su-57 với khoảng 300 chi tiết, trong đó khoảng 100 loại linh kiện có kích thước lớn, bao gồm các tấm cánh lái, cửa hút khí, cánh phụ, sàn và đầu cánh.

Quy trình sản xuất chủ yếu được thực hiện thủ công. Tuy nhiên theo thông báo vào năm 2016, một phần dây chuyền đã được tự động hóa, đặc biệt là việc lắp đặt hệ thống khắc laser cho vật liệu.

Xưởng số 46 là một mắt xích quan trọng trong quá trình sản xuất hàng loạt cả tiêm kích Su-57 và Su-35S, nhưng thiệt hại của nó ảnh hưởng đến việc sản xuất Su-57 nghiêm trọng hơn nhiều, vì số lượng các bộ phận composite trên Su-57 lớn hơn vài lần so với Su-30MK2 và Su-35S.

Nguồn tin của Nga cho biết, cường độ lao động để sản xuất một bộ phận bằng vật liệu composite hoàn chỉnh cho tiêm kích Su-57 tại xưởng số 46 đã tăng gấp hơn 8 lần so với máy bay Su-35S.

Theo các nhà phân tích, việc hư hại hoặc phá hủy xưởng sản xuất sẽ trực tiếp làm gián đoạn hoặc gây chậm trễ đáng kể quá trình lắp ráp khung thân Su-57. Việc hợp tác doanh nghiệp bên ngoài chỉ có thể bù đắp một phần, với độ trễ thời gian rất lớn.

Định vị địa điểm đám cháy tại Nhà máy sản xuất máy bay mang tên Yuri Gagarin.

Được biết năm 2025, Nhà máy Komsomolsk-on-Amur đã sản xuất 7 lô tiêm kích Su-35S , tuy nhiên số lượng cụ thể của các lô hàng đã chuyển giao không được tiết lộ. Báo chí cho rằng mỗi lô chỉ gồm 2 - 3 máy bay.

Việc chế tạo Su-35S là một phần của đơn đặt hàng quốc phòng lớn được công bố vào năm 2024, quy định việc sản xuất tiêm kích cho đến năm 2030.

Tập đoàn Sukhoi thông báo các nhà máy của họ đang hoạt động hết công suất.

Ngoài ra, nhà máy này đã chuyển giao 2 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 cho Lực lượng Vũ trang Nga trong năm 2025. Tổng số chiến đấu Su-57, bao gồm cả nguyên mẫu, ước tính hiện vào khoảng 20 - 25 chiếc.

Tuy vậy, 2 chiếc Su-57 đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào tháng 6/2024 và hiện vẫn chưa rõ liệu chúng đã được sửa chữa hay chưa.