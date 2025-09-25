Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố trong lễ trao sach đi thi Miss Grand International 2025

Chiều 24/9, tân Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi đã có buổi gặp gỡ truyền thông, chia sẻ về quá trình chuẩn bị lên đường đến Thái Lan dự thi Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế).

Tại sự kiện, cô gặp sự cố với chiếc đầm xẻ quá cao, tạo ra những hình ảnh không chỉn chu. Đây là thiết kế của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ.

Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 bày tỏ, đây là sự cố không mong muốn. Theo kế hoạch ban đầu, Yến Nhi chỉ xuất hiện với 1 trang phục khi đi thảm đỏ, nhưng sau đó đạo diễn mong muốn người đẹp xuất hiện thêm với một trang phục khác.

Hoa hậu Yến Nhi tại sự kiện trao sach đi thi Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10 tới.

Chiếc đầm được gửi đến gấp rút nên Yến Nhi không có nhiều thời gian cân chỉnh. " Sau sự cố này, chúng tôi sẽ cẩn trọng hơn trong việc chọn trang phục cho tân hoa hậu khi dự thi quốc tế " - trưởng ban tổ chức nhấn mạnh.

Được biết, nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ sẽ đảm nhận thực hiện trang phục dạ hội cho Yến Nhi dự thi đêm bán kết và chung kết.

Chia sẻ với truyền thông, hoa hậu Yến Nhi cho biết vì thời gian chuẩn bị gấp rút nên không thể chắc chắn về kết quả nhưng sẽ cố gắng hết sức để giành thành tích cao nhất về cho Việt Nam.

Chinh chiến tại đấu trường quốc tế, hoa hậu Yến Nhi sẽ mang bộ trang phục văn hóa dân tộc Thăng Long hội của nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng đến Miss Grand International 2025. Đây là bộ trang phục giành giải nhất phần thi trang phục văn hóa dân tộc trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025.

Thiết kế Thăng Long hội được lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước. Nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng cho biết bộ trang phục này tái hiện hình ảnh mái đình bên bờ hồ - nơi từng là sân khấu chuyển tải những câu chuyện dân gian của người dân Việt.

Thông qua đây tác giả mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc của loại hình múa rối nước, đồng thời quảng bá đến bạn bè quốc tế. Trước đó, thiết kế này được hoa hậu Lê Hoàng Phương trình diễn nhưng gặp trục trặc. Nhà thiết kế đã chỉnh sửa lại con rồng, hiệu ứng phun lửa.

Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2025 đánh giá cao Yến Nhi về hình thể, chất giọng, khả năng trình diễn và khả năng vũ đạo. Về trình độ tiếng Anh, Yến Nhi đang trau dồi thêm.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 vào tối 14/9 vừa qua. Yến Nhi hiện là sinh viên năm 3 ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tại Trường đại học Văn Hiến (TP.HCM).

Sau đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi có khoảng 2 tuần để trau dồi các kỹ năng cần thiết, chuẩn bị chinh chiến tại Miss Grand International diễn ra tại Thái Lan vào ngày 18/10 tới.