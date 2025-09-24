Hoa hậu Thiên Ân chính là ngoại lệ duy nhất của Kỳ Duyên?

Sau khi đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam 2020, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Phát La. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2000 lên tiếng cho biết cả hai chơi thân với nhau vì cùng chung hội với nhiều sao Vbiz khác. Sau Phát La, Hoa hậu Thiên Ân liên tục bị đặt câu hỏi về mối quan hệ với Hoa hậu Kỳ Duyên.

Cả hai nàng hậu nổi tiếng hàng đầu Vbiz để lộ nhiều hint tình cảm đáng ngờ như mặc đồ đôi, đi sự kiện và du lịch chung. Mới đây, trên mạng xã hội còn xôn xao trước bình luận tương tác qua lại giữa Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân vướng nghi vấn đang trong mối quan hệ đặc biệt

Bên dưới bài đăng đính chính thông tin xây dựng trường học của người đẹp sinh năm 1996, Thiên Ân đã để lại bình luận biểu tượng hình trái tim. Kỳ Duyên cũng phản hồi bằng bình luận và biểu tượng 2 người ôm nhau thắm thiết. 1 netizen lên tiếng đòi công bằng khi an ủi Kỳ Duyên "ôm 1 cái nhé" nhưng không được phản hồi. Hoa hậu 9x hài hước đáp lại: "Nào không tị nạnh".

Khoảnh khắc dễ thương này ngay lập tức khiến cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình. Nhiều bình luận còn cho rằng, Kỳ Duyên đang ngầm khẳng định việc Thiên Ân chính là “ngoại lệ” hiếm hoi mà cô công khai thể hiện sự thân mật trên mạng xã hội.

2 nàng hậu có tương tác thân thiết với nhau trên mạng xã hội. Kỳ Duyên còn đứng ra yêu cầu netizen không tị nạnh khi cô để lại bình luận tình cảm với Thiên Ân

Kỳ Duyên từng khẳng định chắc nịch luôn bật cười khi nhìn Thiên Ân

Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bắt đầu gây chú ý từ giữa năm 2024. Đến tháng 1/2025, người đẹp sinh năm 1996 từng khẳng định cả hai chỉ là “bạn bè tốt”.

Thế nhưng, cặp đôi vẫn liên tục bị cư dân mạng bắt gặp những chi tiết trùng hợp như diện đồ đôi, đi du lịch cùng nhau. Đặc biệt, trong tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng xuất hiện kề cạnh, dành cho nhau nhiều cử chỉ thân thiết.

Trên mạng xã hội, Thiên Ân và Kỳ Duyên liên tục chia sẻ hình ảnh bên nhau và xuất hiện chung công khai ở các sự kiện

Cư dân mạng gần đây cũng tinh ý nhận ra nhiều điểm khác lạ xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân thường xuyên xuất hiện cùng nhau, từ những khoảnh khắc đời thường đến các sự kiện lớn nhỏ.

Không chỉ vậy, hai nàng hậu còn thoải mái tương tác, trêu đùa qua lại trên mạng xã hội khiến người hâm mộ thích thú. Song song đó, Kỳ Duyên cũng liên tục để lộ những dòng trạng thái ẩn ý về một mối tình ngọt ngào, hạnh phúc.