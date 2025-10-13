Hoa hậu Thái Nhã Vân lần thứ ba ngồi ghế nóng Miss Business Global 2025

Ban Tổ chức cuộc thi Miss Business Global – Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2025 vừa chính thức công bố Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2022 Thái Nhã Vân sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Miss Business Global 2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô ngồi "ghế nóng" tại sân chơi nhan sắc uy tín này.

Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Hoa hậu Thái Nhã Vân nhận lời tham gia lần thứ ba liên tiếp. Sự kết hợp giữa văn hóa, kinh doanh và nghệ thuật của cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà Miss Business Global tìm kiếm”.

Hoa hậu Thái Nhã Vân.

Chia sẻ về vai trò của mình, Hoa hậu Thái Nhã Vân bày tỏ: "Tôi cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng Miss Business Global 2025, một sân chơi quốc tế do người Việt sáng lập, nơi kết nối giao thương và quảng bá văn hóa các quốc gia.

Tôi đánh giá rất cao cuộc thi khi tôn vinh những người phụ nữ thành công, bản lĩnh trong kinh doanh. Đối với tôi, một nữ doanh nhân toàn cầu xứng đáng với vương miện phải hội tụ đủ ba yếu tố: Bản lĩnh điều hành, sự tự tin duyên dáng và khả năng truyền cảm hứng cho cộng đồng".

Cô khẳng định sẽ không chỉ là một giám khảo chấm thi mà còn là người đồng hành, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để các thí sinh tỏa sáng. "Tôi sẽ không chỉ làm giám khảo mà còn là người tích cực hỗ trợ các thí sinh, chia sẻ kinh nghiệm và động lực để họ tỏa sáng rực rỡ nhất trong suốt hành trình", cô nhấn mạnh.

Bên cạnh vai trò trong lĩnh vực nghệ thuật và sắc đẹp, Thái Nhã Vân còn là một nữ doanh nhân có tầm nhìn sắc bén. Cô hiện là Người sáng lập và điều hành một công ty chuyên về xúc tiến thương mại quốc tế, hỗ trợ đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường toàn cầu. Song song đó, cô còn dành trọn tâm huyết cho lĩnh vực giáo dục và công nghệ với vai trò Chủ tịch Quỹ Giáo dục một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Ba Lan.

Hoa hậu Thái Nhã Vân còn là một doanh nhân thành đạt.

Đặc biệt, định hướng kinh doanh của Thái Nhã Vân mang đậm dấu ấn tiên phong khi tập trung vào việc thúc đẩy giáo dục công nghệ tiên tiến cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Hai dự án trọng điểm của cô là "Công viên Công nghệ" – một phòng thí nghiệm nơi trẻ em được làm chủ lập trình robot và nền tảng giáo dục số hóa LMS.