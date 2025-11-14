Hoa hậu Sella Trương xuất hiện cuốn hút, mở màn show của NTK Phạm Trần Thu Hằng

Cô cũng tiết lộ thêm: "Văn hoá Đông Sơn không chỉ là cảm hứng mà với tôi đó còn là trách nhiệm. Tôi muốn từng đường nét phải được tôn trọng, từng chi tiết đều có căn nguyên văn hóa. Bộ sưu tập này là kết quả của rất nhiều đêm tôi và đội ngũ phải làm lại từ đầu để vừa giữ đúng cái thần của Đông Sơn, nhưng vẫn mang tính ứng dụng của thời trang hôm nay".