Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng

Như Mộng |

Hoa hậu Sella Trương đã có màn trình diễn ấn tượng tại show của NTK Phạm Trần Thu Hằng trong khuôn khổ Vietnam International Fashion Week 2025.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 1.

Tối 13/11 tại Hà Nội, sàn diễn Vietnam International Fashion Week 2025 trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi NTK Phạm Trần Thu Hằng chính thức ra mắt bộ sưu tập "Mad Room: Infinity". Đây không chỉ là màn trở lại sau thành công của bộ sưu tập "Dệt Mộng" chào sân năm 2024 mà còn là một cột mốc giàu ý nghĩa khi NTK Phạm Trần Thu Hằng khi đưa tinh thần văn hóa Đông Sơn vào thời trang đương đại.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 2.
Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 3.

Hoa hậu Điện ảnh 2016 Sella Trương đóng vai trò mở màn với thiết kế được tạo hình như một lớp giáp hiện đại, lấy cảm hứng từ hoa văn trống đồng Đông Sơn. Màn trình diễn tự tin, cuốn hút của cô nhận được sự thích thú từ giới mộ điệu.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 4.

Ngoài Sella Trương, show diễn còn có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như: Người mẫu Mạc Trung Kiên, nữ ca sĩ Lynk Lee, vũ công Maitinhvi, ca sĩ - producer Dũng D.x, nghệ sĩ nhí Jennie Bảo Châu, Gia Huy, người mẫu khiếm thính… Trong ảnh, Lynk Lee tự tin sải bước thần thái.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 5.
Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 6.
Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 7.
Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 8.
Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 9.

Trong nhiều tháng qua, NTK Phạm Trần Thu Hằng đã dành phần lớn thời gian của mình cho việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam, đặc biệt giai đoạn Đông Sơn - nền văn hóa biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ người Việt cổ. Cô cho biết, quá trình này không chỉ dừng ở khảo cứu tài liệu, gặp gỡ các chuyên gia mà còn là những chuyến đi thực địa về các làng nghề, nơi những hoa văn, chất liệu bản địa và câu chuyện dân gian được "chạm" vào bằng cảm xúc thật.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 10.

"Tôi đã luôn tự hỏi: Làm sao để giới trẻ cảm thấy văn hóa Việt không xa xôi, không nặng nề mà thật sự sống động, thời thượng và gần gũi? Khi nhìn ngắm các họa tiết trên trống đồng hay đồ dùng vật dụng khảo cổ thời ấy, tôi thấy ở đó sự uyển chuyển, phóng khoáng và rất 'đương đại'. Tôi muốn biến những hoa văn ấy thành một ngôn ngữ thời trang mới - nơi truyền thống không đứng sau mà song hành cùng hơi thở hiện đại" , NTK gen Z (đi đầu trong ảnh) chia sẻ sau buổi diễn.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 11.

Cô cũng tiết lộ thêm: "Văn hoá Đông Sơn không chỉ là cảm hứng mà với tôi đó còn là trách nhiệm. Tôi muốn từng đường nét phải được tôn trọng, từng chi tiết đều có căn nguyên văn hóa. Bộ sưu tập này là kết quả của rất nhiều đêm tôi và đội ngũ phải làm lại từ đầu để vừa giữ đúng cái thần của Đông Sơn, nhưng vẫn mang tính ứng dụng của thời trang hôm nay".

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 12.

"Mad Room: Infinity" gây ấn tượng khi dùng các chất liệu quen thuộc như jeans, da, cotton thô được hòa quyện cùng các nguyên liệu bản địa lanh, đay, bông, liên kết bởi chi tiết thủ công từ các nghệ nhân làng nghề miền núi: vẽ sáp ong, thêu thổ cẩm, nhuộm chàm, dệt tay.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 13.

Được biết, với phần nguyên liệu bản địa này, NTK Phạm Trần Thu Hằng đã phải gom từ các làng nghề miền núi trong thời gian khá lâu vì công đoạn dệt thủ công mất nhiều thời gian. Việc vẽ sáp ong, thêu, nhuộm cũng gặp không ít khó khăn khi thời gian qua mưa bão liên tục, không thuận lợi để phơi phóng. Thậm chí nhiều lần các nghệ nhân đã phải vẽ đi vẽ lại, nhuộm đi nhuộm lại để có được màu sắc như ý.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 14.

Những họa tiết mô phỏng hoa văn chim Lạc, vòng tròn mặt trời, người giã gạo… được tái hiện vừa đủ, tiết chế nhưng sắc nét, tạo nên diện mạo "Đông Sơn mới" đầy bản lĩnh, trẻ trung và thời thượng. Mỗi thiết kế là sự giao thoa giữa di sản văn hóa và cá tính đường phố, giữa hơi thở xưa và nay, tạo nên tinh thần "mad" đặc trưng của thương hiệu: tự do, phá cách, không giới hạn.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 15.

Với chủ đề "Mad Room: Infinity", NTK Thu Hằng hình dung runway như một "phòng thí nghiệm vô cực", nơi ranh giới giữa nghệ thuật, văn hóa, thời trang được xóa bỏ. Người mặc không chỉ khoác lên mình một thiết kế, mà trở thành một cá thể kể chuyện bằng chính phong thái của họ.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 16.

Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng- Ảnh 17.

"Tôi tin thời trang không dừng lại ở cái đẹp. Nó là trải nghiệm, là câu chuyện, là cách mỗi người trẻ thể hiện mình. 'Mad Room' là nơi mọi giới hạn được tháo bỏ để sự sáng tạo trở thành tự do tuyệt đối", NTK nói.

