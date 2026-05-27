Hoa hậu Tiểu Vy hứng chỉ trích vì hành động "lựa lộc như đi chợ" khi cúng tổ nghề

Dù có nhiều năm hoạt động trong showbiz, Tiểu Vy vẫn không ít lần gây tranh cãi vì những khoảnh khắc bị cho là còn vô tư quá đà và thiếu khéo léo. Mới đây, đoạn clip tại buổi cúng trước khi công chiếu bộ phim sắp ra mắt nhanh chóng gây tranh cãi, thậm chí khiến nàng hậu hứng nhiều chỉ trích vì bị cho là thiếu tinh tế ở nơi cần sự trang nghiêm và tôn trọng.

Trong clip được lan truyền, Tiểu Vy xuất hiện với trang phục giản dị. Khi mọi người cùng lấy lộc sau lễ cúng tổ, nàng hậu lại có hành động đứng lựa chọn, cầm lên rồi đặt xuống món đồ trên bàn cúng. Ngay sau khi đoạn video xuất hiện trên TikTok và Threads, hàng loạt ý kiến trái chiều nổ ra. Một số tài khoản bình luận gay gắt: "Lộc mà lựa tới lựa lui như lựa rau ngoài chợ", "Hoạt động showbiz nhiều năm rồi mà vẫn vô tư quá", hay "Nghệ sĩ khác rất tôn trọng tổ nghề nên nhìn hành động này hơi phản cảm".

Hoa hậu Tiểu Vy đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tham gia lễ cúng tổ nghề. Nguồn: Dsonnews



Nhiều cư dân mạng cho rằng người đẹp có hành động thiếu tinh tế khi lựa đồ cúng, thậm chí bị nhận xét là "như đi chợ". Nguồn: Dsonnews

Sau khi đoạn clip gây tranh cãi lan truyền trên mạng xã hội, Tiểu Vy cũng đã có động thái lên tiếng trên trang cá nhân. Nàng hậu gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ, đồng nghiệp, khán giả đã đến ủng hộ dự án phim Ốc Mượn Hồn, đồng thời thừa nhận khâu tổ chức và tiếp đón vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người thông cảm.

Cô viết: "Vì khâu tổ chức và tiếp đón vẫn còn nhiều thiếu sót nên nếu Vy và ekip có điều gì chưa chu đáo, chưa kịp hỏi han hay tiếp đón mọi người thật tốt thì Vy xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Mong mọi người thương và thông cảm cho Vy nha".

Tuy nhiên, trong chia sẻ này, Tiểu Vy không nhắc trực tiếp đến những ý kiến chỉ trích liên quan đến hành động lấy lộc trong buổi cúng tổ nghề. Chính vì vậy, động thái của nàng hậu tiếp tục khiến cộng đồng mạng bàn luận.

Tiểu Vy có bài đăng mới sau khi bị chỉ trích nhưng không nhắc tới lùm xùm đang bủa vây. Ảnh: FBNV

Trước ồn ào lần này, Tiểu Vy từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì những khoảnh khắc bị cho là thiếu tinh tế khi tham gia sự kiện. Nàng hậu gây tranh cãi khi xuất hiện trong một sự kiện mỹ phẩm nhưng lại lúng túng, không nắm rõ thông tin về sản phẩm.

Tại sự kiện, Tiểu Vy ấp úng: "Có một sản phẩm mà Vy rất hay dùng để làm sáng da đó là... Chị Trâm ơi... đó là serum... Xin lỗi, vì em không hiểu biết, không nhớ tên, không hiểu biết về sản phẩm làm đẹp quá nhiều nên mình chỉ sử dụng những sản phẩm... Chết rồi, chị Trâm ơi cứu em, chị mới vừa chỉ em đó".

Khi đó, nhiều cư dân mạng cho rằng Tiểu Vy chưa thực sự chuẩn bị kỹ trước khi tham dự các sự kiện quan trọng. Một số ý kiến còn nhận xét dù đã hoạt động nghệ thuật gần 10 năm và là Hoa hậu Việt Nam, người đẹp vẫn nhiều lần để lộ sự bị động trong cách ứng xử trước truyền thông và công chúng.

Trong một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trò chuyện cùng Quốc Trường, Tiểu Vy thừa nhận bản thân bị mất tập trung tại sự kiện và tự nhận mình "không khéo ăn nói". Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng sau nhiều năm hoạt động showbiz, nàng hậu cần cải thiện hơn về kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử cũng như sự chuyên nghiệp khi xuất hiện trước công chúng và truyền thông.

Hoa hậu Tiểu Vy từng vướng tranh luận khi lộ biểu cảm lúng túng trong phần giao lưu tại một sự kiện. Ảnh: FBNV

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu được chú ý nhất Vbiz nhờ nhan sắc nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng thần thái được nhận xét mang đậm vẻ đẹp "hoa hậu quốc tế".

Sau đăng quang, người đẹp sinh năm 2000 đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 30 chung cuộc. Tại cuộc thi này, cô còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích phụ như Top 3 Dự án Nhân ái, Top 30 phần thi Tài năng và Top 32 Top Model.

Những năm gần đây, Tiểu Vy hoạt động năng nổ trong showbiz, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn và dần lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Chính vì độ phủ sóng ngày càng lớn, mọi động thái của nàng hậu cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm, bàn luận.