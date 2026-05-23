Hoa hậu Phan Thị Mơ trở về trường cũ, trao 30 triệu đồng hỗ trợ học sinh vượt khó

Sáng 22/5, không khí tại Trường THCS Mỹ Thành Nam trở nên đặc biệt hơn khi đón chào sự trở về của cựu học sinh Phan Thị Mơ - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018, hiện là Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Hoa hậu Phan Thị Mơ diện áo dài khi trở lại trường.

Không còn là hình ảnh một hoa hậu xuất hiện trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy hay trên các sân khấu lớn, hoa hậu Phan Thị Mơ lựa chọn tà áo dài truyền thống khi trở về trường cũ. Hình ảnh giản dị, gần gũi của cô nhanh chóng tạo được thiện cảm với thầy cô, phụ huynh và các em học sinh có mặt tại buổi lễ tổng kết năm học.

Dù lịch trình công việc khá dày đặc với nhiều hoạt động nghệ thuật và cộng đồng, người đẹp vẫn dành thời gian quay về nơi từng gắn bó suốt những năm tháng tuổi học trò. Với cô, đây không đơn thuần là một buổi tham dự sự kiện, mà còn là hành trình trở về với ký ức và lòng biết ơn.

“Tôi nghĩ rằng, trong cuộc đời mỗi người, dù sau này đi bao xa hay trưởng thành đến đâu thì vẫn luôn có một nơi khiến mình thấy nhỏ bé lại khi quay về. Với tôi, mái trường THCS Mỹ Thành Nam chính là nơi như thế”, cô xúc động chia sẻ trong phần phát biểu.

Nàng hậu chia sẻ cảm xúc.

Tại lễ tổng kết, người đẹp đã trao tặng 30 triệu đồng nhằm hỗ trợ các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Theo người đẹp, món quà này không mang ý nghĩa vật chất quá lớn, nhưng cô hy vọng sẽ phần nào tiếp thêm động lực để các em tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Trong bài phát biểu, Phan Thị Mơ dành nhiều lời tri ân đến các thầy cô giáo, những người đã góp phần đặt nền móng vững chắc cho hành trình trưởng thành của cô. Người đẹp cho rằng điều quý giá nhất mà nhà trường mang lại không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở cách dạy học sinh trở thành người tử tế. Đứng trước hàng trăm em học sinh, cô chia sẻ: “Kiến thức giúp chúng ta có nghề nghiệp, nhưng sự tử tế mới giúp chúng ta được yêu quý và tôn trọng”.

Cô trao 30 suất học bổng.

Không nói quá nhiều về thành công hay danh hiệu, hoa hậu Phan Thị Mơ lựa chọn gửi đến các em học sinh những lời động viên gần gũi. “Có người thành công sớm, có người thành công muộn. Nhưng tôi tin rằng mỗi người đều sẽ có con đường riêng của mình. Điều quan trọng là các em phải dám ước mơ, dám thất bại và dám đứng lên sau những lần vấp ngã”, cô nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng dành sự biết ơn đặc biệt đến cha mẹ, những người luôn âm thầm hy sinh phía sau sự trưởng thành của con cái. “Có những sự hy sinh rất bình thường đến mức chúng ta vô tình xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi lớn lên, chúng ta mới hiểu cha mẹ đã vất vả thế nào để con mình có cơ hội học tập và trưởng thành”, cô chia sẻ.

Không khí buổi lễ nhiều lần lắng lại trước những câu chuyện và lời tâm sự chân thành của người đẹp. Với nhiều học sinh, sự xuất hiện của hoa hậu Phan Thị Mơ không chỉ là hình ảnh của một hoa hậu nổi tiếng, mà còn là tấm gương sáng cho hành trình trưởng thành từ chính ngôi trường thân quen của mình.

Thời gian gần đây, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, người đẹp Phan Thị Mơ còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các chương trình hướng về giáo dục, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Việc trở về trường cũ lần này tiếp tục cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, mà còn dành sự quan tâm đến các giá trị cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ.

Ở vai trò mới là Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong tại TP.HCM, người đẹp cũng đang từng bước mở rộng các hoạt động kết nối cộng đồng, hướng đến những giá trị phát triển bền vững.

Buổi lễ tổng kết tại THCS Mỹ Thành Nam không chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần mà còn là khoảnh khắc kết nối các thế hệ, nơi những bài học về tri thức, lòng biết ơn và sự tử tế tiếp tục được lan tỏa. Đối với hoa hậu Phan Thị Mơ, giá trị lớn nhất của chuyến đi không phải là sự chào đón, mà chính là cảm giác được đứng lại nơi hành trình trưởng thành của cô bắt đầu.