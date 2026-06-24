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Hoa hậu Phan Kim Oanh và dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thăm quan Nhà Quốc hội

Như Mộng
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Các người đẹp quốc tế đã tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng.

Ngày 23/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đại diện các cơ quan của Quốc hội đã có buổi gặp mặt đoàn thí sinh cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) cùng Hoa hậu Phan Thị Kim Oanh, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thăm quan Nhà Quốc hội - Ảnh 1.
Hoa hậu Phan Kim Oanh và dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thăm quan Nhà Quốc hội - Ảnh 2.

Dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thăm quan Nhà Quốc hội.

Trong khuôn khổ chương trình, các người đẹp quốc tế đã tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng. Đây là cơ hội để các thí sinh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành và hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc làm nên bản sắc dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - bà Lê Thu Hà bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn thí sinh quốc tế. Bà kỳ vọng mỗi người đẹp sẽ trở thành một "sứ giả văn hóa" lan tỏa tinh thần hữu nghị, lòng nhân ái và những giá trị tích cực đến cộng đồng. Qua đó, truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ tự tin theo đuổi ước mơ, khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thăm quan Nhà Quốc hội - Ảnh 3.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - bà Lê Thu Hà chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi, hoa hậu Phan Kim Oanh cũng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị liên quan đã dành sự đón tiếp trọng thị cho đoàn.

Theo hoa hậu Phan Kim Oanh, Miss Multicultural World 2026 không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình kết nối những giá trị văn hóa, tôn vinh sự đa dạng và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia. Mỗi thí sinh tham gia đều mang theo niềm tự hào về quê hương mình, đồng thời trở thành cầu nối lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

"Chuyến thăm Nhà Quốc hội là cơ hội quý giá để các thí sinh hiểu hơn về một Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, luôn đề cao hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình của các đại diện nhan sắc quốc tế tại Việt Nam", hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh và dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thăm quan Nhà Quốc hội - Ảnh 4.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - bà Lê Thu Hà trao quà lưu niệm cho hoa hậu Phan Kim Oanh...

Hoa hậu Phan Kim Oanh và dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thăm quan Nhà Quốc hội - Ảnh 5.

...và các thí sinh.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao quà lưu niệm giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Tổ chức cuộc thi. Đại diện Văn phòng Quốc hội đã trao những phần quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam tới hoa hậu Phan Kim Oanh cùng các thí sinh quốc tế tham dự cuộc thi.

Những món quà không chỉ thể hiện sự trân trọng và tình cảm nồng hậu của nước chủ nhà dành cho các vị khách quốc tế mà còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

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Tags

hoa hậu phan kim oanh

dàn thí sinh

Nhà Quốc hội

Miss Multicultural World 2026

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