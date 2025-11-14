Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng

Hoa hậu Điện ảnh 2016 Sella Trương đóng vai trò mở màn với thiết kế được tạo hình như một lớp giáp hiện đại, lấy cảm hứng từ hoa văn trống đồng Đông Sơn. Màn trình diễn tự tin, cuốn hút của cô nhận được sự thích thú từ giới mộ điệu.
Trong nhiều tháng qua, NTK Phạm Trần Thu Hằng đã dành phần lớn thời gian của mình cho việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam, đặc biệt giai đoạn Đông Sơn - nền văn hóa biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ người Việt cổ. Cô cho biết, quá trình này không chỉ dừng ở khảo cứu tài liệu, gặp gỡ các chuyên gia mà còn là những chuyến đi thực địa về các làng nghề, nơi những hoa văn, chất liệu bản địa và câu chuyện dân gian được "chạm" vào bằng cảm xúc thật.