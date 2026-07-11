Hoa hậu Vbiz và bạn trai kém 9 tuổi chưa kịp công khai yêu đã âm thầm "toang"?

Chuyện gì đang xảy ra với cặp đôi Việt từng "làm mưa làm gió"?

Dù chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, Lê Hoàng Phương và chàng trai kém 9 tuổi tên Matthis vẫn nhiều lần bị cư dân mạng gọi tên vì loạt "hint" đáng nghi. Từ những món đồ đôi, các chi tiết check-in đến những tương tác trên mạng xã hội, cặp đôi từng được netizen nhận xét là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Thế nhưng thời gian gần đây, những dấu hiệu xoay quanh cả hai lại bất ngờ thay đổi, làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ này đã sớm khép lại.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là gần đây Lê Hoàng Phương và Matthis không còn để lộ bất kỳ "hint" nào như trước. Không còn xuất hiện trong những khung hình có nhiều chi tiết trùng hợp, cũng không còn những màn "thả thính" khiến netizen được dịp ghép nối. Chính sự im ắng kéo dài này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tình trạng hiện tại của cả hai.

Đã lâu lắm rồi, cư dân mạng không phát hiện những tín hiệu yêu đương giữa Lê Hoàng Phương và tình trẻ

Đáng chú ý hơn, Lê Hoàng Phương còn vô tình trở thành tâm điểm khi chia sẻ lại một story trên Instagram. Trong bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nàng hậu tranh thủ chợp mắt giữa lịch trình làm việc dày đặc, người đăng kèm dòng chú thích đầy hài hước: "Chị hai tôi độc thân vui vẻ đi làm kiếm tiền mua trà sữa mỗi ngày cho tôi". Dù Lê Hoàng Phương không trực tiếp nhắc đến chuyện tình cảm, việc cô thoải mái chia sẻ lại dòng trạng thái này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng đây là động thái ngầm xác nhận bản thân đang độc thân.

Trước đó, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 cũng từng gây bàn tán vì phản ứng khi bị trêu về Matthis. Trong một đoạn clip hậu trường chụp ảnh cùng Bùi Quỳnh Hoa, khi một thành viên trong ê-kíp bất ngờ nhắc đến tin đồn hẹn hò với tình cũ Thiều Bảo Trâm, Lê Hoàng Phương lập tức thay đổi biểu cảm. Nàng hậu tỏ ra kém thoải mái, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi vị trí chụp hình. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều suy đoán rằng cô không muốn tiếp tục bị nhắc đến những đồn đoán đời tư.

Nàng hậu cũng liên tục để lộ chi tiết ngầm thông báo độc thân

Trong khi đó, Matthis cũng có hướng đi mới. Thời gian gần đây, chàng trai sinh năm 2004 thông báo sang Thái Lan làm thực tập sinh để theo đuổi công việc và tích lũy thêm kinh nghiệm. Trang cá nhân của anh chủ yếu cập nhật cuộc sống, công việc tại nước ngoài, không còn xuất hiện những chi tiết khiến cư dân mạng liên tưởng đến Lê Hoàng Phương như trước. Từ những diễn biến này, không ít cư dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa Lê Hoàng Phương và Matthis có thể đã không còn như trước.

Mối quan hệ 1 năm của Lê Hoàng Phương và bạn trai cũ Thiều Bảo Trâm chưa kịp công khai đã âm thầm toang?

Lê Hoàng Phương từng đạt top 5 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Vào năm 2019, cô cũng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt top 10. Tháng 8/2023, cô giành chiến thắng tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand International 2023 tại sân nhà và dừng chân ở vị trí Á hậu 4. Thời gian qua, Lê Hoàng Phương hoạt động showbiz song song với phát triển đam mê làm kiến trúc sư.

Lê Hoàng Phương vón khá kín tiếng trong chuyện yêu đương

Matthis Metharam, sinh năm 2004, là một Việt kiều Pháp và từng là tuyển thủ Esport chuyên nghiệp của tựa game VALORANT, với nickname MaTryXs. Anh từng tham gia thi đấu tại Champions Tour Vietnam và hiện chia thời gian sinh sống giữa Pháp và Việt Nam. Sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao và chiều cao lý tưởng, Matthis thu hút sự chú ý bởi ngoại hình nổi bật. Matthis từng có thời gian hẹn hò với Thiều Bảo Trâm.

Đầu năm 2025, các diễn đàn mạng xã hội đồng loạt lan truyền thông tin gây chú ý liên quan đến đời tư của Hoa hậu Lê Hoàng Phương và Matthis - người yêu cũ sinh năm 2004 của nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm. Theo những bằng chứng được netizen "đào bới", nghi vấn hẹn hò giữa nàng hậu đình đám và chàng trai kém 9 tuổi này đang trở thành tâm điểm bàn tán. Cụ thể, cư dân mạng phát hiện Hoa hậu Lê Hoàng Phương từng đăng tải hình ảnh chụp bánh sinh nhật lên trang cá nhân và đồn thổi nàng hậu đón tuổi mới cùng Matthis. Không dừng lại ở đó, netizen còn tinh mắt "soi" được cả hai thường xuyên diện mẫu kính có kiểu dáng tương đồng, từ đó đưa ra suy đoán đây chính là đồ đôi ngầm của Matthis - Lê Hoàng Phương.

Matthis tham gia hoạt động giải trí với vai trò thực tập sinh tại Thái Lan

Ảnh: FBNV