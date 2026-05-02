Hoa hậu Việt đối mặt chỉ trích vì hành vi thiếu chuẩn mực nơi công cộng

Bộ phim truyền hình Lời Hứa Đầu Tiên do nữ diễn viên Trang Emma đóng chính nhận nhiều phản hồi thiếu tích cực từ khán giả. Người xem đánh giá ngoại hình của Trang Emma chưa đủ nổi bật, có sức hấp dẫn để vào vai một hoa hậu, người vượt qua hàng trăm thí sinh chiến thắng cuộc thi sắc đẹp. Bên cạnh đó, ngay từ những tập đầu, hoa hậu Vi Minh đã bộc lộ nhiều nét tính cách gai góc, chiêu trò.

Trong tập 6, Vi Minh được giao nhiệm vụ trở lại quê hương, phát triển một dự án cộng đồng để đánh bóng tên tuổi. Trùng hợp là ở quê cha cô là ông Tài cũng đang thực hiện nhiều công tác thiện nguyện. Vì vậy, Vi Minh không muốn tự mình xây dựng một kế hoạch mới, mà đi đường tắt, lợi dụng những thành quả từ dự án mà bố đã đạt được tạo danh tiếng cho mình. Cô hứa hẹn với Sơn - người đang giúp bố cô quản lý trang trại và các công việc thiện nguyện rằng sẽ dùng sức hút của một hoa hậu để tìm kiếm thêm nhiều nhà hảo tâm, tạo thanh thế cho các dự án.

Hải Đăng tìm về tận quê của Vi Minh để mời cô tham gia dự án

Tuy nhiên, Sơn cho rằng đây là hành vi mua danh chuộc tiếng. Mọi cảnh quay Vi Minh ra đồng làm việc, chăm sóc trẻ em chỉ phục vụ mục đích đánh bóng tên tuổi của cô. Bố cũng cho rằng Vi Minh đang lợi dụng công sức của mọi người để đạt được mục đích trở nên nổi tiếng.

Giữa lúc Vi Minh đang khó khăn thì thiếu gia Hải Đăng của tập đoàn Hải Minh tìm tới tận quê của nàng hậu để phát triển dự án từ thiện và mời Vi Minh làm nhân vật đại diện. Vi Minh bất ngờ khi Hải Đăng đối xử tốt quá mức với mình. Hải Đăng kể họ có nhiều duyên nợ gặp nhau, trong đó, có một lần Vi Minh đã say xỉn ngoài đường và được Hải Đăng trợ giúp, từ đó anh ấn tượng mạnh với quyết tâm nổi danh của cô.

Vi Minh bất ngờ khi Hải Đăng rất tốt với cô

Trong đoạn hồi tưởng, Vi Minh đang buồn tủi vì dù đăng quang ngôi vị hoa hậu nhưng lại bị công ty gạt ra ngoài lề, không được ai nhớ đến. Vì vậy, cô và bạn đã uống rượu say ngoài đường.

Tuy nhiên, hình ảnh một nàng hậu say xỉn nôn mửa, có hành vi thiếu chuẩn mực ngoài đường bị đánh giá là thiếu thực tế. Khán giả cho rằng các hoa hậu luôn có ý thức bảo vệ hình ảnh của mình, hiếm thấy ai bê tha bệ rạc như Vi Minh. Nếu có thì chắc chắn sẽ bị chụp ảnh lại, trở thành scandal ầm ĩ.

"Hoa hậu gì cư xử tệ vậy", "Hoa hậu uống lắm vậy, còn say xỉn ngoài đường", "Hoa hậu say rượu làm loạn không sợ bị chụp được hả", "Lạy đạo diễn, hoa hậu gì kém sắc vậy", "Không được nước gì, cười nhếch mép giọng ngang phè, biểu cảm xấu xí, không hề hợp vai hoa hậu", khán giả cho rằng Trang Emma không phù hợp với vai diễn hoa hậu.

Vi Minh từng gặp Hải Đăng khi say xỉn

Trước đó, hoa hậu Vi Minh còn bị đánh giá là người hay gắt gỏng, luôn nóng nảy xét nét mọi người, có thái độ không tốt với bố và chán ghét quê hương. Trong những tập trước, Vi Minh bị chê là mang danh hoa hậu cộng đồng nhưng lại thể hiện sự ích kỷ, coi trọng cái tôi cá nhân hơn tập thể. Không ít khán giả thẳng thắn nhận xét Vi Minh "sống vì mình là chính", nói hay nhưng làm lại khác, chưa kể còn có thái độ trịch thượng, hỗn láo với người lớn trong nhà, càng xem càng thấy khó ưa.

Trang Emma bị chê ngoại hình kém sắc, mắt cụp lờ đờ, biểu cảm có phần cay nghiệt