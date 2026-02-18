Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần

Khi nhắc đến những hoa hậu sở hữu cuộc sống giàu sang trong showbiz Việt, Hà Kiều Anh luôn là cái tên được nhiều người nghĩ tới. Sinh năm 1976, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi, trở thành một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Hơn ba thập kỷ trôi qua, người đẹp vẫn giữ được phong thái sang trọng cùng sức hút bền bỉ trong mắt công chúng.

Hà Kiều Anh lựa chọn kết hôn với một doanh nhân hơn cô 12 tuổi. Hiện tại, ở tuổi 50, cô tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và các con, đồng thời sở hữu những cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Hà Kiều Anh rất "mát tay" kinh doanh bất động sản. Cô từng chia sẻ trong chương trình Nhà có khách, có lần cô giao tiền để chủ nhà chuộc nhà, đất tọa lạc tại Quận 3, TP.HCM, đang thế chấp ngân hàng. Sau đó, họ chuyển nhượng nhà, đất cho cô với giá 2 lượng vàng/m2 đất. Rồi nàng hậu tiếp tục bán căn nhà đó giá 3,5 lượng vàng/m2 đất. Tổng diện tích nhà rộng 600m2, nên trong thời gian ngắn, khoản lãi cô nhận về rất lớn, khoảng 900 cây vàng.

Trong danh mục tài sản của mình, nổi bật nhất là căn biệt thự sân vườn được định giá khoảng 400 tỷ đồng tại TP.HCM. Cơ ngơi tọa lạc ở khu vực Quận 2, có diện tích sử dụng khoảng 450m².

Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Việt cổ, chú trọng yếu tố phong thủy và không gian xanh. Bao quanh biệt thự là khu vườn rộng rãi, hồ nước điều hòa sinh khí cùng nhiều chi tiết trang trí đậm chất truyền thống như chum gốm, cột gỗ, vật liệu tự nhiên.

Theo chia sẻ, Hà Kiều Anh đã dành gần ba năm để hoàn thiện công trình, từ khâu thiết kế đến thi công, nhằm tạo nên tổ ấm mang đậm dấu ấn cá nhân và cảm giác bình yên tuyệt đối.

Bên trong biệt thự, không gian được bố trí thoáng đãng, hài hòa giữa nét cổ điển Á Đông và tiện nghi hiện đại. Phòng khách rộng lớn với nội thất cao cấp, khu bếp và bàn ăn được thiết kế mở, tạo sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Vào những dịp lễ như Giáng sinh, căn nhà càng trở nên lung linh khi được trang hoàng rực rỡ.

Bên cạnh căn biệt thự nhà vườn đồ sộ, Hà Kiều Anh còn gây ấn tượng khi sở hữu một căn penthouse sang trọng nằm trên tầng 20 của một tòa tháp cao cấp. Căn hộ có diện tích khoảng 500m², sở hữu tầm nhìn bao quát bốn phía với cảnh biển và núi trải rộng, mang đến không gian sống thoáng đãng và đắt giá.

Penthouse được thiết kế theo mô hình duplex gồm hai tầng, bố trí 4 phòng ngủ, 2 phòng khách cùng 2 ban công rộng rãi. Nhờ lợi thế vị trí trên cao, mọi khu vực trong nhà đều đón được ánh sáng tự nhiên và gió trời, tạo cảm giác mở và gần gũi với thiên nhiên.

Phong cách chủ đạo của căn hộ mang hơi hướng hoàng gia châu Âu, thể hiện qua bảng màu vàng – trắng làm tông nền xuyên suốt. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, nhiều chi tiết mạ vàng hoặc chạm khắc cầu kỳ, góp phần tôn lên vẻ xa hoa. Được biết, chính Hà Kiều Anh là người tham gia lên ý tưởng thiết kế, chăm chút từng hạng mục để đảm bảo sự đồng bộ và thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân.

Mỗi không gian trong penthouse đều mang nét đặc trưng riêng. Phòng khách rộng lớn với đèn chùm pha lê nổi bật, bộ sofa kiểu cổ điển và các chi tiết trang trí tinh xảo. Khu vực phòng ăn có tầm nhìn hướng ra biển, tạo nên trải nghiệm thưởng thức bữa ăn giữa khung cảnh đắt giá. Phòng bếp được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, kết hợp tiện nghi hiện đại.

Đặc biệt, phòng ngủ mang phong vị vintage nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng, trong khi phòng tắm được đầu tư công phu với gương cỡ lớn, đèn chùm và bồn tắm cao cấp, toát lên vẻ quý phái như trong các dinh thự châu Âu. Nhờ cách bài trí tinh tế, gần như mọi góc trong căn penthouse đều có thể trở thành điểm “check-in” ấn tượng.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình Hà Kiều Anh lại sum vầy bên tổ ấm để cùng trải qua những phút giây ý nghĩa. Con gái út của cô là bé Viann từng nhiều lần gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn và phong thái tự tin mỗi khi đứng trước ống kính. Trong những bộ ảnh đón xuân cùng mẹ, cô bé thoải mái tạo dáng, nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy sự dạn dĩ và tự nhiên dù còn nhỏ tuổi.

Để con hiểu rõ hơn về giá trị của Tết cổ truyền, mỗi dịp cuối năm, Hoa hậu Hà Kiều Anh đều duy trì một hoạt động ý nghĩa cùng con gái. Hai mẹ con tự tay ra vườn chọn những chậu quất sai trĩu quả, dáng đẹp nhất để gửi tặng bạn bè, người thân. Với Hà Kiều Anh, đây không chỉ là món quà đầu xuân mà còn là cách dạy con về sự sẻ chia và nét đẹp truyền thống.

Nhờ vậy, Viann ngày càng háo hức mỗi khi Tết đến. Năm nay, cô bé chuẩn bị bước sang tuổi 11, được nhận xét lớn phổng phao và ngày càng ra dáng thiếu nữ trong loạt ảnh đi chọn quất cùng mẹ.

Viann là con gái của Hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Cô bé sinh tại Mỹ khi mẹ đã bước vào tuổi 40 nên nhận được rất nhiều sự yêu thương, chăm sóc từ gia đình. Nhiều người cho rằng Viann thừa hưởng những đường nét thanh tú của mẹ như đôi mắt to, gương mặt trái xoan, song cũng có nét cứng cáp từ ba. Hà Kiều Anh từng tự hào chia sẻ con gái cao và mảnh mai giống mình.

Mỗi lần hình ảnh Viann được đăng tải, nhiều nghệ sĩ dành lời khen cho nhan sắc trong trẻo của cô bé. Thậm chí có ý kiến dự đoán tương lai Viann có thể nối bước mẹ nếu theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp.

Không chỉ được khen về ngoại hình, Viann còn được mẹ định hướng phát triển toàn diện. Từ nhỏ, cô bé đã học bơi đều đặn để rèn luyện thể chất, đồng thời tham gia ballet, vẽ và cưỡi ngựa từ năm 6 tuổi. Viann từng sải bước trên sàn diễn cùng mẹ nên khá tự tin trước đám đông và biết chăm chút cho diện mạo.

Theo Hà Kiều Anh, con gái là cô bé độc lập, thông minh, cá tính nhưng vẫn dịu dàng và giàu tình cảm. Từ khi còn rất nhỏ, Viann đã biết tự chọn trang phục, phối phụ kiện và luôn quan tâm đến ba mẹ, các anh trai. Cô bé cũng thường đồng hành cùng mẹ trong những chuyến du lịch, trở thành “người bạn nhỏ” thân thiết của nàng hậu.

