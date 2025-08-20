Hoa hậu Phan Hoàng Thu khoe dáng với áo dài trên phố Hà Nội

Xuất hiện với tà áo dài trắng đơn sắc, Phan Hoàng Thu toát lên vẻ đẹp nền nã, thanh thoát. Vóc dáng cân đối, gương mặt rạng ngời cùng thần thái tự tin của người đẹp gợi nhắc về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam: Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Chọn bối cảnh là những góc phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, Phan Hoàng Thu cho biết, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng xúc động khi nhắc đến truyền thống cách mạng của gia đình.

Phan Hoàng Thu tự hào cho biết, cô sinh ra trong gia đình có truyền thống Cách mạng. Ông ngoại của cô là chiến sĩ cách mạng kiên trung. Ông đã có thời gian dài bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo, sau đó vượt ngục thành công và tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Đến nay, tại Bảo tàng Côn Đảo vẫn còn lưu giữ hình ảnh và danh tính của ông – một minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, cho khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

"Trong không khí rộn ràng cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh, tôi tin rằng nhiều người sẽ có cảm giác tự hào, biết ơn giống như tôi. Cảm xúc ấy tạo một sợi dây kết nối vô hình giữa thế hệ trẻ chúng tôi với những người đi trước, giúp tôi càng trân trọng giá trị tự do, độc lập hôm nay.

Từ nhỏ, tôi đã được nghe về truyền thống của cha ông, được biết về những hi sinh của thế hệ đi trước trong công cuộc gìn giữ hòa bình cho đất nước thông qua những câu chuyện kể của ông ngoại tôi.

Ông ngoại tôi hoạt động cách mạng và từng bị bắt tới nhà tù Côn Đảo. Tháng 12/1952, ông đã cùng những người tù Côn Đảo khác kiên cường vượt ngục và để lại dấu ấn trong lịch sử", hoa hậu chia sẻ.

Nhắc về ông ngoại, ánh mắt Phan Hoàng Thu ánh lên niềm tự hào: "Mỗi khi có dịp tới Côn Đảo, chúng tôi đều tới thăm các di tích, bảo tàng tại đây. Khi nhìn lại những tấm ảnh tư liệu của ông và các đồng đội ở Côn Đảo, tôi lại thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với gia đình mà còn với cộng đồng, với đất nước.

Tôi luôn tâm niệm: Ông ngoại cùng rất nhiều chiến sĩ của thế hệ đi trước đã hiến dâng cả tuổi trẻ cho đất nước, thì thế hệ cháu con hôm nay phải biết gìn giữ và tiếp nối những giá trị ấy".

Người đẹp nhấn mạnh: "Tôi tin rằng khi hiểu được những hy sinh của cha ông, thế hệ trẻ sẽ biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc mình đang sống. Tôi mong các bạn trẻ không chỉ tự hào khi mặc áo dài, hát Quốc ca, mà còn phải biến tình yêu nước thành hành động thiết thực: học tập, làm việc hết mình, cống hiến cho cộng đồng".

Với tâm niệm đó, Phan Hoàng Thu luôn nỗ lực trau dồi, hoàn thiện bản thân. Không chỉ được biết đến là hoa hậu, MC, doanh nhân, Phan Hoàng Thu còn gây ấn tượng bởi sự am hiểu trong lĩnh vực tài chính. Với lợi thế về tư duy phân tích và tầm nhìn rộng, Phan Hoàng Thu thường xuyên đưa ra những quan điểm rõ ràng, dễ hiểu và có tính thực tiễn cao về thị trường chứng khoán.

Cô tâm sự: "Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được dạy phải sống trách nhiệm. Bởi vậy, tôi không muốn mình chỉ dừng lại ở danh xưng hoa hậu. Tôi muốn là một người phụ nữ hiểu biết, có thể góp tiếng nói trong nghệ thuật, trong đời sống xã hội, thậm chí trong cả những lĩnh vực tưởng chừng khô khan như tài chính."