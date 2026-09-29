Hoa hậu Vbiz mở quán trà sữa ở đường Huỳnh Thúc Kháng, ngày khai trương bị nhóm người lạ tạt mắm tôm

Trước khi sang Mỹ làm phu nhân hào môn, mỹ nhân này từng bén duyên với công việc kinh doanh nhưng không mấy thuận lợi.

Trong giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, Phạm Hương được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu quốc dân”, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nàng hậu cũng từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh khi mở quán trà sữa Hebes Tea House & Café tại số 36 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, TP.HCM (nay thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM). Quán chính thức khai trương vào ngày 28/7/2017, đúng thời điểm tên tuổi Phạm Hương đang nhận được nhiều sự chú ý.

Phạm Hương từng mở quán trà sữa, ký tên lên ly tặng khách hàng

Trong ngày đặc biệt này, Phạm Hương xuất hiện với diện mạo nổi bật, trực tiếp chào đón khách mời, bạn bè và người hâm mộ. Không ít nghệ sĩ Việt cũng có mặt để gửi lời chúc mừng, khiến không khí khai trương càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng, giữa lúc Phạm Hương đang giao lưu, trò chuyện cùng bạn bè tại tầng 1, bên ngoài cửa hàng bất ngờ xảy ra một sự cố. Một nhóm người lạ đã tạt những bịch sơn đen có pha mắm tôm vào mặt bằng quán. Sơn văng tung tóe, không chỉ làm bẩn khu vực trước cửa mà còn dính vào một số người đang đứng gần đó và cả các cửa hàng bên cạnh.

Phạm Hương xuất hiện nổi bật trong ngày khai trương quán cách đây 9 năm

Đáng chú ý, đây không phải lần duy nhất cửa hàng gặp sự cố trong ngày hôm đó, nhóm người lạ đã có hành động tương tự vào rạng sáng cùng ngày. Sự việc diễn ra đúng thời điểm quán chuẩn bị khai trương nên nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Khi ấy, Phạm Hương không có mặt thường xuyên tại TP.HCM vì đang ở Hải Phòng chăm sóc cha. Trong ngày khai trương, cô phải bay từ Hải Phòng vào TP.HCM để tham dự sự kiện, sau đó trở về bên gia đình vào sáng 29/7. Trước sự việc xảy ra tại cửa hàng, phía Phạm Hương đã trình báo và đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Những túi sơn và mắm tôm rơi đầy tại hiện trường quán trà sữa của Phạm Hương bị phá rối lúc khai trương

Những chiếc xe đậu bên ngoài và hàng xóm cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố này

Sự cố ngay trong ngày mở cửa khiến hoạt động kinh doanh của Hebes Tea House & Café ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cửa hàng cũng chỉ duy trì hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi khai trương khoảng một năm, Phạm Hương sang Mỹ định cư và bắt đầu cuộc sống mới, đồng thời dần rút khỏi các hoạt động showbiz trong nước. Từ đó đến nay, người đẹp Hải Phòng gần như không còn nhắc nhiều đến quãng thời gian thử sức với lĩnh vực kinh doanh trà sữa.

Công việc hái ra tiền của Phạm Hương ở Mỹ

Gần một thập kỷ sang Mỹ, Phạm Hương có cuộc sống kín tiếng, rời xa các hoạt động giải trí. Phạm Hương hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng con và phát triển công việc kinh doanh hoa. Gần đây, nàng hậu tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ bước tiến mới trong công việc. Từ một cửa hàng hoa, Phạm Hương mở rộng sang lĩnh vực thiết kế và tổ chức hoa cho các đám cưới, sự kiện đặc biệt. Trên trang giới thiệu, cô sử dụng tên Bee Phạm và tự giới thiệu mình là một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những không gian hoa tinh tế, giàu cảm xúc cho các dịp đặc biệt.

Phạm Hương chia sẻ: "Tôi là Bee Phạm, một nhà thiết kế hoa nghệ thuật, chuyên tạo nên những trải nghiệm hoa tinh tế, giàu ý nghĩa cho các đám cưới và những dịp lễ đặc biệt. Mỗi thiết kế tôi tạo ra đều bắt nguồn từ cảm xúc, vẻ đẹp và cách kể chuyện riêng biệt. Hành trình của tôi bắt đầu với thời trang và thiết kế nội thất, tôi có sự đam mê với việc tìm hiểu chất liệu, sự cân bằng và những chi tiết tinh tế. Niềm đam mê ấy dần phát triển một cách tự nhiên thành công việc thiết kế hoa, cho phép tôi biến những khoảnh khắc đặc biệt thành nghệ thuật".

1 năm sau sự cố khai trương quán, Phạm Hương đã sang Mỹ. Hiện tại, cô là bà chủ của cửa hàng hoa và tổ chức sự kiện cưới

Ông xã của Phạm Hương là doanh nhân Bobby Trần, người khá kín tiếng trước truyền thông. Cặp đôi từng được biết đến với chuyện tình kéo dài nhiều năm trước khi Phạm Hương được bạn trai cầu hôn vào đầu năm 2019. Đến nay, cả hai vẫn chưa tổ chức một hôn lễ chính thức. Phạm Hương từng cho biết cô muốn chờ các con lớn hơn để hai con có thể cùng bố mẹ bước vào lễ đường trong ngày trọng đại. Năm 2023, gia đình nàng hậu cũng đưa các con về Việt Nam thăm người thân và thực hiện bộ ảnh cưới.

Phạm Hương có cuộc sống bình yên, giàu có ở nước ngoài

Phạm Hương nay đã trở thành phu nhân hào môn, hạnh phúc bên chồng và 2 con trai

Ảnh: FBNV